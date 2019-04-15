Хороші новини президентської кампанії

Украина замерла в ожидании второго тура президентских выборов, результат которых, в общем-то, предрешён.

Соревнование за главный пост страны всегда раскалывает и поляризует общество. Чего только не прочтешь сегодня в социальных сетях. "Днище" и "клоунада" – пожалуй, самые толерантные маркеры ситуации.

Тем не менее, риски, с которыми столкнётся будущий президент, хорошо известны и более чем очевидны.

Самые "грязные" эпизоды выборов – проанализированы, взвешены и оценены не только экспертами, но и всеми нами.

Поэтому – несколько слов о положительных моментах этой избирательной кампании, которые пока больше похожи на вызовы. Но одновременно таят в себе немало возможностей.

Как бы мы к этому не относились, но Украина вполне вписалась в мировые политические тренды, обогнав другие постсоветские государства.

"Старые" демократии сегодня переживают переходный этап.

В одном политическом пространстве сосуществуют "модерные" идеологические проекты, которые опираются на традиционные государственные институты и большие социальные группы, и "постмодернистские" идеологии нового типа. Они внесистемны, организованы по сетевому принципу и апеллируют к локальным сообществам, которые сложно вычислить социологией.

Во фрагментированном мире с диверсифицированными потоками информации "ядерный электорат" по-прежнему имеет значение, но далеко не всегда решает исход выборов.

Тем, кто хочет остаться в большой политике, придётся адаптироваться и осваивать новый язык, понятный "новому избирателю" (который, замечу в скобках, не обязательно "молодёжь").

Стандартная "наружка" и партийные газеты на глазах теряют свою эффективность.

Для расширения электоральной базы нужны соцсети, нестандартные ходы и… много видео.

Поэтому обновление произойдёт не только в политическом лагере, но и среди его "обслуживающего персонала".

Что вполне закономерно. Если на рынке сегодня востребованы "гибридные" специалисты, которые совмещают разноплановые компетенции (от элементарного программирования и навыков визуализации до, например, бухгалтерии), почему в сфере политтехнологий должно быть иначе?..

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Будет большой ошибкой считать, будто теперь избиратели повально увлекутся "симулякрами" и "голограммами". Как раз наоборот.

Выборы-2019 показали, что украинцы начали интересоваться тем, как "устроена" политика. У кого какие полномочия. Что можно и чего нельзя по Конституции. Как сбалансированы ветви власти, и кто назначает премьера.

Президент больше не "царь и бог". Парламентские и местные выборы покажут, сможет ли он выполнить хотя бы треть своих обещаний, заручившись поддержкой депутатов всех уровней.

То, что мы задумываемся об этом уже сейчас – очень хорошая новость.

Со временем всеобщая политическая грамотность сможет выбить почву из-под ног оголтелых популистов. Пообещать "всё и сразу" уже не получится.

Ещё одна хорошая новость состоит в том, что у Украины начали просматриваться стратегические ориентиры, которые поддерживает общество. И не желает жертвовать ими ради новых иллюзий.

Кто бы ни пришел к власти, ему не удастся поставить под сомнение европейский выбор.

Хочется верить, что многовекторность, которая долгие годы была нашей сомнительной "фишкой" в геополитике, отвергнута раз и навсегда.

И, наконец, главное. Запрос на "новые лица" сейчас настолько велик, что ни одна политическая сила больше не сможет ограничиться полумерами.

Чтобы ответить на этот запрос все участники парламентских выборов должны включиться в кампанию буквально на следующий день после второго тура.

Кардинальная смена элит, которая должна была произойти после Евромайдана, всё ещё впереди. Но она неизбежна.

Скорее всего, осенью мы получим идеологически пёструю, фрагментированную и проблемную Верховную Раду, но такова цена настоящих, а не бутафорских перемен.

В чрезмерной политизации украинского общества некоторые посторонние наблюдатели склонны видеть признак "социального нездоровья". Это искажённая оптика. Людям не всё равно.

Такова демократия в действии – когда ты знаешь, что твой голос может и должен влиять на будущее твоей страны.

Неопределенность лучше забронзовелости.

Оксана Чепижко, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.