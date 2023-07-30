Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лопати, фільтр-кава та повстанські пісні. Як хіпстери й митці розбирали залишки "руского міра" в селі на Херсонщині

Соня ЛукашоваНеділя, 30 липня 2023, 16:00

Коли в 2014 році почалася війна, селище Калинівське на Херсонщині ще звалося на честь радянського революціонера Михайла Калініна.

Серед центральних вулиць тут були Колхозна й Радянська. 

Офіційне населення налічувало близько 1,2 тисячі мешканців. У селищі була лікарня, школа, магазин і навіть чималий будинок культури.

У "клубі", як його називають місцеві, грали весілля, святкували корпоративи, показували кіно. Була там і бібліотека з широким асортиментом на полицях: від Тараса Шевченка до Володимира Леніна.

Але у перші весняні дні 2022-го селище окупували нащадки калініних. Вони оселились у хатах по вулиці, що тепер уже зветься Українською, але на якій подекуди все ще висять вицвілі таблички "Колхозная". 

А у будинку культури – найвищій і дуже просторій споруді – загарбники облаштували свій штаб.

У селищі, де, за словами місцевих, залишалось до 300 людей, зникло світло й вода. У магазин перестали привозити продукти. Росіяни покрали в мешканців техніку й сонячні батареї.

8 місяців Калинівське залишалось на самій лінії фронту. Від вільної України його відділяла лише річка Інгулець, вздовж якої збудоване селище.

Калинівське звільнили 9 листопада – за 2 дні до того, як українська армія зайшла і в обласний Херсон.

Та 7 місяців по тому росіяни влаштували новий терор, підірвавши Каховську ГЕС. Інгулець вийшов з берегів, і під водою частково опинилась вулиця Шкільна – та, що була Радянською.

У ті дні двоє митців і волонтерів – фотограф Роман Пашковський і режисер Анатолій Сачівко – повезли у Калинівське допомогу. Вони познайомились із місцевими й побачили той самий будинок культури.

На його фасаді ще виднілась мозаїка. А всередині все – від оркестрової ями до маленьких кімнат на другому поверсі – було захаращене сміттям, що лишилось від російських військових.

Велика бібліотека була перевернута догори дригом. На столі в актовому залі сухпайки росіян досі були розкладені, як на скатертині, на сценарії україномовної літературної вікторини. 

Двері все ще були завалені лавками. Вікна – розбиті й закладені книжками. Дах – пробитий "прильотом".

За місяці після деокупації "рускій мір" у будинку культури залишався недоторканим. Місцеві розповідають: влада не брала на роботу прибиральницю, не давала кошти на те, щоб привести "клуб" до ладу. Він лише продовжував руйнуватись і поростати бур'янами.

Пашковський і Сачівко дорогою до Києва вирішили повернутись у Калинівське знову. Щоб привезти вже не рибальські чоботи і насоси, а життя у будинок культури.

У липні вони приїхали разом із групою з пів сотні волонтерів "Юрби" – організації, що розбирає завали і відновлює зруйновані війною будинки. 

"Українська правда" провела разом із цією командою два дні на Херсонщині.

У ці два дні молодь з Києва і Львова вичищала колишній штаб росіян. Хіпстери зі столичної Рейтарської запарювали фільтр-каву на залишках "руского міра". Культурологи рятували тутешню бібліотеку від російської пропаганди. Митці вчили мешканців Калинівського народних пісень. А всі разом смакували кавуни під звуки вибухів.

Соня Лукашова, УП

Теми: війнасуспільствокультураХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко