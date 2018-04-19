"Плівки Онищенка": Депутат оприлюднив запис розмови з Порошенком

Депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.



Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і бізнесу.



Діалог іде російською мовою.





Онищенко оприлюднив його в ефірі програми "Український формат" на телеканалі NewsOne увечері 18 квітня



Олександр Онищенко пояснив "Українській правді", що вирішив саме зараз опублікувати цей запис у зв'язку з презентацією своєї книги.



"І 9 місяців до виборів. Я поступово буду інші матеріали публікувати", – зазначив він.

За словами Онищенка, далі буде цікавіше: "Це ягідки".



УП очікує коментаря і від Адміністрації президента щодо запису.