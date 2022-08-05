Росія обстріляла ЗАЕС, ставленик окупантів Сальдо впав у кому. Головне за 163 день війни

Завершується 163-ій день великої війни, у якій Україна захищає свою територію та людей.

Українська армія тримає широкий фронт. Росія продовжує обстрілювати мирні міста.

"Українська правда" підводить підсумки доби в цьому тексті.

Регіони: Миколаїв закривають на два дні

📍Миколаїв: зранку та вдень окупанти обстріляли місто – щонайменше 22 людини отримали поранення, одна людина загинула. Серез поранених – 13-річний хлопець, який в момент атаки росіян перебував біля входу до церкви.

У Миколаєві запроваджується довга комендантська година❗– з 23 години 5 серпня до 5 ранку 8 серпня (на два вихідних).

📍Запоріжжя: росіяни вдарили ракетами поряд з містом – пошкодили виробниче обладнання, постраждалих немає

Фронт: росіяни наступали на Мар'їнку на Донеччині та на Лозове на Херсонщині

Вечірнє зведення Генштабу:

📢 на Сіверському напрямку противник проводить інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження.

Із артилерії окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області

📢 на Слобожанському напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу

📢 на Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів 6 населених пунктів, зокрема Харкова

📢 на Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного

📢 на Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Соледаром і Бахмутом та відтіснити українські війська від західної околиці міста Донецьк.

На Донеччині дві артилерійські бригади ЗСУ знищили дві САУ "Акація" російських загарбників 🔥

📢 на Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаудару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, але успіху не мали і відійшли.

📢 на Авдіївському напрямку зафіксовано артобстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки.

Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках Красногорівки, Авдіївки та Пісків.

📢 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони 11-ти населених пунктів.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.

Окупанти провели розвідку БПЛА в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

📢 на Південнобузькому напрямку росіяни наявними засобами вогневого ураження намагаються утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Ворог обстрілював райони 14-ти населених пунктів. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.

Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове, але отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

Для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії ворог активно застосовує БПЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Окуповані території: Сальдо в комі, у Криму – підбитий корабель

📌 Херсон: призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ

📌 Крим: зранку в бухту окупованому Севастополі увійшов частково обгорілий корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков" Чорноморського флоту Росії

📌 Донецьк: російські ЗМІ ствердили, що у Донецьку загорілася будівля залізничного вокзалу після обстрілу

📌 Маріуполь: рівень смертності зріс у 5 разів, а у лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт

📌 Енергодар: російські окупаційні війська двічі за 5 серпня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Війна і світ

🔺у рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.

🔺 за оцінками The Economist, лише цьогоріч світова економіка втратить 1 трильйон доларів внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну

🔺 Росія готується запустити розвідувальний супутник на замовлення Ірану, проте кілька місяців використовуватиме його для спостереження за своїми військовими цілями в Україні.

Ексклюзивно від УП

Сьогодні фотограф УП Дмитро Ларін побував у Сіверську – місті на півночі Донеччини, на яке вже з початку липня активно наступають росіяни. В об'єктиві Дмитра – місцеві жителі, які отримують хліб під дощем.

Сіверськ вкритий вирвами від російських "прильотів", щотижня спалених будівель стає все більше.

📸 Також Дмитро Ларін сьогодні опублікував фоторепортаж з передових позицій Легіону "Свобода" у складі Нацгвардії, що воює на Донеччині.