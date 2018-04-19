"Плівки Онищенка": Депутат оприлюднив запис розмови з Порошенком

Депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив запис розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.



Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.



Діалог іде російською мовою.





Онищенко оприлюднив його в ефірі програми "Український формат" на телеканалі NewsOne увечері 18 квітня.

У ході розмови співрозмовники обговорюють якусь Юлю. "Вона продовжує мутити проти мене", – каже чоловік із голосом, схожим на голос Порошенка. Онищенко пропонує влаштувати їм зустріч.



Депутат також повідомляє: "У Дубаї зустрів Злочевського, він уже рік з Ігорем (Кононенком – ред.) вирішує питання. Не знаю, чи доходить до Вас все про їхні домовленості. Злочевський попросив мене з Вами поговорити і зробити деякі пропозиції" .



"Коли він зустрічається з Ігорем, то того цікавлять тільки поставки газу на його підприємства. А Коля хоче вирішити питання глобально", – каже Онищенко.



Депутат зазначає, що Злочевський викупив у "Кульчика" – польського бізнесмена Яна Кульчика – компанію (очевидно, "Куб-Газ"), яка видобуває близько 20 млн кубометрів газу, а також викупив компанію з гідророзриву.



"Він (Злочевський) готовий укладати всі контракти з "Нафтогазом", з іншими держкомпаніями і готовий віддати 50% компанії і ділити прибуток 50/50", – каже Онищенко.



Депутат зазначає, що є угоди про спільну діяльність із "Шеллом" та "ЕксонМобіл", "під них зроблено спеціальний законопроект, який звільняє ці компанії від рентних платежів як інвесторів", тобто рента до 2%.



"Коля готовий зайти інвестором у цю компанію, поставити свою західну компанію, яка увійде інвестором у спільну діяльність. Можна всі газові активи оформляти на цю компанію, тим самим буде і економія рентних платежів, і всю економіку будемо ділити 50/50", – заявив Онищенко .



"Ви в курсі, що Коля вже поставив на Ваші компанії більше 10 мільйонів доларів?", – додав він і співрозмовник відповів йому, що в курсі.



"Коля готовий згорнути цей борг, включити його теж у розрахунок. Цю пропозицію він просить передати для вас", – заявив Онищенко.



Людина з голосом, схожим на голос Порошенка, відповіла: "То Коля хороший хлопець. Я подумаю, що можна зробити. Просто по ньому останнім часом "збудилися" американці".

Олександр Онищенко пояснив "Українській правді", що вирішив саме зараз опублікувати цей запис у зв'язку з презентацією своєї книги.



"І 9 місяців до виборів. Я поступово буду інші матеріали публікувати", – зазначив він.

За словами Онищенка, далі буде цікавіше: "Це ягідки".

В Адміністрації президента згодом назвали запис Онищенка "фейком".

Онищенко не раз анонсував оприлюднення плівок із компроматом на Порошенка.

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

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