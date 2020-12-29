Київський забудовник Столар обжився власним медіа-холдингом

Три регіональні телеканали, що належать забудовнику і нардепу від ОПЗЖ Вадиму Столару об’єднають в медіа-холдингу під назвою Live Network.

Джерело: повідомлення каналу Kyiv.LIVE

Деталі: Вслід за Kyiv.LIVE і Odesa.LIVE навесні мають запустити канал Kharkiv.LIVE. За словами Столара його медіа будуть включати також телеграм-канали і інтернет-медіа. Мережу каналів планують розширювати.

Управління холдингом здійснюватиме команда Інституту когнітивного моделювання.

Пряма мова Столара: "Я прийняв відповідальне рішення – створити першу незалежну мережу регіональних медіа для мешканців столиці та інших великих міст, вона стане головною інформаційною платформою, що висвітлює актуальні події з життя регіонів".

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