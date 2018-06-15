Свобода самовираження і громадський порядок: пошук балансу перед Маршем рівності

Незалежно від того, хочемо ми висловити своє невдоволення певною державною політикою чи просто насолодитися переглядом футбольного матчу в натовпі вболівальників, наприклад, під час фіналу Ліги Чемпіонів, право на свободу зібрань є основоположним для демократії.

Враховуючи те, що в 17 червня в Києві відбудеться "Марш рівності", під час якого тисячі людей зберуться для відзначення рівності та різноманітності і для захисту прав ЛГБТ-спільноти, потрібно пам'ятати, наскільки важливо, щоб масові заходи відбувалися мирно, без страху насильства та заворушень.

Протягом останніх місяців Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) тісно співпрацювала з Національною поліцією України та іншими партнерами з метою впровадження європейського підходу до забезпечення громадського порядку під час масових заходів в Україні, зокрема в Одесі.

Представники Місії констатували помітне покращення планування та охорони громадського порядку під час масових заходів, хоча дехто й вважав, що це неможливо.

Важко уявити, що минуло лише чотири роки від трагічних подій на Майдані. Частково це сталося через системні проблеми в роботі правоохоронних органів і органів, що забезпечують верховенство права, та подальший крах довіри громадськості до них.

Саме тому з моменту свого заснування 2014 року КМЄС обрала громадський порядок – забезпечення мирного перебігу масових заходів відповідно до міжнародних стандартів дотримання прав людини – одним із пріоритетних напрямів своєї роботи.

Чотири роки тому Одеса також стала свідком трагічних подій, коли десятки людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

На початку цього року КМЄС відкрила регіональне представництво в Одесі. Ми вирішили, що саме час допомогти нашим партнерам у підготовці до масових заходів 10 квітня, 2 травня та 9 травня.

На етапі підготовки до заходів місцеві органи відповідали за операційну діяльність, а КМЄС надавала практичні поради.

Наші експерти з охорони громадського порядку та стратегічних комунікацій були постійно поруч та готові надати рекомендації в оперативних командних центрах поліції під час самих заходів.

Ми підтримуємо впровадження в Україні європейського підходу до забезпечення громадського порядку, що ґрунтується на сприянні, деескалації та диференційованому підході.

У цьому контексті "сприяння" означає поширення думки про те, що роль поліції полягає у сприянні реалізації законних прав громадян на вільні зібрання.

Диференційований підхід означає, що поліція своїм виглядом має створювати спокійну та мирну атмосферу, а не одразу надівати шоломи та брати до рук щити. Застосування сили має бути крайнім засобом після того, як поліція вичерпала всі інші засоби.

Одне питання, яке мене дещо турбує, – і наші експерти з забезпечення громадського порядку помітили це під час проведення матчу Ліги Чемпіонів у Києві – це величезна кількість поліцейських на вулицях міста.

Наприкінці травня на вулицях Києва були тисячі поліцейських, у тому числі з підрозділів особливого призначення. Звісно, фінал Ліги Чемпіонів був надзвичайно важливою подією, і в минулому ми були свідками масових сутичок між фанатами футбольних команд, але водночас рівень видимої присутності поліцейських повинен відповідати рівню загрози.

Тому необхідно застосовувати диференційований підхід. Надмірна присутність поліції може фактично призвести до зростання рівня напруження, а не до його зниження.

Ефективна система аналізу ризиків, яка дозволяє поліції інтерпретувати оперативну інформацію та інші дані для того, щоб заздалегідь визначити дійсний рівень загрози, може допомогти розв'язати цю проблему.

Аналіз ризиків є ще однією сферою, яка може бути значно покращена. Оскільки можливість такого покращення інколи залежить від співпраці з правоохоронними органами за межами України, Місія має багато можливостей, щоб допомогти в цьому.

Я також занепокоєний тим, що різні підрозділи поліції не мають єдиного розуміння підходу до охорони громадського порядку, який хоче впровадити Національна поліція. Тому необхідно розробити типові інструкції щодо дій поліції, спрямованих на охорону громадського порядку.

Такі типові інструкції дозволять нам виробити єдиний підхід до забезпечення громадського порядку та мати однакове розуміння такого підходу всіма підрозділами поліції. Це допоможе всім працівникам поліції "рухатися в одному напрямку".

Місія дуже задоволена, що керівництво НПУ взяло на себе зобов'язання застосовувати європейський (або скандинавський) підхід до забезпечення громадського порядку, але цей факт потрібно закріпити ще і в типових інструкціях.

Я не можу бути занадто песимістичним, оскільки, як я вже сказав, ми спостерігали помітний прогрес впродовж короткого проміжку часу.

Якщо б я мав обрати два приклади значних покращень, першим із них був би рівень координування роботи між місцевими органами влади та організаціями громадянського суспільства під час підготовки до 2 травня – дня вшанування загиблих у пожежі в Будинку профспілок в Одесі.

Така співпраця під час зустрічі 25 квітня була безпрецедентною для України, і Місія пишається тим, що допомогла відбутися діалогу між представниками правоохоронних органів і громадськості.

Я переконаний, що це було однією з основних причин, чому день вшанування загиблих минув мирно – зрештою, особисте спілкування та бажання зважати на думки інших людей також є засобами деескалації.

Я також хотів би відзначити, що українська поліція правильно розмістила поліцейських з превентивної комунікації під час супроводу заходів в Одесі.

Місія проводила тренінги з превентивної комунікації в Україні, і нам було надзвичайно приємно побачити, як поліція діалогу застосовувала здобуті теоретичні знання на практиці.

Це ще один приклад застосування диференційованого підходу, коли спілкування допомогло нейтралізувати незначні прояви напруженості серед демонстрантів без застосування сили.

Все це свідчить про підвищення рівня професіоналізму працівників Національної поліції України, але це лише початок реформування громадського порядку.

У довгостроковій перспективі, я щиро сподіваюся, що передові практики, такі як діалог з громадянських суспільством, стануть постійною складовою процесу підготовки до масових заходів в Україні.

Це допоможе поглибити довіру до правоохоронних органів і, таким чином, надалі знизити ризик застосування сили під час демонстрацій.

Цієї неділі поліція та місцеві органи влади будуть працювати в Києві з організаторами "Маршу рівності", щоб допомогти забезпечити мирне проведення заходу та захист прав учасників.

ЄС підтримує права всіх меншин, включаючи ЛГБТ-спільноту, на рівне ставлення та відсутність дискримінації.

І надалі, після проведення Маршу, КМЄС допомагатиме українським партнерам не зупинятися на досягнутому і продовжувати шукати такий складний баланс між захистом прав на свободу самовираження та охороною громадського порядку.

Кястутіс Ланчінскас, спеціально для УП