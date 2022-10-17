"У мене все труситься всередині". Як Київ пережив першу атаку іранськими дронами
17 жовтня, рівно за тиждень після ракетного удару 10 жовтня, Росія знову масовано атакувала українські міста.
Цього разу не лише ракетами, а й іранськими дронами-камікадзе. Значна частина ударів припала саме на Київ.
З опів на сьому ранку в столиці пролунало п'ять гучних вибухів. Три дрони влучили в об'єкти критичної інфраструктури, які з міркувань безпеки не розголошуються, один – у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції.
Удар по житловому будинку забрав життя чотирьох громадян. Двоє з них були молодою парою, яка чекала на дитину – жінка перебувала на 6 місяці вагітності.
Усього з вечора попереднього дня, 16-го жовтня, над Україною було збито 37 дронів-камікадзе (!). Усі, за даними Повітряних сил, летіли з півдня.
"Українська правда" зафіксувала, як Київ пережив першу атаку іранськими дронами.
Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП