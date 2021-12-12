"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

Після резонансного відео зі скандалом, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону ООС, рядові працівники поліції передали журналісту Михайлу Ткачу новий відеозапис вже іншого інциденту.

Джерело: Українська правда

Деталі: Як випливає з відео, 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські, аби перевірити документи. Це розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони "не впізнали начальство".

Водночас поліцейські спокійно намагалися пояснити, що лише виконують свою роботу.

Пряма мова Гогілашвілі до патрульного: "Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що?! Що з тобою, тебе що, припудрило?"

Передісторія: Заступник глави МВС Гогілашвілі скандалив із правоохоронцями на в'їзді в зону ООС, лаявся, обурювався, що його не впізнали в обличчя, й погрожував.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після оприлюднення скандального відео з Гогілашвілі пообіцяв "дисциплінарне провадження" для встановлення обставин інциденту. Таку заяву він зробив у суботу, про звільнення тоді не йшлося. Сам Гогілашвілі тоді ж вибачився за "надмірну емоційність".

Президент Володимир Зеленський попросив очільника МВС та уряд звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра.

Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистим помічником президента Володимира Зеленського, а в самого Гогілішвілі є паспорт громадянина Росії.