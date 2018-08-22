П'ять "чорних лебедів" президентських виборів

Динамичность, непредсказуемость и быстрая смена предвыборных раскладов, как в калейдоскопе – отличительные черты набирающей обороты кампании по выборам президента.

Отличительная черта выборов президента по-украински: каждые выборы главы государства являются если не "судьбоносными", то, как минимум, уникальными.

И если убрать излишний пафос в их оценках, приходится признать, что на каждых выборах президента создаётся несущий каркас политической повестки дня на ближайшие годы.

Что касается внешней уникальности, то и здесь всегда есть изюминка. Например, использование российского сценария переизбрания Ельцина образца 1996 года с выводом во второй тур удобного соперника-коммуниста при переизбрании Леонида Кучмы 1999 года.

Следующие выборы – массовые фальсификации, Майдан и "третейский" третий тур выборов, принесший победу оппозиционному кандидату Виктору Ющенко. Особенность последних выборов и победы Порошенко – впервые в новейшей украинской истории обошлось без второго тура.

Главной внешней фишкой нынешних выборов, по крайней мере – пока, является отсутствие пары кандидатов, ушедших в качественно большой отрыв от соперников.

Все соцопросы раз за разом фиксируют большое количество кандидатов с примерно одинаковыми, в пределах нескольких процентов, результатами.

Эта многополюсность имеет высокие шансы сохраняться долго.

В то же время уже обозначилась пятёрка неожиданных событий, которые будут иметь значительные последствия для хода выборов – так называемые "чёрные лебеди". Которые в очередной раз могут кардинально перерисовать эскиз избирательной гонки.

Первый: Неуклонное падение рейтинга Порошенко

Обсуждая в прошлом году стратегию победы на выборах, в команде Порошенко рассчитывали реализовать приносящую победу технологическую "двухходовку". Её составляющие:

1) выход Порошенко во второй тур вместе с основной соперницей Тимошенко и

2) победа во втором туре действующего президента с незначительным преимуществом с расчётом на то, что "из двух зол всё-таки избиратели выберут меньшее".

Кривая падения рейтинга Порошенко, скорее всего, сохранится в среднесрочной перспективе фото: president.gov.ua

Президентские рейтинги Порошенко и Тимошенко на тот момент подтверждали обоснованность этих расчётов – разрыв между кандидатами составлял 1-2%, то есть в пределах статистической погрешности.

В зависимости от месяца проведения опроса и проводившей его компании, рейтинг кандидатов возглавляли то Порошенко, то Тимошенко.

Однако с конца прошлого года Тимошенко заняла единоличное лидерство по опросам. При этом рост её рейтинга шел одновременно с падением показателей Порошенко, который, по последним данным, выбыл даже из первой тройки претендентов.

Кривая падения рейтинга Порошенко, скорее всего, сохранится в среднесрочной перспективе. Эта устойчивая тенденция является первой большой неожиданностью на пути к переизбранию действующего главы государства. При том, что падение рейтинга Порошенко обусловлено рядом объективных причин.

В первую очередь, отсутствием в кампании Порошенко месседжей, созвучных ожиданиям украинцев. Соцопросы раз за разом фиксируют, что украинцев больше всего беспокоит война на Донбассе, падение уровня их жизни и экономическая ситуация в стране в целом.

В то же время Порошенко до последнего момента пытался акцентировать свою избирательную кампанию на закреплении отношений с Евросоюзом в Конституции (уровень поддержки как первоочередной темы – 4%). А также на получении автокефалии для украинской православной церкви – при том, что лишь 31% украинцев поддерживают создание единой церкви.

Среди других факторов, влияющих на дальнейшее падение рейтинга Порошенко – активная работа против президента мощнейшего ресурса его оппонента Игоря Коломойского, телеканала "1+1". А также не сработавшая попытка привязки Порошенко к самым разнообразным успехам и победам с набившим у граждан оскомину "перерезанием ленточек".

Да и сама идея стратегов кампании этого кандидата в стиле "У Порошенко много достижений, но о них мало кто знает – надо громче о них говорить и надо всем напомнить" не работает. Как она не сработала на кампании 2009 года у Ющенко.

Порошенко сознательно или бессознательно воплощает в своей президентской деятельности многие политические модели Ющенко. Может потому, что он был руководитель избирательного штаба его блока "Наша Украина" на парламентских выборах 2002 года?

В итоге осенью перед Порошенко может четко выстроиться дилемма – повторить весьма скромные результаты Ющенко в попытке переизбраться на второй срок или заблаговременно отказаться от участия в выборах. Хотя оппонентам действующего гаранта в любом случае пока рано списывать его со счетов.

Второй: Тимошенко-концептуалистка

То, что Юлия Тимошенко будет принимать участие в выборах, было очевидно с самого начала. Вопрос стоял только в каком образе она пойдёт на штурм президентской высоты.

То, что Юлия Тимошенко будет принимать участие в выборах, было очевидно с самого начала фото: tymoshenko.ua

Поскольку лидер "Батькивщины" а) находится в оппозиции к президенту Порошенко и при этом б) традиционно выступает с крайних позиций критики и популистских обещаний, многие ожидали, что она и на этот раз будет выступать в привычном амплуа.

Её появление в июне задолго до старта президентской кампании с широко разрекламированным программным "Новым курсом Украины" стало второй крупной неожиданностью этой кампании.

С технологической точки зрения, с помощью этого шага ей удалось решить несколько важных задач.

Во-первых, предложив собственный большой план развития страны, обозначить своё позиционирование как лидера президентских рейтингов.

Во-вторых, послать открытый месседж олигархам и крупному бизнесу, значительная часть которых пока занимает выжидательную позицию. И воздерживается от того, чтобы ставить на конкретных кандидатов с учётом отсутствия ясности их реальных шансов на победу. Это заявка на то, что сотрудничать надо именно с ней.

В-третьих, показать Западу наличие у неё стратегического видения на понятном для него языке. Даже название своего проекта Тимошенко выбрала, как у Рузвельта – "Новый курс".

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Получилось это частично – в стартовой, политической части, при детальном анализе легко обнаруживаются нестыковки фрагментов разных концепций.

А тонкости политического устройства, блокчейн, семь пунктов баланса Римского клуба, "сырые" идеи о привлечении общественных ассоциаций к управлению страной и тому подобные мысли большинству украинцев вообще малоинтересны.

По данным соцопросов, такие вещи располагаются на периферии интересов украинских избирателей. Либеральная же прослойка очень узка и скептически относится ко всем, кто не является ее выходцем.

В то же время, с точки зрения реализации задач

а) мобилизации своего электората и

б) влияния на повестку дня выборов,

в целом Тимошенко своей цели добилась.

Во-первых, "ядерный электорат" лидера "Батькивщины" воспримет от неё любые идеи "на ура".

Во-вторых, она раньше своих конкурентов дала старт программному этапу избирательного забега – первой выдвинула большую и по крайней мере внешне целостную концепцию. Тем самым явочным порядком стала лидером этого этапа, задала направление и темпоритм гонки.

В результате ЛОМам (лидерам общественного мнения – УП ), да и политическим оппонентам Тимошенко в разной степени, но всё же пришлось втянуться в заданные ею темы дискуссий.

И это дает претендентке на президентское кресло шанс добиться главной цели – привлечь часть электоральной периферии. Даже образованной, умной и недоверчивой. Просто потому, что она, выражаясь боксерской терминологией, начала "работать первым номером" – в команде Тимошенко считают, что только так есть возможность получить ощутимое преимущество над соперниками.

Но если экономическая часть "Нового курса" будет так же далека от народа, как и предложенные "на первое" политические изыскания, то её презентация для Тимошенко уже сыграет "в минус".

Тем более, что на этот раз воспользоваться эффектом неожиданности у главы "Батькивщины" уже не получится – конкуренты будут уже готовы к её экспромтам и немедленно начнут "разбирать по кирпичикам" все её предложения.

Правда, в тематике защиты населения от роста цен, падения уровня жизни, высоких тарифов и тому подобных "происков преступной власти" Тимошенко в оппозиции при всех президентах чувствовала себя в своей стихии. Поэтому наверняка и сейчас в этой части её "Нового курса" будут традиционные тарифы, олигархи, коррупция, офшоры и радикальные рецепты борьбы с вышеупомянутыми происками.

Впрочем, у Тимошенко еще есть время как подправить "новый курс", так и вернуться к старым, традиционным месседжам.

Третий: Резкий взлёт в рейтингах Гриценко

Рост популярности этого политика объясняется несколькими факторами. Во-первых, есть традиционный запрос общества на "третью силу". И этому запросу образ Гриценко хорошо соответствует.

Избиратели воспринимают Гриценко как очень перспективного кандидата только на уровне теоретической готовности его поддержать ФОТО: ГРОМАДСЬКЕ РАДІО

Во-вторых, общество требует новых лиц в политике. Несмотря на то, что Гриценко в большой политике второй десяток лет, в восприятии части избирателей он подпадает под образ "нового лица".

В-третьих, части общества нравится образ "сильной руки", который выбрал своей главной идеологемой экс-министр обороны. Хотя с его стороны чем дальше, тем больше становится заметен крен в сторону "просвещенного авторитаризма" а-ля "украинский Пиночет".

В своём позиционировании он отчётливо претендует на нишу "Чистый" кандидат без багажа компромата, но со своей историей успеха". На эту нишу до "мусорной атаки" претендовал львовский мэр Андрей Садовый.

В то же время, существует серьёзная проблема, так и не решенная кандидатом за много лет участия в общенациональных выборах – Анатолий Гриценко каждый раз демонстрирует отсутствие у него команды и эффективной региональной структуры по стране в целом, а не в избранных областях.

Но самое слабое его место – избиратели воспринимают Гриценко как очень перспективного кандидата только на уровне теоретической готовности его поддержать.

Как показали предыдущие кампании с его участием, когда приходит момент определенности, симпатики этого политика отдают голоса за других, более реальных в их восприятии претендентов на победу.

В сухом остатке их резоны выглядят так: "Он сам по себе очень хороший парень, который говорит правильные вещи. Но ни защитить наш выбор, ни выполнить свои хорошие обещания в джунглях украинской политики ему не по силам – поэтому лучше голосовать за практиков, а не за замечательных теоретиков".

Так это происходило на всех предыдущих выборах, в которых участвовал Гриценко, но с двумя качественно новыми вводными.

Во-первых, ещё ни разу Гриценко так высоко не поднимался в рейтингах кандидатов. А во-вторых, на нынешних выборах ведущие фигуранты рейтингов идут очень плотно друг за другом, с разницей в несколько процентов, часто – в рамках статистической погрешности.

Возможное резкое "проседание" его рейтинга с нынешних вершин электоральной популярности на этих выборах может оказаться тем третьим "чёрным лебедем", который серьёзно спутает карты всем остальным участникам кампании.

Впрочем, возможно, Гриценко попытается на этой кампании действовать как-то по-новому – для того, чтобы этого обвала не допустить.

Четвёртый: Вакарчук – популярный не-политик с чистым бэкграундом

Вакарчук первым из альтернативных кандидатов оформил свою ставку в "президентском казино", где до этого были только классические претенденты – те же Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Ляшко.

Вакарчук первым из альтернативных кандидатов оформил свою ставку в "президентском казино", где до этого были только классические претенденты – те же Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Ляшко фото: Ельдар сарахман, уп

Ещё в декабре прошлого года Вакарчук выступил со своими "Десятью пунктами" реформирования Украины.

Предложив апгрейд программы "Десять шагов навстречу людям" Ющенко на выборах-2004, Вакарчук вернул в отечественную политику явление политика-визионера. То есть того, кто

1) предлагает своё комплексное вИдение реформированной страны и

2) показывает путь к этому состоянию.

Это четвёртый качественно новый поворот на трассе президентских выборов-2019.

Предлагая свою программу и претендуя на внимание избирателей, Вакарчук, или те, кто за ним стоит, в любом случае рассматривает сформулированное им вИдение будущего Украины как элемент своего комплексного продвижения. Продолжая отрицать тот факт, что общественная активность является лишь подготовкой к мощному старту его политического проекта.

С тем, чтобы потом в удобный момент объявить о своём участии в президентских выборах.

Те, кто занимается разработкой стратегии кампании Вакарчука, исходят из того, что визионерские предложения снова затребованы у избирателя, как это было при завершении десятилетней эпохи Кучмы 14 лет назад.

Однако суть вопроса в том, насколько востребованы? Нужны данные серьёзных социологических исследований для подтверждения или опровержения этой уверенности.

Безусловно, стране и обществу действительно необходимы такие стратегические подходы помимо грамотных тактических шагов.

Вопрос только в том, насколько у избирателя, пережившего крушение надежд на исполнение масштабных обещаний времён Евромайдана, сохранилось доверие к предвыборным предложениям и их носителям. Оба эти вопроса остаются пока открытыми.

Еще один открытый вопрос – удастся ли Вакарчуку преодолеть пропасть между отношением к нему как к всеобщему кумиру и готовностью за него голосовать.

У него есть та же проблема, что и у Гриценко: избиратели отлично относятся к лидеру "Океана Эльзы" как к замечательному человеку, певцу и общественному деятелю. Но, по крайней мере пока, у большой части социума есть сомнения в его способности выиграть выборы и руководить Украиной в нынешних сложных условиях.

Пятый: Единый кандидат для электората Восточной Украины

В противоположном политическом спектре – несколько меньшем, чем национально-демократический, в котором выступают все выше названные четыре кандидата – конкурируют между собой один из лидеров "Оппоблока" Юрий Бойко и глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

По последним данным, Юрий Бойко вырвался вперёд . И уже входит в когорту основных претендентов на президентство фото: риа

Долгое время они попеременно лидировали в списке кандидатов в президенты от Восточной и Южной Украины.

Но, по последним данным, Юрий Бойко вырвался вперёд. И уже входит в когорту основных претендентов на президентство.

С декабря его рейтинг существенно вырос, в то время как у Рабиновича эта поддержка упала с 7,7% до 5,5%.

При благоприятных условиях, разрыв между Бойко и Рабиновичем будет только увеличиваться. Поскольку в восприятии избирателей Востока и Юга страны Бойко более соответствует востребованному имиджу "крепкого хозяйственника", способного эффективно отстоять интересы этих промышленных регионов. Плюс он имеет поддержку такого мощного медиа-ресурса, как телеканал "Интер".

Вместе с тем, Бойко на сегодня ещё далёк от того, чтобы аккумулировать поддержку протестного поля всего Востока и Юга Украины – в прошлом традиционной электоральной базы партии регионов и Виктора Януковича. Ведь это поле куда шире, чем даже самые оптимистичные рейтинги "Оппоблока" и других политических проектов, вроде той же партии "За жизнь".

Вопрос о том, будет ли предложен единственный кандидат на президентских выборах от этого спектра, пока не закрыт.

Если условная "партия антимайдана" определится с единым кандидатом до конца года, это может вызвать мощнейшую электоральную волну, которая пока не проявляется ни в социологии, ни других исследованиях.

В таком случае единый кандидат от протестного электората Востока и Юга страны станет пятым "чёрным лебедем", причём окажется самым крупным из всей пятёрки.

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог", для УП