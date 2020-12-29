Київський забудовник Столар обжився власним медіа-холдингом
Три регіональні телеканали, що належать забудовнику Вадиму Столару об’єднають в медіа-холдингу під назвою Live Network.
Джерело: повідомлення каналу Kyiv.LIVE
Деталі: Вслід за Kyiv.LIVE і Odesa.LIVE навесні мають запустити канал Kharkiv.LIVE. За словами Столара його медіа будуть включати також телеграм-канали і інтернет-медіа. Мережу каналів планують розширювати.
Управління холдингом здійснюватиме команда Інституту когнітивного моделювання.
Пряма мова Столара: "Я прийняв відповідальне рішення – створити першу незалежну мережу регіональних медіа для мешканців столиці та інших великих міст, вона стане головною інформаційною платформою, що висвітлює актуальні події з життя регіонів".
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Передісторія:
- Ще у травні Столар заявив, що проспонсорує запуск телеканалу в Києві перед виборами. В серпні розпочав мовлення телеканал Kyiv.LIVE, а у вересні Odesa.LIVE.
- У 2019 році Столар очолив київську організацію ОПЗЖ. У 2020 році до виборчого списку партії увійшли пов’язані із забудовником кандидати.
- Також із забудовником пов’язують політичну кар’єру Андрія Пальчевського. У списку його партії на виборах в Києві можна знайти імена, які і раніше вже фігурували в ЗМІ як креатури забудовника.