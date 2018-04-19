"Плівки Онищенка": Депутат оприлюднив запис розмови з Порошенком
Депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.
Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і бізнесу.
Діалог іде російською мовою.
Онищенко оприлюднив його в ефірі програми "Український формат" на телеканалі NewsOne увечері 18 квітня
Олександр Онищенко пояснив "Українській правді", що вирішив саме зараз опублікувати цей запис у зв'язку з презентацією своєї книги.
"І 9 місяців до виборів. Я поступово буду інші матеріали публікувати", – зазначив він.
За словами Онищенка, далі буде цікавіше: "Це ягідки".
УП очікує коментаря і від Адміністрації президента щодо запису.