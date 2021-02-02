Відпрацьований. Як Дубінський перетворився на партійний баласт "Слуги народу"

Ведучий програми "Гроші" телеканалу "1+1" Олександр Дубінський ішов у парламент 2019 року як один із мажоритарників Київщини від "Слуги народу". У нього була задача вибити з округу № 94 (тодішні Васильківський та Обухівський райони) фігуранта близького соратника експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.

Кононенко перед парламентськими виборами очолював обласний штаб БПП, ще до того, як партія зробила ребрендинг і стала "Європейською солідарністю". Перемогти на окрузі, який щедро "засівав" Кононенко, для будь-якого кандидата без імені було б складно.

Тоді "слуги народу" і не думали, що більшість округів України їм здадуться без бою. Монобільшість не міг спрогнозувати ніхто. Тому супроти Кононенка і виставили саме Дубінського, який в очах виборців міг створити образ журналіста, який нібито бореться з корупцією, одним із уособлень якої був друг експрезидента.

Дубінський виграв вибори і очолив осередок нової партії влади "Слуга народу" на Київщині. Вже перед місцевими виборами президент Володимир Зеленський поставив йому завдання взяти найвищий результат партії по Україні.

Народні депутати від Київщини намагалися зменшити вплив Дубінського і ще влітку до виборів 2020 року відвідували ОП, але розмови з президентом не дали результатів. Дубінський встояв.

Яка роль Дубінського в партії "Слуга народу" і якою буде його подальша політична кар’єра? Фото: пресслужба "Слуги народу"

Зараз же за іронією долі з Дубінським сталося те саме, що і з Кононенком, від якого партія відмовилася перед парламентськими виборами, аби медійно позбутися токсичного кандидата і спробувати відбілити імідж.

Прикметно, що Дубінського виключили з фракції лише після того, як США оголосили про санкції низці громадян України, серед яких був і нардеп від "слуг".

Проте рішення фракції чи партії ще не означає, що співпраця між "Слугою народу" та Дубінським неможлива. Так, у 2019 БПП/ЄС як партія влади погодилася, аби Кононенко йшов по тому ж округу як самовисуванець – тобто, по суті, віддали йому округ на відкуп. Свого кандидата ЄС тут не висувала.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія після виключення Дубінського з фракції одразу зробив заяву, що у колишнього колеги є шанси на повернення до фракції, якщо він доведе, що не втручався у вибори в США.

Яка ж роль Дубінського в партії "Слуга народу" і якою буде його подальша політична кар’єра?

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Куратор Київської області

Із самого початку роботи в парламенті нардеп Дубінський був тим політиком, якого ціннісно не cприймала значна частина колег навіть у фракції "Слуги народу". У ЗМІ часто піднімалося питання, що у Верховній Раді працює група олігарха Ігоря Коломойського, до якої входить зокрема і Дубінський, і ця група нібито націлена на розхитування стабільності у фракції.

Попри такий медійний дискурс на місцевих виборах "Слуга народу" віддала під контроль Дубінському ключову центральну область – Київщину. Причому сталося це не одразу.

На початку 2020 року йому планували віддати Херсонщину, а Київщину – нардепу Артему Культенку. Тоді Дубінський уникав коментарів і попросив зачекати. А вже у червні він таки очолив київську обласну організацію СН.

Його зробили очільником штабу та відповідальним за вибори в регіоні.

Приклад брендованої продукції "Команди Дубінського"

Окрім того, він відбирав на свій розсуд кандидатів від партії до місцевих рад. До списків потрапляли фігуранти антикорупційних розслідувань і колишні "регіонали".

Ймовірно, ще до історії з американськими санкціями Дубінський припускав, що стосунки з партією можуть бути нетривалими. Про це може свідчити те, що на місцевих виборах він уже готувався до самостійної гри. Зокрема, кандидати "Слуги народу" брендувалися не як команда президента, а як "команда Дубінського".

Неможливість впливати на ситуацію в області та ребрендинг партії у "команду Дубінського" обурювала інших народних депутатів, які представляли мажоритарні округи Київщини.

Вони навіть ходили на розмову з Володимиром Зеленським до Офісу президента, але це не дало жодних результатів.

"Я читав неодноразово про "злив" багатьох міст. Як продавали мерські посади і списки. У тому числі в Київській області. Тобто депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" просто обманюють, не дають їм обіцяні квоти. Більше того, є депутати від СН, яким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій", – зазначав в одному з інтерв’ю народний депутат "Слуги народу" Іван Юнаков.

Більше того, під час виборчої кампанії Дубінський відверто зізнався на камеру, що лобіював у парламенті рішення щодо неприєднання селища Коцюбинського до Києва. Це було вигідно команді ексмера Ірпеня та забудовника Володимира Карплюка, яка націлена на дерибан Біличанського лісу.

Із самого початку роботи в парламенті нардеп Дубінський був тим політиком, якого ціннісно не cприймала значна частина колег навіть у фракції "Слуги народу" фото: facebook "Слуги народу"

У результаті такої співпраці в Коцюбинському під брендом "Слуги народу" і пройшов член команди Карплюка Сергій Даніш. Тобто як керівник обласного штабу Дубінський не робив ставку на кадровий ріст для нових кандидатів, а співпрацював із представниками старої влади, яка кристалізувалася ще за часів Партії регіонів.

Перед виборами журналісти розповіли, що під час Євромайдану Дубінський, який працював на програмі "Гроші", співпрацював з оточенням Віктора Януковича.

Журналісти знайшли переписку, де йдеться, що Дубінський за гроші мав дискредитувати події на Майдані, запустити дезінформацію про "дешевих повій" на Майдані.

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Але навіть така інформація жодним чином не вплинула ні на рішення партії, ні на рішення фракції, ні на Офіс президента.

"Президент поставив переді мною завдання: Київська область має показати найвищий результат партії по всій країні. І це цілком реально, враховуючи якість команди, яку мені вдалось зібрати в штабі області, і волю до перемоги, яку ми продемонстрували з колегами по депутатському корпусу, коли перемогли навколо Києва найпотужніших кандидатів Порошенка. Переможемо і тепер!" – цитував Дубінського партійний сайт "Слуги народу" напередодні виборів.

Результат "Слуги народу" Дубінський таки забезпечив. Зокрема і завдяки колишнім "регіоналам". У підсумку, "Слуга народу" здобула на Київщині 6 крісел міських голів, у той час як їхній головний конкурент "ЄС" – 4.

Якщо говорити про вибори до облрад, то для "слуг народу" найбільший відсотковий результат дала саме Київщина. Оскільки у Києві Дубінський за кампанію не відповідав.

На виборах до Київської облради "слуги народу" показали другий результат, і за кількістю мандатів програли "ЄС".

Сам Дубінський відмовився від мандата депутата облради, як і народна депутатка Вікторія Сюмар (ЄС). Вони йшли виключно для того, щоб тягнути список партій й наростити рейтинг, що фактично є нічим іншим як обманом виборців.

Але друге місце партії на виборах Дубінський зміг компенсувати в облраді коаліційними перемовинами. По суті, "Слуга народу", ОПЗЖ та "Батьківщина" домовилися про співпрацю. І цим трьом політичним силам заледве вистачало голосів, щоб протягнути на посаду голови облради кандидатуру від "Слуги народу" Олександра Склярова.

Дубінський особисто прибув до облради для того, аби з другої спроби його протеже таки обрали. Голосування депутатів за голову, яке мало бути, згідно із законом, таємним, було під контролем народних депутатів, зокрема і самого Дубінського.

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Кандидатуру від "Слуги народу" протиснули з перевагою лише у два голоси. Порушення процедури ЄС і "За майбутнє" наразі оскаржують у суді.

Але факт залишається фактом – Дубінський дав партії ще одну кадрову перемогу і зробив з "Європейської солідарності" в області опозицію.

Очевидно, через такі результати методи нардепа були прийнятні для партії і фракції аж до того моменту, поки США не заявили, що він активно співпрацює з російським агентом Андрієм Деркачем і втручався у виборчий процес у США.

Прикметно, що Дубінського виключили з фракції лише після того, як США оголосили про санкції низці громадян України, серед яких був і нардеп від "слуг" ФОТО: ПРЕССЛУЖБА СЛУГИ НАРОДУ

За попередньої парламентської каденції БПП створив для себе інструменти, щоб позбавляти мандатів депутатів, політично невигідних провладній фракції. Наразі "Слуги народу" ще не вигадали, щоб остаточно позбуватися таких, як Дубінський, хоча в них і є повнота влади. Він залишається з повноваженнями нардепа і мандат не втрачає.

До того ж, Дубінський, на відміну від двох депутатів БПП попереднього скликання, не списочник, а мажоритарник.

Після його виключення в повітрі зависло питання про подальшу долю так званої "групи Коломойського" у фракції, одним із яскравих представників якої і є колишній працівник його медіахолдингу.

Сам Дубінський попросив своїх прихильників не виходити із фракції і "до останнього намагатися захистити президента від шляху у прірву, куди веде його нечистоплотне оточення".

Скільки нардепів у "групі Коломойського"? Аналіз голосувань

Точна кількість штиків у "групі Коломойського" в парламенті невідома. Дубінський також не поспішає розголошувати прізвища.

Коли на початку роботи парламенту нового скликання ЗМІ активно обговорювали наявність цієї групи, Рух ЧЕСНО проаналізував голосування депутатів, які могли б до неї входити.

Помітно, що Дубінський з-поміж нардепів найбільше не голосував в унісон із фракцією, до якої входив. Зазвичай його картка була або відсутня у слоті для голосування, або він просто не голосував.

У листопаді 2019 року нардепи, котрих зараховують до умовної "групи Коломойського", незначною мірою впливали на ухвалення законопроєктів у Верховній Раді.

Непідтримка окремих рішень не була аж такою загрозливою, а лише підтверджувала внутрішньофракційну опозиційність та особисту позицію депутатів. Радше йшлося про медійний резонанс і хайп, якого спікери "групи" намагаються досягти, щоб отримати більше власної суб’єктності та впливовості.

Дослідження голосувань Руху ЧЕСНО показують, що Дубінський найгірше голосував за закони у другому читанні. Станом на грудень 2020 року він давав голоси "за" лише у 22% випадків, у той час як середній результат по фракції – близько 88%.

Депутатів, які голосують на рівні до 88%, близько 96 осіб. Втім, таких, як Дубінський, у фракції не так вже й багато – не більше 10 нардепів, які голосують менше, ніж у 70% випадків.

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Хто очолить осередок на Київщині?

Тим часом народні депутати Київщини вчергове мають йти в Офіс президента. Окрім фракційних питань, є питання щодо партійної роботи в регіоні. На порядку денному постане питання, хто очолить партійний осередок "Слуги народу" в центральній області.

Наразі Дубінський залишається головою осередку, допоки його не усунуть партійці.

За словами нардепки Ірини Верещук, яка балотувалася на посаду київського міського голови від "слуг", це питання розглядатимуть найближчим часом.

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" й очільник партії Олександр Корнієнко стверджує, що на ініціативу зміни керівника чекають від представників обласного осередку:

"Рішення ухвалює обласна організація, затверджує його вища рада партії. Очікуємо ініціатив від обласного осередку, тривають консультації".

Членами ради київської обласної організації стали нардепи Артем Культенко та Артем Ковальов, політолог Влад Ковалевський та радниця голови КОДА з питань закупівель медобладнання Алла Арешкович.

Наразі Дубінський залишається головою осередку на Київщині, допоки його не усунуть партійці Фото: ВРУ

Арешкович на посаду радниці лобіював особисто Дубінський. Рух ЧЕСНО писав про те, що через корупційні ризики тоді, на початку карантину, влада області не могла вчасно закупити апарати ШВЛ та засоби захисту.

Разом з Арешкович Дубінський увійшов до складу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на час пандемії. Як відомо, на боротьбу з коронавірусом були виділені чималі кошти, і контроль розподілу ресурсів в області міг бути одним з інтересів команди Дубінського.

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Ми намагалися взяти коментар у Культенка щодо того, чи задоволений він співпрацею з Дубінським на виборах, та щодо його керівництва осередком, але на повідомлення він не відповів.

Ті ж представники фракції "Слуги народу", з ким вдалося поспілкуватися, не можуть сказати, хто може очолити київський обласний осередок. Радять дочекатися 5 лютого.

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Для партії залишається відкритим питання якісного кадрового будівництва не лише в області, а й по всій Україні і спроможність підготувати команду на нові парламентські вибори.

Ті ж місцеві політики, яких зараз вдалося залучити під бренд "Слуги народу" і які змінили стяги Партії регіонів та інших політсил – це точно не лояльні партійці, які будуть розбудовувати партію.

Вони перебіжать до нової партії центральної влади, і "Слуга народу" може завершити політичний сезон так само, як колись БПП, але вже не з "кононенками" і "свинарчуками", а вже зі своїми "дубінськими" і "єрмаками". Як казав Зеленський у своєму відеозверненні щодо запрошення на дебати: "Думай – те".

Ірина Федорів, рух ЧЕСНО