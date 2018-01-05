Иск Саакашвили к Порошенко по гражданству рассмотрят 29 января

Иск лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности указа о лишении его украинского гражданства будет рассматриваться в Кассационном административном суде в составе нового Верховного суда.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заседание назначено на 12:00 29 января.

Отмечается, что этот иск изначально должен был рассматриваться в Высшем административном суде, куда был подан осенью прошлого года, и 3 ноября по нему было открыто производство.

Заседания ВАСУ по этому делу несколько раз переносились по различным процессуальным причинам.

Последнее заседание по этому вопросу было назначено в ВАСУ 21 декабря 2017 года, но оно не состоялось, поскольку в связи с судебной реформой в Украине с 15 декабря 2017 года ВАСУ прекратил свою процессуальную деятельность.

С того дня все кассационные жалобы, иски и апелляционные заявления, которые относятся к компетенции кассационного административного суда, необходимо направлять в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, таможенный контроль он не прошел – за это по решению суда должен заплатить штраф.

19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.

Администрация президента брала дополнительно 20 рабочих дней на рассмотрение запроса Саакашвили по поводу документов о лишении его гражданства.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.



В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины и планирует обжаловать решение Порошенко в суде.