Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"У меня все трясется внутри". Как Киев пережил первую атаку иранскими дронами

Ольга Кириленко, Назарий МазилюкПонедельник, 17 октября 2022, 19:04
коллаж: Андрей Калистратенко

17 жовтня, рівно за тиждень після ракетного удару 10 жовтня, Росія знову масовано атакувала українські міста.

Цього разу не лише ракетами, а й іранськими дронами-камікадзе. Значна частина ударів припала саме на Київ.

З опів на сьому ранку в столиці пролунало п'ять гучних вибухів. Три дрони влучили в об'єкти критичної інфраструктури, які з міркувань безпеки не розголошуються, один – у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції.

Удар по житловому будинку забрав життя чотирьох громадян. Двоє з них були молодою парою, яка чекала на дитину – жінка перебувала на 6 місяці вагітності.

Усього з вечора попереднього дня, 16-го жовтня, над Україною було збито 37 дронів-камікадзе (!). Усі, за даними Повітряних сил, летіли з півдня.

"Українська правда" зафіксувала, як Київ пережив першу атаку іранськими дронами. 

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Темы: войнавзрывКиевРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное на Украинской правде

Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

— Евгений Будерацкий

Большое возвращение. Как удалось освободить "азовцев" и почему Путин забрал Медведчука

— Роман Романюк, Роман Кравец

Гречневая каша со вкусом смерти. Четыре недели оккупации Ирпеня глазами лохматого дворняги Кузи

— Ирина Лопатина
репортаж

"Нечеловеческая жестокость, чтобы уничтожить все украинское". Что россияне оставили после себя в Изюме и как живет город после деоккупации

— Дмитрий Кузубов

Глава Института нацпамяти Антон Дробович: Мы не должны заниматься душевной терапией россиян. Хватит, наелись уже

— Евгений Руденко

Три самые длинные дня февраля. Как началась великая война, в которую никто не верил

— Роман Кравец, Роман Романюк

Небо под зонтиком. Как работает противовоздушная оборона и почему важны NASAMS и IRIS-T

— Евгений Будерацкий
интервью

Виктор Ющенко: Я за коллапс России молюсь каждый день

— Севгиль Мусаева

Новейшая история Украины глазами журналистов "Украинской правды"

— "Украинская правда"

"Там русский дух, там Русью пахнет". Как Россия пытается захватить мир рублями и пушками

— Михаил Кригель