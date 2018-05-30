Постпред Росії при ООН використав факт вбивства Бабченка в промові в Радбезі

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав факт вбивства в Києві колишнього російського журналіста Аркадія Бабченка під час свого виступу в РБ ООН.

Представник Росії зробив свою заяву під час засідання Радбезу у вівторок щодо ситуації в Україні.

"В Україні зачищають і закривають неугодні ЗМІ. Під яким приводом це робиться. Правильно - під тим, що вони агенти Кремля. Незалежних і опозиційних журналістів вбивають, злочини не розслідуються. Щойно, сьогодні в Києві був убитий російський громадянин, журналіст Аркадій Бабченко", - заявив Небензя.

"Це сталося кілька годин тому. Можна припустити, що українська влада звинуватить в цьому Росію, це вже відбувалося кілька разів до цього. Інші журналісти тікають з країни від переслідувань, а якщо ні, то їх заарештовують, як Кирила Вишинського, українського громадянина, главу РИА Новости-Украина", - продовжив він.

Як повідомлялось, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Раніше Бабченко заявляв, що залишив Росію тимчасово, оскільки неодноразово отримував там погрози на свою адресу і його родини.

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15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки. Слідство встановило, що у керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського є два паспорти – громадянина України і громадянина Росії. Також у нього знайшли нагороду від міністерства оборони РФ "За возвращение Крыма". Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.