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Марія оберігає, сатана тікає. Діти малюють війну 

"Українська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 20:04
Марія оберігає, сатана тікає. Діти малюють війну 

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

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Артем, 11 років, Полтава
 
Дарія, Шостка
 
Кузбит Діана, 10 років, Самбір
 
Маргарита, Івано-Франківськ
 
Мелані, 7 років, Нью-Йорк, США
 
Настя, 7 років, Івано-Франківськ
 
Софія, 10 років, українка, живе в Польщі

 

Українська правда  

Теми: дітивійнаарміяУкраїнаРосія
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