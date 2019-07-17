Львів для двох. Як Порошенко і Вакарчук монополію на патріотизм не поділили

В останній тиждень виборчої кампанії Львівщина стала епіцентром боротьби і своєрідним політичним рингом між двома політичними силами – "Європейською солідарністю" та "Голосом".

В один день Петро Порошенко і Святослав Вакарчук об'їхали про кілька райцентрів Львівщини, щоб увечері одночасно виступити у центрі Львова з різних сцен, відстань між якими сягала 500 метрів.

Найяскравішим епізодом загострення конкуренції між двома політсилами стала гучна музика з піснями "Океану Ельзи" з мінівену з логотипом "Голосу", який стояв через дорогу від площі, де в той час виступав Порошенко.

Агітаційний мінівен з обличчями Вакарчука та одного з львівських кандидатів-мажоритарників, який балотується по центральній частині міста, приїхав на площу під Шевченка задовго до початку концерту "Мова об'єднує", який організував кандидат-мажоритарник від "Європейської солідарності" Микола Княжицький і де чекали на виступ лідера "ЄС" Порошенка.

На сцені лунали саундтреки, а поруч, з мінівену, закликали прийти на 18:30 на іншу площу – біля пам'ятника Франка, де був запланований політичний виступ, а потім і концерт Вакарчука.

Причини цього двобою очевидні – область, яка єдина віддала більшість голосів Порошенку на президентських виборах і на яку він особливо розраховував на парламентських, цього разу може віддати перевагу новому політику Святославу Вакарчуку і його політсилі.

За даними джерел в одному зі штабів, за два тижні до виборчої кампанії, за рейтингами по Львівщині, "ЄС" та "Голос" дихали один одному в спину, але на кілька відсотків переважала політсила Порошенка.

А от відкрита місцева соціологія вказує, що станом на початок липня на двох округах Львова лідирувала партія Вакарчука. Так само соціологи вказували, що перше місце на львівських округах здобувають висуванці "Голосу".

Брудні технології проти "Голосу"

Попередньо у планах Вакарчука на 16 липня Львівщини не було.

Співорганізатори акції "Мова об'єднує" у Львові запрошували його виступити ще на стадії підготовки концерту.

"Хотіли на цьому концерті об'єднати всіх – запрошували як Порошенка, так і Вакарчука. Але тоді він сказав, що не зможе, бо буде в цей день в іншому місті", – каже представник оргкомітету заходу, який попросив не вказувати його ім'я.

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За організацію "мовного" концерту у Львові безпосередньо взявся Микола Княжицький, який, крім того, що є одним зі співавторів мовного закону, зараз балотується в одному з львівських округів по мажоритарці – цього разу від "Європейської солідарності". І змагається там з кандидаткою від "Голосу".

Але за три дні до концерту, де вже очікували Порошенка, на Facebook-сторінці "Голосу" з'явився анонс про "Тур змін" 16 липня по райцентрах Львівщини та самому Львову. Два наступних дні Вакарчук знову планував відвідати Тернопіль та Івано-Франківськ, де вже був з політичним туром і концертом.

"Після тонни лайна, яке вилили на Вакарчука в західній Україні, нам довелося їхати в останній тиждень знову туди", – пояснило джерело в штабі "Голосу", вказуючи, що "лилося" саме з боку команди "Європейської солідарності".

Як приклад наводили матеріал в одній з районних газет Львівщини, де з розрахунку на консервативних і релігійних виборців критикували заяву Вакарчука про "рівні можливості" для ЛГБТ-спільноти.

В одній з районних газет Львівщини розміщали статті щодо заяви Вакарчука про "рівні можливості" для ЛГБТ-спільноти

Переказують також, що проти Вакарчука агітували місцеві священники УГКЦ. Мовляв, що він "нехристиянин", якщо підтримує права ЛГБТ-спільноти.

Навели агітки проти мажоритарниці "Голосу" у 118-му окрузі Галини Васильченко, яка конкурує з одним з братів Дубневичів. В нинішньому скликанні Ради він був у "БПП", а зараз йде самовисуванцем.

Листівки про мажоритарницю від "Голосу" по 118-му округу Галину Васильченко

На нечесну конкуренцію скаржилась інша представниця "Голосу", депутатка Львівської міської ради Юля Гвоздович. Вона згадала поламаний банер у львівському коворкінгу "Голосу" та обмальовані плакати мажоритарників по області.

"Нова "фішечка" від команди минулого президента – казати скрізь, що вони єдині прохідні і єдині за Україну, замовляти брехливі статті на "Високому замку" і у фейкових новостворених групах, ставити то на "рекламу", показово принижувати інших на ефірах, а потім з ними цьомки-бомки за кадром – не з нами. Головне – у вишиванці і з оселедцем. Фу!" – написала Гвоздович 10 липня.

Прямих доказів того, що це робить саме штаб "ЄС", у "Голосі" не навели.

Аж допоки активісти партії Вакарчука не виявили масову розсилку смс-повідомлень по Львівщині, де вказувалося на останні опитування КМІСу, згідно з яким "Голос" набирає 4% .

"Українці розчарувалися у Вакарчуку. "Голос" не проходить" до ВРУ", – йшлося у повідомленні.

Вже за два дні з цього ж номера пішла розсилка із запрошенням на зустріч з Порошенком у Львові 16 липня.

Активісти "Голос" виявили масову розсилку смс-повідомлень по Львівщині про низький рейтинг партії. Пізніше у поліції заявили, що розсилку проведели "з метою дискредитації політичної партії "Голос" на користь партії "ЄС"

Поліція за заявою юристів "Голосу" доволі оперативно знайшла автора розсилок. Ним виявився депутат сільради на Львівщині, прізвище і партійність якого не вказуються.

Але в своєму повідомленні поліція вказала, що ця розсилка була проведена саме "з метою дискредитації політичної партії "Голос" на користь партії "ЄС".

"То хто кращий патріот?!"

Раніше Вакарчук в основному їздив по обласних центрах. В райцентрах презентації без нього проводили волонтери. Галичина стала виключенням – він особисто вирішив навідати якомога більше містечок.

Лише за 16 липня він провів п'ять зустрічей в області.

А, наприклад, Червонограду пощастило повторно побачити живцем відомого музиканта, хоча там він був три тижні тому.

Вакарчук вдруге у Червонограді Фото facebook-сторінка "Голосу"

Однак частину облцентрів Вакарчук так і не встиг вшанувати особистою присутністю. Наприклад, 7 липня він скасував поїздку у Кропивницький: "передвиборчий графік – несподіваний, і ми мусимо реагувати на виклики і вносити корективи".

Карта "Туру змін" Джерело: goloszmin.org/tour

Як видно з карти "Туру змін", Вакарчук також не проводив масштабні концерти на Донбасі – він таки там побував, але без анонсів і гучних та масових заходів.

З географії туру стає очевидно, що основний удар в кампанії "Голос" зробив на Західну Україну. Зрештою, Львів є рідним для Вакарчука.

Свої сили тут сконцентрував і Порошенко. Він хоч і немісцевий, але цей регіон дав найбільше йому голосів на президентських виборах.

Тепер Вакарчук навіть закидає Порошенку, що той на цій виборчій кампанії оминув Східну Україну.

"В той час, як тут розсилаються смс-ки на Галичині, я в Харкові, Одесі разом з людьми співав гімн України і піднімав патріотизм! А великі патріоти тут на Галичині захищають українську мову! Хай їдуть туди захищають!" – виголосив Вакарчук на одній зі сцен Львівщини".

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З його виступів на Львівщині виглядало, що у Вакарчука здали нерви. Він буквально починав кричати.

Не зовсім було зрозуміло, чи могла смс-розсилка аж так вплинути на риторику Вакарчука, що вона раптово набула агресивних нот. Його емоції зашкалювали так, ніби всю кампанію особисто Порошенко обливав його брудом.

"Я не хотів до вчорашнього дня говорити... Але політика, виявляється, дуже брудна і підступна. Раптом в Україні з'явилися сили, які монополізують право бути патріотами, які вважають, що тільки вони мають право любити Україну і будуть захищати від Путіна краще за інших", – виголосив Вакарчук з львівської сцени.

Фактично він повторював те саме, що казав напередодні в прямому ефірі на ICTV.

Вакарчук заявив, що за 25 років своєї "самовідданої праці на благо України" теж заробив право називати себе патріотом.

"І не треба нам розказувати, хто краще захистить від путінського реваншу!" – прокричав лідер "Голосу".

Далі він порівняв свої заслуги перед Україною і Порошенка, виступ якого мав починатися вже за півгодини на сцені "мовної" акції.

"Коли я на початку 2000-х років прославляв по світу українську мову, ми єдині, хто в Росії співали українською. В той самий час ті, хто називає себе великими патріотами і європейцями, створювали Партію регіонів разом з Азаровим. Якщо ви не пам'ятаєте, то очільник "ЄС" був серед цих творців. Або був в одній партії з кумом Путіна – Медведчуком, проти якого сьогодні закликають боротися під їхнім знаменем!" – не зупинявся Вакарчук.

Далі він згадав Помаранчеву революцію, де був разом з Порошенком, але "залишився вірний цінностям Майдану", коли нинішній лідер "ЄС" пішов працювати в уряд Януковича-Азарова.

Побратими Вакарчука по списку, за його словами, пішли воювати за Донецький аеропорт чи збирали допомогу на армію, в той час як "деякі соратники тих, які називають себе патріотами, сиділи в кабінетах і крали оборонний бюджет".

"То хто кращий патріот?! Скажіть мені! Хто має право сьогодні говорити про захист від путінського реваншу?! Треба ще розібратися, хто повернув в Україну Медведчука! Хто дозволив купити канали?! Дозволяв йому диктувати всі свої бажання про телемости?! Хто дозволяє йому напряму літати на Москву?!" – голосно резюмував Вакарчук.

Повторний виступ Вакарчука-політика у Львові Фото: facebook-сторінка "Голосу"

Перед тим, як перейти до безпосередньої агітації щодо планів "Голосу" в парламенті, він додав, що тим, хто буде принижувати його команду, "ми дамо в зуб!".

Цю ж фразу він повторив і в Дрогобичі, де вийшов на стадіон аж після десятої вечора.

Адже лише о дев'ятій він завершував співати у Львові. Саме в той час, коли свою промову за п’ятсот метрів закінчував Порошенко.

У штабі "Голосу" пояснили, що запланували зустріч з Вакарчуком так, щоб по часу вона не накладалася на виступ лідера "ЄС". Графік посунувся, оскільки перед тим Вакарчуку довелося об'їхати три райцентри.

Вакарчук дійсно завершив політичну промову за п'ятнадцять хвилин до початку виступу Порошенка. Проте далі слідував акустичний концерт Вакарчука, і, звісно, ніхто не збирався розходитися на "найцікавішому", щоб піти послухати ще й Порошенка.

"Львів, як я тебе люблю!"

У той самий час на сцені акції "Мова об'єднує" колишній соратник Яценюка Микола Княжицький, згадавши, як Петро І забороняв книгодрук українською, гучно запросив на сцену "іншого Петра, який відновлює і відновив Україну у всій Україні".

Виступ Петра Порошенка у Львові - в 500 м від сцени Вакарчука Джерело: eurosolidarity.org

"Дорогий Львів, як я тебе люблю!" – звернувся Порошенко, який востаннє на цій площі виступав одразу після президентських виборів, коли приїхав дякувати львів'янам за підтримку.

За останні три місяці лідер "ЄС" був у Львові найчастіше – на джаз-фестивалі, просто прогулювався вулицями і фотографувався з людьми, проводив закриті зустрічі, також їздив в кілька райцентрів з мітингами.

Виступ на головній площі Львова штаб "ЄС" відклав на останній тиждень виборчої кампанії.

Тези виступу Порошенка тримісячної давності під Шевченком не відрізнялися від проголошених увечері 16 липня. Він переказав про вклад своєї команди в питанні мови, віри й армії, де ввели офіційно гасло "Слава Україні!".

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Також наголосив, що автором закону про декомунізацію був нинішній член списку "ЄС" Володимир В'ятрович.

Традиційно обіцяв захищати Україну від реваншу проросійських сил, а також від "демонів з минулого".

Про "Голос" і Вакарчука ніхто з промовців "ЄС" не обмовився ні словом.

"Ми всі в шоці від риторики Вакарчука. Бо в нас в штабі була чітка установка – не обливати брудом "Голос", – переконує автора співрозмовник з львівського штабу "ЄС". Там припускають, що зміна поведінки Вакарчука пов'язана з коливанням рейтингів "Голосу".

Натомість, в "Голосі" на це реагують з іронічною посмішкою. Мовляв, якщо публічно і не обливають, то роблять це через анонімні спільноти в соцмережах та блогерів-прихильників.

Конкуренція між двома політсилами, які в більшості пунктів перегукуються у своїх програмних засадах, під кінець виборів набула абсурдного вигляду.

Адже у двох командах чимало людей, які до цих виборів були в дружніх стосунках і вважалися однодумцями.

Проте політсили дві, а Галичина – одна. Україна хоч і велика, але з проукраїнськими гаслами і гуманітарними здобутками найлегше боротися за виборця саме на Галичині.

На старті кампанії прогнозували, що партія Вакарчука буде відтягувати голоси від "Слуги народу", враховуючи розкрученість та популярність лідера у шоу-бізнесі.

Натомість, як свідчать опитування, "Голосу" не сильно вдалося забрати відсотки "Слуги". "СН" лише додала собі рейтингу, якщо порівнювати з 30% результатом Зеленського у першому турі виборів.

А Порошенко, попри свої сподівання максимально мобілізувати Галичину і спробувати повторити свій результат першого туру з 16%, сьогодні вимушений ділити ці сподівання надвоє.

Мар'яна П'єцух