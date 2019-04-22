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Спартак Суббота
психотерапевт, науковий керівник "Інституту когнітивного моделювання"

Порошенко vs Зеленський: війна образ і маніпуляцій

Понеділок, 22 квітня 2019, 06:00

Дебаты состоялись, но ответов на долгожданные вопросы украинцам они не дали.

Политики сосредоточились на взаимных оскорблениях и манипуляциях, но самое важное не обсудили.

Для кого эти дебаты стали приговором, и как они сказались на поддержке кандидатов?

Зеленский

Владимиру Зеленскому повезло. Он справился лучше, чем от него ожидали.

В преддверии дебатов многие эксперты и обычные избиратели озвучивали позицию о неготовности Владимира Зеленского противостоять в словесной перепалке опытному политику Петру Порошенко.

По факту это действительно так. В других условиях и без заранее подготовленных "шпаргалок" новоиспеченный политик вряд ли бы справился с этой задачей.

К тому же, вспомним, на стороне Зеленского оказались и чисто "технические" преимущества. Например, именно он получил возможность начать дебаты. В таких условиях следующему спикеру оставалось только парировать, а это всегда сложнее.

Стоит также отметить, что свою речь Зеленский начал с едких комментариев и шуток, которые не имели ничего общего с классическими дебатами, но произвели желаемый эффект на часть публики.

Затем кандидат применил прием под названием "игра контрастов". То есть вначале признал позицию оппонента и даже выразил поддержку действующему президенту, но тут же опроверг актуальность такой информации.

Очевидно, так он пытался вызвать чувство солидарности со стороны электората Порошенко. Впрочем, удалось это едва ли.

В то же время Зеленскому хорошо удалось сыграть на контрасте. Сопоставляя себя с действующим президентом, он подталкивал аудиторию к выборочным суждениям.

Казалось бы, простой и даже примитивный ход, но при этом он оказался весьма эффективным.

В частности, во время своего спича Владимир Зеленский заявил о двойственности образа действующего президента. Дескать, вот есть Порошенко-политик, который выступает перед избирателями, которого показывают по телевизору и который печется об интересах украинцев, а есть Порошенко-бизнесмен (Петр II), которого кроме денег ничего не интересует.

Это и есть пример выборочного суждения, ведь о собственных бизнес-проектах и заработках Зеленский за все время дебатов обмолвился лишь раз, и было видно, что указанная тема причиняет ему дискомфорт и он отчаянно пытается ее избежать.

Неоднозначная тактика была выбрана командой Зеленского в отношении задаваемых оппоненту вопросов. По сути, формат "вопросы от народа" ограничил свободу Петра Порошенко, ведь лишил его возможности критиковать противника и сместил точку агрессии на обычных людей, избирателей. Все, что оставалось президенту в этой ситуации, – извиняться и оправдываться.

Впрочем, такой формат вопросов связан и с банальным отсутствием у Зеленского личной оценки и мнения в отношении многих политических тем из-за нехватки опыта.

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Стоит подчеркнуть, что переломным моментом стал вопрос Зеленского к Порошенко о том, скажет ли он, если окажется в суде, что все это месть или политическое преследование.

С точки зрения манипулятивных техник указанная формулировка дает оппоненту только иллюзию выбора. По факту же Порошенко оказался в условиях, когда его заставляют признаться в абстрактных незаконных действиях и ответить, будет он за них отвечать перед судом или нет.

При этом в течение всего мероприятия Владимир Зеленский пытался не выдавать в себе волнения, хотя, безусловно, ему это не особо удавалось. Несмотря на показную уверенность в отдельных случаях его возмущение словами оппонента перенаправлялось на скомканный в руке клочок бумаги. Так он пытался компенсировать агрессивные проявления.

Порошенко

Петру Порошенко было сложно совладать с эмоциями и это стало его главной проблемой.

Отсутствие глобальных просчетов со стороны Зеленского в качестве политика не позволило Петру Порошенко использовать приемы и манипулятивные техники, доступные его конкуренту. Пожалуй, это одна из основных причин его более уязвимого положения в состоявшихся дебатах.

Разумеется, что понимание такой уязвимости способствовало усилению эмоционального фона, из-за чего Петру Алексеевичу стало сложно соблюдать временные рамки. По этой причине ведущим постоянно приходилось перебивать президента (к слову, это журналисты делали в достаточно агрессивной манере), и указанный фактор только усиливал суетливость и растерянность политика.

При этом неспособность соблюдать регламент также является свидетельством попытки Порошенко компенсировать не сказанное или не сделанное ранее.

В пользу Порошенко можно сказать, что он значительно реже использовал заготовленный текст. В то же время Зеленский задавал вопросы и отвечал на них только с помощью подготовленных тезисов.

Такая особенность и разница в компетентности многим бросилась в глаза и оказала выгодное для действующего президента влияние на электорат.

Что же касается самих вопросов, которые политики задавали друг другу, то в большинстве случаев Петр Порошенко их просто не ставил. Во время своих выступлений он больше пытался акцентировать внимание аудитории на человеческих недостатках актера, которые не позволят ему стать успешным управленцем.

В целом такая тактика была правильной, ведь именно непрофессионализм Зеленского все еще является главным аргументом против него.

В то же время Петр Порошенко упустил отличную возможность продемонстрировать непрофессионализм своего оппонента наочно, задавая ему вопросы, требующие особых знаний и подготовки. Вероятно, и в этом случае президента просто подвели эмоции.

Итак, пятничные дебаты, построенные на манипуляциях, провокациях, открытых и завуалированных оскорблениях, обесценивании и примитивной агитации, к сожалению, так и не дали украинцам ответов на многие вопросы.

Однако сам факт их проведения крайне мобилизовал, но также и разделил общество. Впрочем, к чему ведут эта история и зрелищное шоу, мы можем наблюдать по результатам второго тура выборов. 

Спартак Суббота, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: дебативибори президента 2019ПорошенкоЗеленськийтехнології
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