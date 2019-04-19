Мистецтво йти

"Я не проиграл в своей жизни еще ни одной кампании", – публично заявлял Петр Порошенко в феврале прошлого года.

"Если он увидит, что проиграет на следующих выборах, он просто не будет принимать в них участия. Петр не умеет проигрывать", – непублично сообщал корреспонденту УП один из президентских соратников.

Но, похоже, проиграть Петру Алексеевичу все-таки придется.

Шансы действующего президента на выигрыш во втором туре – из области теоретического и фантастического.

Кажется, с этим смирились почти все: в публичном пространстве охотнее обсуждают не волшебные рецепты победы Порошенко, а причины его поражения. На этот счет есть две конкурирующие точки зрения.

Одни уверены, что негодный президент Порошенко обманул доверие украинцев, саботировал реформы, погряз в коррупции. И проигрывает заслуженно.

Другие считают, что успешный президент Порошенко стал жертвой завышенных ожиданий, обывательского инфантилизма, информационного киллерства. И проигрывает незаслуженно.

Но проблема в том, что заслуженный или незаслуженный антирейтинг в любом случае остается антирейтингом. Вне зависимости от того, справедлива народная нелюбовь или нет, нужно адекватно оценивать ее масштабы.

Чувствовать момент, когда в глазах страны действующий лидер становится неприемлемой фигурой. И как раз это Петру Алексеевичу точно не удалось. Иначе глава государства осознал бы, что от похода на второй срок лучше воздержаться.

Из всех "если бы", которые сейчас лихорадочно перебираются сторонниками украинской власти, самое реалистичное лежит на поверхности: если бы Петр Порошенко вовремя отказался от затеи с переизбранием.

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Действующий президент мог не идти на выборы и прямо или опосредованно поддержать чью-то перспективную кандидатуру.

Без Порошенко позиции других фаворитов тоже изменились бы.

Действующий президент мог не идти на выборы и поучаствовать в создании и продвижении привлекательного "нового лица". Опыт кандидата Зе, выращенного в кратчайшие сроки, доказал, что это не так уж сложно.

Действующий президент мог не идти на выборы – и посвятить свой последний год выстраиванию системных сдержек и противовесов. Подобные институциональные предохранители позарез нужны сегодняшней Украине.

Действующий президент мог не идти на выборы и стать их бенефициаром, получив достаточно комфортного преемника, сохранение украинского курса и гарантии для самого себя.

Интересы воюющего государства требовали не привязывать шаткую стабильность к переизбранию одного человека. По большому счету, того же требовали личные интересы Петра Алексеевича.

Но президента подвело самолюбие. Подвела самонадеянность. Подвело непонимание своей страны и царящих в ней настроений.

Гарант явно не ожидал, что его непопулярность окажется более сильным фактором, чем админресурс, отсутствие внятной альтернативы и страх перед неизвестностью.

Пускай иллюзии Банковой разделялись многими, но от украинского лидера требовалось чуть больше дальновидности, чем от обычного пользователя соцсетей.

Не беда, когда пропрезидентские блогеры создают информационный пузырь – это их работа. Не беда, когда этот информационный пузырь наполняется аудиторией – о вкусах не спорят.

Беда, когда в информационном пузыре вместе со своими сторонниками замыкается сам глава государства.

Президент Порошенко был достаточно умен и компетентен, чтобы уйти спокойно и достойно. Но оказался достаточно самоуверенным и оторванным от реальности, чтобы ввязаться в авантюру со вторым сроком.

Можно понять активных граждан, поддерживавших переизбрание Петра Алексеевича: их пугали риски, связанные со сменой власти в воюющей стране.

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К сожалению, активные граждане не понимали главного: с самого начала борьба непопулярного президента за второй срок не уменьшала эти риски – она их только умножала.

Эпопея с переизбранием требовала нейтрализации потенциальных конкурентов уже на старте. И предвыборная машина Банковой обрушивалась на самых перспективных, невольно расчищая место для кандидата Зе.

Эпопея с переизбранием требовала удобного спарринг-партнера. Пришлось раздувать реваншистскую повестку, работая в ситуативной связке с Медведчуком и Бойко.

Эпопея с переизбранием требовала эксплуатировать статус верховного главнокомандующего в утилитарных политических целях. В результате этот статус обесценивался, а недовольные обыватели укреплялись в мысли, что война выгодна прежде всего украинскому руководству.

Дальше – больше. Ставка на поляризацию электората. Игра на самых болезненных для Украины темах. Конфронтационный лозунг "Порошенко или Путин".

Сознательное нагнетание истерии и поощрение ненависти. Неудержимые потоки черной пропаганды. Самая грязная президентская кампания с 2004 года и раскол в обществе, сравнимый с событиями пятнадцатилетней давности.

А теперь выясняется, что, по-видимому, все это было зря.

Рискнув многим ради привычного кресла, поставив на карту гражданский мир и перспективы страны, Петр Порошенко ничего не выиграл.

Перед ним маячит финал, который год назад на Банковой не могли представить и в страшном сне.

Действующего президента обходит не принимавшийся всерьез шоумен. И, публично унижая своего соперника – "марионетка Коломойского", "виртуальный кандидат", "кот в мешке", – Петр Алексеевич лишь подчеркивает собственное унизительное положение.

Очевидно, что проиграть дилетанту-комику несравнимо хуже, чем не идти на выборы.

Менее очевидно другое: даже гипотетическая победа Порошенко – еле вырванная в борьбе с комиком, вымученная, скандальная, вызывающая сомнения у избирателей – тоже стала бы для гаранта худшим вариантом, чем своевременный отказ от второго срока.

Президентскую каденцию Петра Порошенко будут оценивать еще не раз.

Для одних она останется напоминанием о нечистоплотной власти и невыполненных обещаниях. Для других – напоминанием о неблагодарном народе и неоцененных достижениях.

Но прежде всего это напоминание о том, как важно вовремя останавливаться и уходить. Если не ради блага страны, то хотя бы ради своего собственного блага.

Михаил Дубинянский