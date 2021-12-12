Заступник глави МВС Гогілашвілі має російський паспорт – розслідування

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі ймовірно має чинний паспорт громадянина РФ та російський податковий номер.

Джерело: Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані Федеральної податкової служби Росії

Деталі: Журналісти ззаначають, що Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Також український високопосадовець має діючий індивідуальний податковий номер РФ 616404621705, що підтверджується інформацією з бази даних Федеральної податкової служби РФ.

Дослівно: "За деякими даними, Гогіашвілі перебуває в Україні з 2010 року, отже російський закордонний паспорт він отримував вже в українських період своєї біографії.

Скрін з сайту Федеральної податкової служби РФ

Довідково: Офіційна база даних Федеральної податкової служби РФ при запиті надає дані лише чинних паспортів громадян Росії та їхніх податкових номерів. Вихід із громадянства РФ чи позбавлення його відбувається на підставі відповідного Указу президента Росії.

Згідно офіційної біографії Олександра Гогіашвілі на сайті МВС, він народився 26 грудня 1973 року у Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у РФ. Зокрема, був помічником Ніколая Валуєва, депутата Держдуми РФ від партії "Единая Россия".

Передісторія:

Заступник глави МВС Гогілашвілі скандалив із правоохоронцями на в'їзді в зону ООС, лаявся, обурювався, що його не впізнали в обличчя й погрожував.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після оприлюднення скандального відео з Гогілашвілі пообіцяв "дисциплінарне провадження" для встановлення обставин інциденту. Таку заяву він зробив у суботу, про звільнення тоді не йшлося. Сам Гогілашвілі тоді ж вибачився за "надмірну емоційність".

Президент Володимир Зеленський попросив очільника МВС та уряд звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра.