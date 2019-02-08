Що треба знати виборцю про Олега Ляшка

Дата і місце народження: 3 грудня 1972 року, Чернігів Посада: народний депутат, лідер Радикальної партії Статки: задекларував 20,6 мільйонів гривень доходу за 2017 рік Сім’я: Одружений. Дружина – Росіта Сайранен, має дочку Владиславу

Політичний бекграунд

Вперше Ляшко намагався потрапити у ВР у 2002 році, коли самовисуванцем балотувався в окрузі №217 в Києві, але зайняв третє місце.

У 2006 році таки був обраний у парламент 5-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко". Після цього ще тричі потрапляв у Раду – у 2007 році від БЮТ, у 2012 як висуванець від "Радикальної партії Олега Ляшка", і в 2014 році, коли очолив список РПЛ.

Також у 2014 році зайняв третє місце на виборах президента, отримавши 8,32% голосів.

Наші публікації З усіх вил: звідки взявся та до чого дійшов Олег Ляшко

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Передвиборча програма

Передвиборча програма на сайті ЦВК

Головне:

зменшення кількості депутатів ВР до 250;

зменшення кількості міністерств до 10 і ліквідація посади прем’єр-міністра;

закон про імпічмент президента;

старих прокурорів і суддів звільнять, нових – оберуть на виборах;

перерахунок пенсій колишнім колгоспникам;

державне регулювання цін на ліки і продукти;

доступне житло для молоді;

збільшення держзамовлення на робітничі професії;

зниження комунальних тарифів;

підтримка національного виробника;

економічне зростання 8-10% на рік;

закріплення в Конституції землі за українськими селянами;

від 5000 гривень дотацій на худобу.

Погляди на ключові питання:

Донбас Для миру на Донбасі готовий "зробити все, але не ціною капітуляції". Для миру на Донбасі готовий "зробити все, але не ціною капітуляції". Крим Вважає, що для повернення окупованого півострову "додається недостатньо зусиль" і закликав не обмінювати Крим на Донбас, бо "це – наші рідні території". Вважає, що для повернення окупованого півострову "додається недостатньо зусиль" і закликав не обмінювати Крим на Донбас, бо "це – наші рідні території". Зовнішня політика Міжнародні партнери України повинні виконувати Будапештський меморандум, а з США буде укладена "пряма військова угода".



У 2016 році зробив заяву Міжнародні партнери України повинні виконувати Будапештський меморандум, а з США буде укладена "пряма військова угода".У 2016 році зробив заяву проти вступу України в НАТО, на його думку "наше майбутнє в нейтралітеті". Щодо членства в Євросоюзі – Ляшко впевнений, що "поки ми туди будемо йти, ЄС уже не буде". Мовне питання Під час виступу у парламенті в 2017 Під час виступу у парламенті в 2017 назвав українську мову "фундаментом для будівництва країни".

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З якою стратегією йде на вибори

Напередодні президентських виборів-2019 Ляшко відійшов від образу "радикалу з вилами". Він все ще орієнтується на простого виборця з народу, це підтверджують його білборди про "народного президента" і питання про "високі тарифи чи високі пенсії".

Намагаючись схилити на свою користь виборця на Сході, Ляшко створює навколо себе образ такого собі "чиновника-господарника", що підтримує звичайних роботяг. Наприклад, він час від часу навідується на заводи та підприємства, не забуваючи розповідати про це на своїй сторінці в Facebook.

А ще головний радикал полюбляє нагадувати електорату на Донбасі, за яку футбольну команду вболіває.

Рейтинги

КМІС, січень-лютий 2019 Зеленський 26.9 Порошенко 17.7 Тимошенко 15.8 Бойко 9.8 Ляшко 6.6 Гриценко 6.1 Мураєв 2.9 Смешко 2.4 Садовий 2.3 Шевченко* 2.2 Вілкул 1.6 Кошулинський 1.3 "Социс", КМІС і Разумкова, січень 2019 Зеленський 23.0 Порошенко 16.4 Тимошенко 15.7 Бойко 9.3 Гриценко 8.1 Ляшко 6.7 Шевченко 3.5 Садовий 3.4 Мураєв 2.7 Вілкул 2.4 Смешко 2.2

Дані: ті, хто визначився та має намір голосувати. КМІС – похибка до 3,3%. "Социс", КМІС і Центр Разумкова – похибка +/– 0,9%.

*Олександр Шевченко

Скандали

Судимість

У січні 2010 року тодішній президент Віктор Ющенко продемонстрував матеріали кримінальних справ проти Ляшка, заявивши, що у нього було три судимості.

Відео допиту

Окрім цього, в жовтні 2010 року з'явилося відеодопиту Ляшка, на якому він визнає свої сексуальні стосунки з чоловіком на ім'я Боря.

Ляшко і Льовочкін

У грудні 2013 року журналіст Савік Шустер зізнався, що на його ток-шоу на телеканалі "Інтер" запрошувати Ляшка пропонували тодішні керівники Адміністрації президента. За склад учасників "Шустер Live" тоді відповідав російський медіаменеджер, політтехнолог Ігор Шувалов, якого називали людиною Сергія Льовочкіна.

Бійки

А ще Ляшко неоднаразово ставав учасником сутичок у Раді. Його політичними "спаринг-партнерами" були Адам Мартинюк, Ігор Єремеєв, Сергій Мельничук, Олександр Шевченко і Юрій Бойко.

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Хто спонсор

У 2017 році журналісти з'ясували, що Радикальна партія приховує джерела фінансування, а в звіті її спонсорами вказані сам Ляшко та бухгалтер.

Але Ляшка вже довгий час пов’язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Крім любові до донецького "Шахтаря", лідер Радикальной партії вкрай часто з'являється на ТРК "Україна" та в газеті "Сегодня".

Видання "Детектор Медіа" порахувало, що в 2017 році на телеканалі Ахметова показали аж 121 компліментарний сюжет про Ляшка і його політсилу.

А в лютому 2018 року людина Ахметова очолила виконавчий комітет РПЛ. Мова про Юрія Зінченка – колишнього директора одного з маріупольських підприємств з групи компаній "Метінвест", що належить олігарху.

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