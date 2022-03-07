Марія оберігає, сатана тікає. Діти малюють війну 

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Артем, 11 років, Полтава

Дарія, Шостка

Кузбит Діана, 10 років, Самбір

Маргарита, Івано-Франківськ

Мелані, 7 років, Нью-Йорк, США

Настя, 7 років, Івано-Франківськ

Софія, 10 років, українка, живе в Польщі

Українська правда