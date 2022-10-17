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"У мене все труситься всередині". Як Київ пережив першу атаку іранськими дронами

Ольга Кириленко, Назарій МазилюкПонеділок, 17 жовтня 2022, 19:04
колаж: Андрій Калістратенко

17 жовтня, рівно за тиждень після ракетного удару 10 жовтня, Росія знову масовано атакувала українські міста.

Цього разу не лише ракетами, а й іранськими дронами-камікадзе. Значна частина ударів припала саме на Київ.

З опів на сьому ранку в столиці пролунало п'ять гучних вибухів. Три дрони влучили в об'єкти критичної інфраструктури, які з міркувань безпеки не розголошуються, один – у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції.

Удар по житловому будинку забрав життя чотирьох громадян. Двоє з них були молодою парою, яка чекала на дитину – жінка перебувала на 6 місяці вагітності.

Усього з вечора попереднього дня, 16-го жовтня, над Україною було збито 37 дронів-камікадзе (!). Усі, за даними Повітряних сил, летіли з півдня.

"Українська правда" зафіксувала, як Київ пережив першу атаку іранськими дронами. 

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Теми: війнавибухКиївРосія
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