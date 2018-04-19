"Плівки Онищенка": Депутат оприлюднив запис розмови з Порошенком

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Четвер, 19 квітня 2018, 09:28

Депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і бізнесу.

Діалог іде російською мовою.



Онищенко оприлюднив його в ефірі програми "Український формат" на телеканалі NewsOne увечері 18 квітня

Олександр Онищенко пояснив "Українській правді", що вирішив саме зараз опублікувати цей запис у зв'язку з презентацією своєї книги.

"І 9 місяців до виборів. Я поступово буду інші матеріали публікувати", – зазначив він.

За словами Онищенка, далі буде цікавіше: "Це ягідки".

УП очікує коментаря і від Адміністрації президента щодо запису.

Теми: Онищенко Порошенко Злочевський
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