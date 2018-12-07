Телевізор і вибори. Кого підтримують Ахметов, Пінчук, Коломойський і Фірташ

Кожен великий олігарх в Україні уявляє себе медіамагнатом.

В руках Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна, Віктора Пінчука, Петра Порошенка та інших зосереджені популярні телеканали, радіостанції, інтернет-видання і газети.

ЗМІ потрібні фінансово-промисловим групам не стільки для заробітку, підтримки свободи слова, виготовлення якісного контенту чи для конкуренції. Вони використовують медіа набагато прагматичніше – задля впливу на маси.

Адже коли ви можете впливати на величезну кількість людей, то автоматично отримуєте значну вагу в політичних торгах.

Якщо розшифрувати простіше, багатії використовують підконтрольні їм засоби масової інформації задля збереження своїх грошей, комфорту та знищення недругів.

Від того, кого підтримує або з ким воює олігарх, часто прямо залежить інформаційний контент його медіа.

Нинішня реальність настільки сувора, що великий телеканал за півроку може вивести невідомого політика у рейтинги кандидатів на найвищу посаду в державі або навпаки – легко очорнити морального авторитета. І це не дивно, адже понад 80% українців досі дізнаються новини з телевізора.

Саме тому перед стартом виборчої кампанії важлива відповідь на питання: кого підтримують українські олігархи?

Коли "Українська правда" розпитує про це власні джерела, то отримує різні відповіді. Але всі сходяться на двох речах.

Перше – зараз, як і завжди, ніхто не робить явної ставки на когось одного. Багатії логічно розкладають яйця у різні кошики, щоб не помилитися з вибором і підвісити інших кандидатів на потім. Адже після президентських виборів будуть парламентські, а олігархам завжди потрібні підконтрольні люди в "законодавчій святині".

Друге – олігархи остаточно визначатимуться зі своєю лояльністю вже після першого туру президентських виборів, тому що сьогодні складно передбачити це напевне.

На жаль, умови спілкування off the record не дозволяють нам називати імена наших співрозмовників.

Тому автор цих рядків пробує відповісти на означене запитання по-іншому – зміксувавши інформацію наших джерел по кожному олігарху з власним аналізом інформаційного контенту на ТБ, а також моніторингами новин і ток-шоу, які проводить видання "Media Sapiens".

Рінат Ахметов

У руках Ріната Ахметова найпопулярніший сьогодні український телеканал ТРК "Україна" Всі ілюстрації: андрій калістратенко

Рінат Ахметов не просто найбагатший українець. У його руках найпопулярніший сьогодні український телеканал – ТРК "Україна". Минулого місяця частка його телеперегляду склала 11,24%.

Канали, якими володіє Рінат Ахметов

Моніторинги новин за жовтень-листопад показують, що на "Україні" регулярно і під будь-яким приводом піарять лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. Уважний перегляд новин цього телеканалу справляє стійке враження, що без Ляшка нічого не відбувається.

"Українська правда" писала, що олігарх серйозно впливає на лідера радикалів. Настільки серйозно, що у керівництві його партії опинився колишній топ-менеджер холдингу Ахметова Юрій Зінченко.

Інший політик, якого почала активно піарити "Україна", це депутат "Опоблоку" Олександр Вілкул. Лише за останній тиждень він встиг побувати гостем у студії, відвідати на камеру завод у Миколаєві та прокоментувати трудову міграцію.

Підозріло часто на каналі згадують про Петра Порошенка. На "Україні" його показують сильним головнокомандувачем, який словесно атакує Кремль і обіцяє церковну незалежність. Також не гребують використовувати надто "паркетні" меседжі, на кшталт: "Соціальний захист людей — пріоритет чиновників усіх рівнів, - наголосив Петро Порошенко".

Компліментарні сюжети про президента з’являються у новинах каналу Ахметова по три-чотири рази на тиждень.

"Порошенко значно частіше почав з’являтися на всіх телеканалах десь приблизно з кінця серпня. Напевно, у нього просто з’явилося більше інформаційних приводів. До цього багато паркетних новин, незбалансованих коментарів виходило про Гройсмана", – розповідає УП автор моніторингів щоденних новин видання "Детектор медіа" Зоя Красовська.

Наші джерела у різних парламентських фракціях розповідають, що у найбагатшого українця чи не найкращі ділові стосунки з Порошенком серед усіх інших олігархів. Причина – формула ціни вугілля, яку використовують для вироблення електроенергії "Роттердам+".

У самий розпал дружби Ахметова і Порошенка на каналі "Україна" почала вести ранкову програму дружина президента.

Пізніше саме на "Україні" вийшов цикл спецрепортажів чорного піару "Слідами грантоїдів", у яких "мочили" активістів і народних депутатів, які критикують Порошенка.

Так само на каналі часто піарять прем’єра Володимира Гройсмана, екс-прем’єра Арсенія Яценюка, з яким в олігарха давні стосунки, близького друга й віце-прем’єра часів Януковича Бориса Колеснікова, та колишнього бізнес-партнера Сергія Таруту.

Вплив Ахметова на політичні партії у парламенті

Співрозмовники в парламенті та бізнесових колах переконують УП, що до першого туру президентських виборів Ахметов підтримуватиме одразу трьох кандидатів: Порошенка, Ляшка та кандидата, якого після виключення Юрія Бойка з фракції "Опозиційний блок", висуне партія опозиціонерів. Дуже ймовірно, що це буде саме Вілкул.

Наші джерела також розповідали про досить хороші стосунки олігарха з Тимошенко, але контент його телеканалу підтримку не демонструє. Водночас жодної критики ЮВТ на каналі немає.

"Працювати явно проти Тимошенко чи не давати їй розміщувати приховану рекламу в своїх медіа небезпечно: вона все-таки має великі шанси перемогти", – пояснює обережність власників телеканалів медіаексперт Отар Довженко.

Ігор Коломойський

У Коломойського залишається серйозний ресурс у вигляді телеканала 1+1

У Коломойського дуже непрості відносини з чинним президентом, однак в його руках залишається серйозний ресурс у вигляді телеканала 1+1. У листопаді частка телеперегляду "плюсів" склала 9,23%.

Канали, якими володіє Коломойський

Згідно з моніторингами теленовин, найчастіше на каналі у позитивному світлі згадують про кандидата в президенти Олександра Шевченка, який разом з Коломойським був бізнес-партнером по гірськолижному курорті "Буковель".

Все частіше на 1+1 піарять коміка Володимира Зеленського, ніби навмисно натякають, що в другому турі він може перемогти будь-якого конкурента.

Раніше про коміка взагалі не згадували в новинних блоках. На "плюсах" він з’являвся у величезній кількості комедійних шоу, серіалах, рекламах. Тепер до цього всього про Зеленського говорять ще й у випусках новин.

"Зеленський-політик є віртуальним проектом однієї медіагрупи, одного каналу, який, до того ж, має не найбільшу з усіх аудиторію. Отже, олігархи й далі можуть створювати та розкручувати "аватарів", які будуть представляти їх у владі та забезпечувати задоволення їхніх потреб", – припускає медіаексперт Довженко.

Крім того, регулярно, але ненав’язливо "плюси" згадують про Юлію Тимошенко. Тут лідерку "Батьківщини" показують винятково у позитивному світлі.

Натомість в новинах 1+1 не бояться критикувати Петра Порошенка. Значно відвертіше на каналі Коломойського президента "мочать" у програмі "Гроші", в якій систематично розповідають про його бізнес та офшори. Не так давно в "Грошах" показали сюжет, як Roshen підпільно вивіз з Росії арештоване обладнання.

Такий агресивний тон – це наслідок особистої образи Коломойського на президента. Олігарх вважає, що саме Порошенко відібрав у нього "ПриватБанк", що призвело до втрати його надсерйозного фінансового інструмента в межах всієї країни.

Вплив Коломойського на політичні партії

Джерела в різних партійних таборах та в оточенні олігарха переконують УП, що на виборах Коломойський підтримуватиме, в основному, Тимошенко, Зеленського, та того ж Олександра Шевченка. Він зацікавлений, щоб до другого туру ЮВТ потрапила зі співвласником "Студія 95", а не з кимось іншим.

Технічний кандидат Шевченко підходить Коломойському як суперник Порошенка на Західній Україні – колишній директор "Буковелю" у своєму регіоні може відкусити у президента цінні 1-2% голосів.

Віктор Пінчук

Пінчук володіє ІСTV, СТБ та "Новим канал"

В орбіті Пінчука перебуває одразу кілька популярних телеканалів. Передусім йдеться про ІСTV, СТБ та "Новий канал", який є суто розважальним, і на якому немає політики.

Минулого місяця частка перегляду ІСTV була 10,65%, СТБ – 8,72%, "Нового" – 7,31%.

Канали, якими володіє Пінчук

На відміну від інших олігархів, у Пінчука немає сформованих квот у парламенті.

Цю прогалину він без проблем замінює талантом знаходити спільну мову з усіма політиками. Чітко на нього орієнтуються лише кілька депутатів.

Як стверджують джерела в оточенні Пінчука, на президентських виборах олігарх взагалі не поспішає робити явних ставок. Мовляв, перед стартом кампанії він хитро даватиме доступ до своїх телеканалів як Тимошенко, так і Порошенку, Зеленському, Анатолію Гриценку чи будь-яким іншим сильним претендентам, а далі діятиме по ситуації.

Моніторинги новин за жовтень-листопад значною мірою доводять правдивість слів наших співрозмовників.

На ІСТV та СТБ регулярно подають позитивні сюжети як про Порошенка, так і про Тимошенко. Там не говорять поганого і про прем’єра Володимира Гройсмана, та традиційно хвалять екс-президента Кучму, зятем якого є Пінчук.

Останніми тижнями на ICTV почали схвально відгукуватися про Анатолія Гриценка. На телеканалі Гриценко коментує події, яким як кандидат має право давати оцінку, але до яких не має жодного стосунку. Наприклад, критикує владу через зрив опалювального сезону чи обурюється станом розслідування злочинів Майдану.

"Не можна сказати, що ICTV почав багато показувати Гриценка. Із загальної маси це одиничні сюжети, але на інших каналах цього політика взагалі немає", – зауважує Зоя Красовська.

Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін

Головний медіаресурс Фірташа і Льовочкіна – телеканал "Інтер"

Головний медіаресурс олігарха Фірташа і колишнього голови АП часів Януковича Льовочкіна – телеканал "Інтер". Колись він був "першою кнопкою" та найпопулярнішим каналом в Україні, але після Революції Гідності та початку війни на Донбасі "Інтер" суттєво втратив позиції. У листопаді частка телеперегляду каналу склала 4,86%.

Канали, якими володіють Фірташ і Льовочкін

Останніми місяцями "Інтер" активно піарить Юрія Бойка та "Опозиційну платформу – За життя", через яку Бойка і Льовочкіна вигнали з "Опоблоку".

"Примітно, що після розколу в "Опозиційному блоці" з "Інтера" зник Олександр Вілкул і перейшов на "Україну", – підкреслює автор моніторингів новин Красовська.

Натомість впродовж листопада на "Інтері" добре відгукуються про Ляшка, з яким не так давно Льовочкін злісно ворогував.

"Наразі у них пакт про ненапад", – сухо коментує появу "радикала" на телеканалі високопоставлене джерело з оточення екс-глави АП.

Співрозмовники, близькі до Ляшка, розшифровують цей пакт так: Льовочкін дає "радикалу" інформаційний майданчик за умови, що той не критикуватиме Бойка, Віктора Медведчука та їхню опозиційну платформу.

Вплив Фірташа і Льовочкіна на політичні партії

Рідше, але систематично й однаково позитивно на "Інтері" інформують про діяльність і Порошенка, і Тимошенко.

Цікаво, що за минулий місяць на каналі Фірташа-Льовочкіна двічі піарили міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Пікантності ситуації додає той факт, що не так давно вони були, м'яко кажучи, недругами. В 2015-му Аваков не пускав Фірташа в Україну, а в 2016-му Льовочкін звинувачував Авакова у підпалі "Інтера".

Джерела в "Опозиційному блоці" стверджують, що на президентських виборах опо-олігархи активно просуватимуть Юрія Бойка. Ціль – не президентське крісло, а велика фракція у наступному парламенті, тобто осінні парламентські вибори.

Паралельно вони медійно не заважатимуть як Тимошенко, так і Порошенку.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук має відношення до телеканалу "112 Україна"

Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук в традиційному значенні не є олігархом і юридично не володіє жодним медіа в Україні, але де-факто він далеко не бідна людина. Він має відношення до "112 Україна", частка переглядів якого у листопаді складала 1,16%, та до іншого телеканалу – "NewsOne" з часткою 0,72%.

Офіційним власником 112 каналу є громадянин Німеччини Едуард Катц. Як з’ясували журналісти "Радіо Свобода", Катц виявився продавцем вживаних авто. Про зв’язок телеканалу з Медведчуком свідчить його постійне цитування, поява його в ефірах, а також призначення генеральним продюсером 112-го Артема Марчевського, якого журналісти пов’язують з кумом Путіна.

Згідно з аналізом за жовтень-листопад, на телеканалі активно згадують в позитивному світлі про Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і їхню опозиційну платформу. Бойко тут перманентно засуджує дії влади, роздає коментарі.

Це пояснюється тим, що Медведчук був одним з головних ініціаторів об’єднання партії "За життя" із "Опоблоком" на президентські та парламентські вибори.

Крім піару Бойка й Рабіновича, в новинах каналу подають "паркетні" новини про Порошенка, на кшталт "президент привітав армійців" або "президент відвідав полігон".

Не менш цікава історія з "NewsOne". Раніше його формальним власником був батько нардепа Євгена Мураєва – Володимир Мураєв, який 29-го серпня передав управління телеканалом Андрію Портнову, колишньому заступнику голови АП часів Януковича.

Вже у жовтні власником корпоративних прав на "NewsOne" став нардеп "Опоблоку" і близький соратник Медведчука Тарас Козак.

Партія, на яку впливає Медведчук

Впродовж дня на цьому каналі виходить безліч дивних програм. Наприклад, у програмі "Суб’єктивні підсумки" ведучими можуть бути то міністр транспорту часів Ющенка Євген Червоненко, то колишня соратниця Януковича Олена Лукаш або взагалі екс-міністр з питань житлово-комунального господарства уряду Тимошенко Олексій Кучеренко. Їхні виступи зводяться до критики чинної влади.

Але безперечно родзинкою "NewsOne" є В'ячеслав Піховшек. У нього тут аж дві авторські програми – "Хронологія дня" і "Хронологія тижня", де він ледь не говорить устами Медведчука.

"Це правильний крок: опозиція повинна об'єднуватися, мати свої принципи й протистояти антинародним діям влади", – урочисто коментував Піховшек об'єднання Бойка з Рабіновичем.

Окрема тема розмови – ток-шоу на "112 каналі" і "NewsOne". На них зазвичай приходять одні й ті ж гості. Найчастіше це згаданий вже Червоненко, близькі до Медведчука депутати Нестор Шуфрич і Василь Німченко, "опоблоківці" Юрій Павленко та Наталія Королевська.

Однак після розколу в "Опоблоці" на групу Ахметова і групу Фірташа-Льовочкіна депутати з оточення найбагатшого олігарха перестали з’являтися на 112 і "NewsOne".

"Українська правда" вже писала, що на виборах президента Медведчук разом з Льовочкіним ставлять на Бойка.

Петро Порошенко

Окремо на Порошенка активно працює канал "Прямий"

Президенту України належить "5 канал", частка телепереглядів якого в листопаді склала 0,31%. Президентство Порошенка не додало популярності його телеканалу, він поступово втрачав аудиторію – у 2014 році частка 5-го складала 0,82%.

Згідно з моніторингами, в новинах "5 каналу" системно і позитивно інформують про діяльність президента.

У підсумкових новинних випусках каналу Порошенка, в основному, показується та політична картинка дня, яку радше хочуть бачити на Банковій – з мінімальною кількістю критики на дії влади та максимальним піднесенням найменших вдалих її кроків.

Інформацію про інших кандидатів на 5-му навряд знайдете – в новинах про них зайвий раз не згадують.

Окремо на Порошенка активно працює канал "Прямий", яким офіційно володіє екс-регіонал Володимир Макеєнко. У Макеєнка давні відносини з президентом. В 2000 році він навіть був членом парламентської групи Порошенка "Солідарність".

Згідно з моніторингами ток-шоу Матвія Ганапольського, яке виходить на "Прямому", там без зайвих церемоній знищують всіх конкурентів Порошенка, а особливо Тимошенко.

"Чому немає заяв про українських моряків? Наших людей украли! Чому немає заяв Юлії Тимошенко?! Що це діється? Порошенко - зрадник чи хтось інший?", – вирячивши очі, вигукував ведучий "Прямого" в одному з останніх ефірів.

Крім цього на Youtube-каналі "Прямого" є безліч сюжетів про Юрія Бойка, який дуже б пригодився Порошенку в другому турі президентських виборів.

Партія, на яку впливає Порошенко

Ще один канал, який на виборах, імовірно, працюватиме на Порошенка – це ЗІК. Телеканал належить сім’ї бізнесмена Петра Димінського, який переховується за кордоном від українських правоохоронців через смертельне ДТП.

Про можливе порозуміння Димінського з Адміністрацією президента свідчить надто компліментарне інтерв’ю президента, яке брала не київська ведуча, а журналістка з львівської редакції ЗІК. Ще один яскравий епізод – скандальна поява на ЗІК заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, якого в серпні цього року призначив Порошенко і якого не поспішає звільняти навіть після появи дискредитуючої інформації.

Поява СБУшника в ефірі стала відповіддю на розслідування, де журналісти довели, що члени родини топового українського розвідника (!!) Семочка мають громадянство Росії і володіють будинками під Києвом вартістю в мільйони доларів. Проте інтерв’ю Семочка на ЗІК було більше схожим на монолог – ведучий не ставив гострих запитань та не ловив розвідника на неточностях у виправданнях.

За даними УП, на початку вересня керівникам департаментів телеканалу дали вказівку утриматися від критики Петра Олексійовича та висвітлювати новини лояльно до влади.

Ми напряму запитали Димінського у WhatsApp про його можливі домовленості з Адміністрацією президента. Хоч бізнесмен і прочитав наше повідомлення, однак вирішив не відповідати.

***

Олігархи не поспішають з різкими рухами і чекають на другий тур виборів.

Та це не означає, що і тоді багатії кінцево визначаться, на кого ставити.

Цілком імовірно, що навіть у другому турі більшість з них підтримуватиме одразу обох кандидатів. З такими маневрами точно не прогадаєш.