Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком

Один із популярних українських каналів у Telegram "Ukraine Now" – це проєкт Інституту когнітивного моделювання (ІКМ). Того самого, що фігурував у розслідуванні про Спартака Субботу. ІКМ заявляє, що канал є "верифікованим" та ведеться у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

Деталі цієї співпраці невідомі. Проте схоже, що цей інститут тісно пов'язаний із забороненою ОПЗЖ та колишніми "регіоналами", зокрема з депутатом-забудовником Вадимом Столаром, а також фейковою соціологією. Окрім того, партія "Слуга народу" перерахувала мільйони на рахунки ІКМ, після чого на роботу в інститут взяли дочку нинішньої голови політсили Олени Шуляк.

Нині ІКМ на сайті заявляє, що працює з низкою міністерств та урядом. Як стала можливою така співпраця уряду з компанією, що займалася відбілюванням репутації проросійських політиків, вирішив розібратися Рух ЧЕСНО, який веде Реєстр Zрадників.

У 2019-му, в рік президентських і парламентських виборів, блогер та нібито психолог Спартак Суббота створив Інститут когнітивного моделювання. Зробив він це не один, мав іще кількох партнерів – Дмитра Царенка, Віктора Березенка та Олексія Іванова, про яких більш детально йдеться наприкінці цього розслідування.

Важливо зауважити, що нині ця компанія називається "Преміумголд".

Спершу цей інститут працював виключно в освітньому напрямі, судячи із заявлених КВЕДів, але все дуже швидко змінилося. Сталося це тоді, коли партія "Слуга народу" перерахувала йому 5 мільйонів гривень – на початку 2020 року, за даними звіту партії.

Саме перед тим, як укласти договір на таку значну суму, новостворений інститут за кілька тижнів перепрофілювався і почав займатися соціологічними дослідженнями, за даними Clarity Project. На той час інститут працював лише пів року. Це спонукає до висновку, що вибір компанії, яка б надавала послуги "Слузі народу", базувався не на досвіді або досягненнях організації.

По суті, партія влади, яка почала отримувати кошти з державного бюджету від платників податків, після року роботи в парламенті вирішила віддати п'ять мільйонів нещодавно створеному товариству, яке не мало сталої професійної репутації у цій сфері.

На запит Руху ЧЕСНО про деталі цієї співпраці чинна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк не відповіла.

Особливо цікаво, як послуги інституту вплинули на партійне будівництво та яка співпраця існує зараз. З огляду на те, що "слуги народу" вже три роки блокують відновлення партійної звітності, ми не можемо перевірити, куди витрачаються державні кошти, які отримує партія.

Попри відсутність відповіді голови партії, Руху ЧЕСНО вдалося з'ясувати, що Спартак Суббота у квітні 2020 року проводив онлайн-курс для народних депутатів партії. Тоді головою СН був Олександр Корнієнко. Зазначається, що піднімалися теми агресивного середовища, вигорання та "ігор, в які грають люди".

Скриншот зі сторінки інституту в Facebook

"Це була недовга співпраця. Формат співпраці був досить типовий – організація та проведення досліджень. Зокрема, це були фокус-групи, а також pro bono лекції. Інститут провів завчасно замовлені дослідження в січні-лютому 2020-го року. Далі співпрацю по дослідженнях зупинили. Також інститут запропонував pro bono серію онлайн лекцій, для бажаючих щодо базових основ масової комунікації", – коментує Олександр Корнієнко.

Проте у призначенні платежів партії, вказаних у звіті, зазначено: "Сплата за соціологічні дослідження та проведення лекцій".

Тоді "Слуга народу" була для інституту Спартака ключовим клієнтом, який давав 80% річного доходу. За рік компанія отримала 6 мільйонів гривень, з них майже 5 мільйонів – від "слуг".

І після того, як інститут отримав таку немаленьку суму, серед його працівників з'являється дочка чинної голови партії Дар'я Шуляк. Інститут, куди пішли кошти партії, для неї став одним із перших місць роботи.

Про те, що Дар'я отримувала тут кошти, свідчить і декларація її матері Олени Шуляк. Щоправда, як проєктна менеджерка вона отримала офіційно цілком незначну суму – 20 тисяч гривень за рік (2857 гривень на місяць). Це значно менше мінімальної зарплати навіть на той час.

Сама ж вона зазначає, що була "креативним райтером".

Поки Дар'я Шуляк працювала в цьому інституті, у нього з'явився ще один клієнт – медіахолдинг Live Network Вадима Столара. Чинного народного депутата, який фігурує в Реєстрі Zрадників. Спартак публічно намагався спростовувати свою співпрацю із забороненою партією ОПЗЖ, але факти, які виявили журналісти, свідчать про інше.

І зв'язки Олени Шуляк зі Столаром значно глибші. Давня бізнес-партнерка Шуляк Катерина Редько стає в цей момент співпраці з інститутом керівницею "Парус Холдінгу". Крім того, секретарем комітету, який очолює Шуляк, є Дмитро Ісаєнко – забудовник і депутат групи Столара.

Це може також пояснювати, чому колишні члени ОПЗЖ дали ключові голоси під час прийняття скандальної містобудівної "реформи" 5655, проти якої виступив Європарламент. Саме Олена Шуляк є одним із ключових авторів цього законопроєкту.

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Також цей інститут вирішили кадрово підсилити колишньою працівницею Кабміну Світланою Павелецькою. Вона очолювала урядовий комунікаційний офіс за прем'єрства Олексія Гончарука – давнього партнера Олени Шуляк з часів їхньої роботи в BRDO.

Окрім того, що з Гончаруком працювала Павелецька, на сайті Інституту когнітивного моделювання також значиться, що компанія займалася розробкою та втіленням комунікаційної стратегії для нього на посаді прем'єр-міністра та для Кабінету міністрів України. По суті, співпраця Павелецької та ІКМ почалася ще тоді, і саме Гончарук відіграв у цьому одну з центральних ролей.

До слова, Павелецька раніше була членкинею правління "1+1 медіа" і бізнес-партнеркою Олександра Ткаченка по видавництву "#книголав". У коментарі Руху ЧЕСНО вона зазначила, що працювала в інституті до червня 2022 року, проте деталі роботи коментувати відмовилась через підписаний договір про нерозголошення.

Вона також відбілювала Столара, працюючи в Інституті когнітивного моделювання, називала депутата, обраного від забороненої партії, "наш власник" і закликала не демонізувати "Вадима Михайловича":

"Наш власник має позитивний вплив на колектив (Live Networks – ред.). Адже він максимально відкритий. Спілкується, зустрічається, заходить на канал. Для людей завжди важливо знати, на кого вони працюють".

На той час Інститут когнітивного моделювання керував медіахолдингом Вадима Столара Live Networks. Вони обслуговували його канали і водночас намагалися рятувати його репутацію, з моменту створення холдингу в 2020 році аж до листопада 2021 року.

Коли Інститут когнітивного моделювання керував медіахолдингом Столара, там же почала працювати дружина міністра культури Олександра Ткаченка Анна. Вона очолювала діджитал-департамент Live Network.

Крім того, коли стало зрозуміло, що Спартак працював із колишніми членами ОПЗЖ в Інституті когнітивного моделювання і виник скандал із підробкою свідоцтва, йому й самому знадобилася послуга "відбілювання". Допомогли у цьому, як і у випадку зі Столаром, люди, пов'язані з "1+1". Так Спартак з'явився на Youtube-каналі ведучої "1+1" Наталії Мосейчук.

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"Якщо я піду на інтерв'ю, воно не буде компліментарним, воно буде об'єктивним", – відповів Спартак на питання, чому він прийшов саме до Мосейчук.

І вже за кілька хвилин Мосейчук сказала, що він їй нагадує Шерлока Голмса, Ілона Маска, і додала: "На вас кажуть, що ви – красивий шахрай з накачаною попою".

Столар – далеко не єдиний клієнт інституту, до якого мають бути серйозні питання у спецслужб. Також інститут співпрацював із низкою благодійних організацій, зокрема із Фондом Ріната Ахметова та Міжнародним фондом Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці ("Покровъ"). До деяких клієнтів мали би бути питання у спецслужб.

Новинський – теж фігурант Реєстру Zрадників і є кліриком УПЦ МП.

У 2021 році в розділі "портфоліо" на сайті інституту з'являється ще одна партія – "Голос". У відповідь на запит Руху ЧЕСНО в партії підтвердили співпрацю з ІКМ, проте відмовилися надати детальнішу інформацію.

Серед клієнтів інституту є не лише фігуранти Реєстру Zрадників чи партія "Слуга народу". Кабмін теж направляє сюди наші податки. На сайті організації є інформація про співпрацю з МОЗ, Мінцифри, Міндовкілля, Мінкультом та навіть МЗС. Причому тендерні закупівлі з-поміж усіх міністерств проводив лише Мінкульт. А всі решта працюють з інститутом без тендерів.

Що стосується Мінкульту, він восени 2020 року оголосив конкурс на створення комунікаційної стратегії. Вартість – понад 800 тисяч гривень. Жодної інформації про учасників конкурсу у відкритому доступі знайти не вдалося, як і результатів голосування, які мали б бути на сайті.

На запит Руху ЧЕСНО у міністерстві зазначили, що у конкурсі брали участь всього двоє учасників: ТОВ "Інститут когнітивного моделювання" та ТОВ "МІУ Продакшн".

Нагадуємо, що колишній гендиректор "1+1" та ексдепутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко на момент проведення тендеру вже був міністром культури.

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Самі ж засновники інституту, а також уже згадана тогочасна CEO Світлана Павелецька також розповідали про роботу з МОЗ та Мінцифри.

Ще у березні 2020 року вони створили Telegram-канал "Коронавірус_інфо", а також однойменну спільноту у Viber. На сайті МОЗ вони значаться як офіційні канали, проте ІКМ не згадується. Хоча в інтерв'ю керівники Інституту когнітивного моделювання розповідали, що саме вони працюють над розвитком "Коронавірус_інфо" та самі запропонували МОЗ цю ідею. Враховуючи тісні зв'язки інституту з Кабміном та монобільшістю, проблем із налаштуванням такої швидкої співпраці не виникло.

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Проте вже з початком повномасштабного вторгнення "Коронавірус_інфо" перейменували на "Ukraine Now". Тепер це новинний канал, причому один із найбільших в українському сегменті. У відкритих джерелах зазначається, що канал ведеться у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та урядом.

У коментарі Руху ЧЕСНО в ІКМ відповіли, що нині ця співпраця припинена:

"На початку повномасштабного вторгнення ІКМ здійснював технічну та інформаційну координацію каналу "Ukraine NOW" з Міністерством цифрової трансформації. Координаційна співпраця відбувалася на волонтерських засадах. Наразі ІКМ не співпрацює з Міністерством цифрової трансформації".

Цікавим є рекламний бюджет цього каналу. За останні 90 днів Інститут когнітивного моделювання витратив понад 15 тисяч доларів на просування дописів із посиланням на канал у Facebook.

Водночас дохід компанії за минулий рік склав трохи більше 30 тисяч гривень, за даними Clarity.Project. Проте в ІКМ запевняють, що ця реклама оплачена з донорських коштів.

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У контексті співпраці з Мінцифри та урядом Інститут когнітивного моделювання пише, що канал є "одним із найбільших верифікованих джерел достовірної інформації". Водночас хто саме верифікував цей канал, достеменно невідомо, адже на сайті міністерства нічого про канал "Ukraine Now" не сказано.

Тобто вже чотири роки з українськими міністерствами на невідомих умовах працює компанія, що керувала каналами Вадима Столара, а також зазначала своїми партнерами фонди Ахметова та Новинського. А нині в її руках перебуває канал з аудиторією понад 700 тисяч підписників.

Серед співзасновників Інституту когнітивного моделювання, крім Субботи, значаться Віктор Березенко та Дмитро Царенко. Обидва тісно пов'язані з колишніми "регіоналами" та забудовниками.

Так, Березенко Віктор Вікторович значиться помічником на громадських засадах народного депутата 6-го скликання від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва, який, зокрема, голосував за "диктаторські" закони 16 січня. Ще одним помічником Тедеєва в цей час був нинішній голова Офісу президента Андрій Єрмак, теж на громадських засадах.

Крім того, з 2011 до 2015 року Березенко керував ГО "Центр політичних рішень". У 2014 році ЗМІ писали, що деякі політтехнологи цієї організації працювали зі штабом "Опозиційного блоку", зокрема з колишнім регіоналом та очільником Адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним. Окрім того, одним із засновників Центру був Сергій Влащенко – людина вже згаданого Вадима Столара, як зазначали ЗМІ.

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Пізніше до організації долучився і Дмитро Царенко. Його родина володіє кількома будівельними компаніями, а брат Михайло Царенко нині є депутатом від колишньої ОПЗЖ в Київраді, де активно лобіює інтереси тих самих забудовників.

На додаток, ця родина також пов'язана зі Столаром. Михайло Царенко був заступником і керівником апарату Київської ОДА за Максима Мельничука – їх обох ЗМІ пов'язували з нардепом. До того він був депутатом Броварської райради від Партії регіонів.

А сам співзасновник Інституту когнітивного моделювання Дмитро Царенко до 2012 року був генпродюсером "Нового каналу" та є давнім знайомим міністра культури Олександра Ткаченка, за даними Бази псевдосоціологів Texty.org.

Тобто насправді історія зв'язків Інституту когнітивного моделювання зі Столаром, Ткаченком та, відповідно, "1+1" є значно довшою, ніж може здатися на перший погляд. По суті, його створили "психолог" Спартак Суббота, експомічник "регіонала" Віктор Березенко та брат "регіонала" Дмитро Царенко.

Ще одним їхнім спільним проєктом стала президентська кампанія фігуранта Реєстру Zрадників Юрія Бойка. У 2018 році "Українська правда" писала, що її веде саме "Центр політичних рішень". До кампанії долучився ще один бізнес Березенка та Царенка – Seetarget.

Протягом 2018 – 2019 років Seetarget періодично публікував завищені на користь Бойка результати соціологічних опитувань, які активно поширював телеканал "Інтер", співвласником якого є вже згаданий Льовочкін. Це вже друга виборча кампанія разом із ним на рахунку співзасновників інституту.

Тоді представник Seetarget казав, що "з вирішенням проблеми війни чітко асоціюється кандидат від "Юго-Востока" Юрій Бойко".

Такі наративи поширював не лише він. Адже саме з 2018 року на сайті Seetarget зазначалося, що в компанії працює Спартак Суббота – як ми вже знаємо, майбутній партнер Березенка та Царенка.

У своїй російськомовній колонці на "Українській правді" Спартак Суббота писав перед президентськими виборами:

"Так, скажем, Юрия Бойко традиционно поддерживает Восток и люди, для которых вопросы восстановления мира и социальной защиты сейчас остаются наиболее важными".

Проте команда Seetarget у 2019 році співпрацювала не лише з Бойком. Восени 2019 року вони опублікували опитування щодо кандидатів у мери Києва. За його результатами Віталій Кличко випереджав тодішнього нардепа від "Слуги народу", а нині міністра культури Олександра Ткаченка нібито лише на 2,1% – розрив у межах похибки. За тими ж результатами, Ткаченко вигравав у другому турі.

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За рік до ІКМ Царенко та Березенко створюють "Агентство соціальний капітал". Жодної інформації про цю компанію знайти не вдалося. Ця назва зберігатиметься до липня 2020 року, коли його перейменують на ще один Інститут когнітивного моделювання.

Причина цього може ховатися в ухвалі Окружного адміністративного суду Києва. В ній значиться, що інститут оскаржував рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку в травні 2020 року та податкове повідомлення. Провадження і досі значиться відкритим.

Справу розглядав суддя Віталій Амельохін – той самий, що дозволив забудову Протасового Яру. Цікаво, що саме він вирішував спір між податковою та компанією, що також тісно пов'язана із забудовниками.

Водночас Руху ЧЕСНО не вдалося знайти жодне з оскаржуваних рішень – із невідомої причини їх немає у відкритому доступі. Натомість про справжні проблеми з податковою свідчить те, що менш ніж за два тижні до одного з оскаржуваних рішень агентство стало інститутом.

Саме цей перейменований ІКМ, а не інститут, що був в ОАСК, із цього часу веде всю діяльність, зокрема бере участь у державних закупівлях. Судячи з даних YouControl, аж до квітня 2023 року існувало два Інститути когнітивного моделювання.

Тоді ту компанію, що мала проблеми з податковою, перейменували на "Преміумголд" і продали власнику низки українських компаній Баходіржону Тешабоєву з Узбекистану (країна має "офшорний" статус). Жодної інформації у відкритому доступі, крім володіння бізнесом, про нього немає. Серед бенефіціарів "Преміумголд" і досі значаться Царенко та Березенко.

Проте насправді Інститутів когнітивного моделювання і нині два – адже є однойменна громадська організація. Її засновником та керівником певний час був Спартак Суббота. На зміну йому прийшла колишня керівниця каналів Столара за часів його співпраці з ІКМ Катерина Кубенко. Вона і досі управляє громадською організацією.

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Отже, Інститут когнітивного моделювання став тим інструментом, який одночасно працює з партією влади, міністерствами та урядом, а також відбілює репутацію фігурантів Реєстру Zрадників і співпрацює з колишніми "регіоналами".

При цьому така співпраця відбувається в умовах відсутності будь-якої прозорості. Міністерства в більшості працюють з ІКМ без тендерів, а перевірити, чи надає компанія послуги партіям після 2020 року, неможливо через відсутність звітності.

Війна триває з 2014 року, з того ж часу засновники Інституту когнітивного моделювання – Спартак Суббота, Дмитро Царенко, Віктор Березенко – допомагають приходити до влади проросійським політикам. Чи є це достатньою причиною, аби з ними не співпрацювала українська влада?

Відповідь на це питання здається очевидною.

Віка Максимова, Рух ЧЕСНО