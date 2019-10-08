Луценко рассказал, чего он и Джулиани хотели друг от друга
Экс-глава ГПУ Юрий Луценко рассказал, когда и зачем начал общаться с Рудольфом Джулиани - адвокатом президента США Дональда Трампа: у каждого был свой интерес.
Источник: Радио НВ со ссылкой на интервью с Луценко
Детали: Экс-глава ГПУ отметил, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступила к нему в конце 2017 года "через одного подчиненного". По словам Луценко, он согласился на встречу, поскольку имел "свой национальный интерес".
Прямая речь Луценко: "С моей стороны, почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки [экс-президента Украины Виктора] Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в Соединенных Штатах Америки ".
По утверждению Луценко, он узнавал у Джулиани, "в какую дверь можно стучать", чтобы совместно с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.
Прямая речь: "Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинское Уголовный кодекс.
"Если вдруг они подпадают под американский - начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу".
Во время встречи на второй день визита в США, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 Джо Байдена.
Прямая речь: "Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича [Николая Злочевского], который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы. <...> членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства ... <...> Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион [долларов] ".
Как утверждает экс-глава ГПУ, встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, высказал идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.
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Предыстория:
- Ранее FoxNewsобнародовало заметки разговора с экс-генпрокурором Виктором Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что Шокин рассказал, как под давлением со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден.
- Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это "не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена".
- Порошенко уверяет, чтоне давал указаний закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.
- 21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии на выборах президента США в 2020 году призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским мог давить на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.
- 24 сентября Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.
- 25 сентября Белый дом обнародовалнедословное изложение разговора июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Они говорили о деле Хантера Байдена.
- Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не обязанарасследовать или не расследовать дело, которое касается сына Байдена.
- 4 октября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит аудит старых производств и пересмотрит все уголовные производства, в том числе и те, которые касались компании Burisma.
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