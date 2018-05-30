Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Постпред Росії при ООН використав факт вбивства Бабченка в промові в Радбезі

Середа, 30 травня 2018, 02:13

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав факт вбивства в Києві колишнього російського журналіста Аркадія Бабченка під час свого виступу в РБ ООН.

Представник Росії зробив свою заяву під час засідання Радбезу у вівторок щодо ситуації в Україні.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"В Україні зачищають і закривають неугодні ЗМІ. Під яким приводом це робиться. Правильно - під тим, що вони агенти Кремля. Незалежних і опозиційних журналістів вбивають, злочини не розслідуються. Щойно, сьогодні в Києві був убитий російський громадянин, журналіст Аркадій Бабченко", - заявив Небензя.

"Це сталося кілька годин тому. Можна припустити, що українська влада звинуватить в цьому Росію, це вже відбувалося кілька разів до цього. Інші журналісти тікають з країни від переслідувань, а якщо ні, то їх заарештовують, як Кирила Вишинського, українського громадянина, главу РИА Новости-Украина", - продовжив він.

Як повідомлялось, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Раніше Бабченко заявляв, що залишив Росію тимчасово, оскільки неодноразово отримував там погрози на свою адресу і його родини.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки. Слідство встановило, що у керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського є два паспорти – громадянина України і громадянина Росії. Також у нього знайшли нагороду від міністерства оборони РФ "За возвращение Крыма". Вишинському оголосили про підозру у державній зраді. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіяБабченко АркадійЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: