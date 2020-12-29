Київський забудовник Столар обжився власним медіа-холдингом
Три регіональні телеканали, що належать забудовнику і нардепу від ОПЗЖ Вадиму Столару об’єднають в медіа-холдингу під назвою Live Network.
Джерело: повідомлення каналу Kyiv.LIVE
Деталі: Вслід за Kyiv.LIVE і Odesa.LIVE навесні мають запустити канал Kharkiv.LIVE. За словами Столара його медіа будуть включати також телеграм-канали і інтернет-медіа. Мережу каналів планують розширювати.
Управління холдингом здійснюватиме команда Інституту когнітивного моделювання.
Пряма мова Столара: "Я прийняв відповідальне рішення – створити першу незалежну мережу регіональних медіа для мешканців столиці та інших великих міст, вона стане головною інформаційною платформою, що висвітлює актуальні події з життя регіонів".
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Передісторія:
- Ще у травні Столар заявив, що проспонсорує запуск телеканалу в Києвіперед виборами. В серпні розпочав мовлення телеканал Kyiv.LIVE, а у вересні Odesa.LIVE.
- У 2019 році Столар очоливкиївську організацію ОПЗЖ. У 2020 році до виборчого списку партії увійшли пов’язані із забудовником кандидати. Також з ним пов’язують політичну кар’єру Андрія Пальчевського.
- Як писала "Економічна правда" Столар є співвласником щонайменше чотирьох девелоперських компаній, що працюють на ринку первинної нерухомості Києва: ENSO, BudCapital, IB Alliance, bUd development.
- Компаньонами Столара у bUd development є президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір та співзасновниця іншої великої будівельної компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова. У 2016 році журналісти програми "Схеми" зафільмували, як Столар і Кушнір летіли одним чартерним рейсом з Лондона.
- 1 жовтня в офісі bUd development провела обшуки Служба безпеки України. Слідство підозрює менеджмент компанії в ухиленні від сплати податків, через що держава за три роки недоотримала 500 млн грн. За словами співрозмовників ЕП, обшуки можуть бути елементом "війни" нинішнього "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького із колишнім "смотрящим" Столаром.
- Про роль Столара у якості "сірого кардинала" столиці стало відомо завдяки журналістським розслідуванням та заявам колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана та експрем'єра Олексія Гончарука.