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АП просит Саакашвили еще подождать документы, необходимые для суда

Пятница, 29 сентября 2017, 15:22

Администрация президента взяла дополнительное время на рассмотрение запроса лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили по поводу документов о лишении его гражданства.

Речь идет о 20 днях, говорится в ответе АП от 25 сентября на запрос от 19 сентября, который публикует Саакашвили в Facebook.

"На Ваш запрос от 19 сентября с просьбой предоставить копии имеющихся в Администрации президента документов о прекращении гражданства Украины сообщаем, что... принято решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", – сказано в документе.

В АП обещают дать ответ "в максимально сжатые сроки" и надеются на понимание Саакашвили.

 

Саакашвили возмутился: "Администрация просит еще 20 дней на выдачу мне документов, которые они обязаны предоставить в июле. Представьте, что они делают с другими гражданами".

"И после этого они говорят, что я должен обращаться в суд, хотя в суд без этих документов пойти не могу", – подчеркнул он.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Саакашвили планирует отстаивать в суде украинское гражданство. Гражданства Грузии он лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы 10 сентября и обязал его заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Это решение политик также хочет обжаловать.

Алена Рощенко, УП

Темы: СаакашвилигражданствоАдминистрация президента
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