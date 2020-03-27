Як діджиталізація депутатської роботи полегшить комунікацію під час карантину

Практично весь світ охопила пандемія коронавірусу COVID-19. Європа на карантині, наша країна також. У столиці через посилення превентивних заходів і закриття метрополітену настав транспортний колапс.

Незважаючи на рекомендації тимчасової ізоляції та мінімізування соціальної діяльності, люди все одно прямували на роботу.

Буквально нещодавно київський громадський транспорт був максимально заповнений пасажирами, люди фактично вивалювалися з дверей, аби швидше дістатися до місця призначення.

Часом здається, що більшість киян і досі не усвідомлюють небезпеку зараження вірусом та свідомо ігнорують розпорядження місцевої влади.

Щодо місцевої влади – то робота посадовців також зазнає конкретних змін. Якщо раніше депутати по округах проводили особисті зустрічі з мешканцями округу, то наразі прийом громадян скасовано з причини впровадження карантину.

І це дуже вірне рішення. Але ж депутатська діяльність з вирішення питань округу не може повністю зупинитися, проблем не меншає.

Тож чи є наразі ефективний вихід із ситуації, аби люди могли й далі комунікувати з місцевою владою, водночас не наражаючи себе на небезпеку інфікування COVID-19?

У контексті всеукраїнської діджиталізації

Діджиталізація, яка стала фактично словом 2019 року в Україні, це дуже корисний крок, аби полегшити процес комунікації та порозуміння між владою та народом.

Ще на початку своєї каденції Зеленський та його команда акцентували електоральну увагу на проєкті "держава в смартфоні", обіцяючи максимально спростити доступ громадян до різноманітних державних послуг.

Тож буквально нещодавно, у лютому 2020 року, був запущений е-сервіс Дія ("Держава і Я"), який відкрив для українців безліч можливостей і переваг: від електронного кабінету громадянина до цифрового водійського посвідчення і студентського квитка.

Щодо медичних послуг, то очікується, що медична документація, яку використовують у закладах охорони здоров'я, у перспективі буде також перенесена до онлайн-сервісу, аби кожна людина в будь-який момент, не виходячи з дому, могла отримати ту чи іншу інформацію.

Такі ж самі обіцянки були і від команди "Голосу", але щодо сервісу e-Health (електронна медкарта, кабінет громадянин тощо). Досі ці сервіси в процесі запуску, і дуже сподіваюся, що це нарешті відбудеться найближчим часом, адже пересування людей містом може ще більше обмежитися.

Отже, з обіцяного "буму" всеукраїнської електронізації й досі зроблено зовсім небагато. Не кажучи вже про діджиталізацію роботи депутатів.

І якщо в депутатів Верховної Ради для спілкування з виборцями є хоч якійсь електронний кабінет, то для депутатів місцевих рад осучаснення їхньої роботи в цьому напрямі далеко за горизонтом.

Ще восени 2019 року в мене, як у депутата округу №48 (Дніпровський район) міста Києва, виникла ідея діджиталізувати зовнішню комунікацію з мешканцями цієї території. Окрім особистих зустрічей зі мною у людей з'явилася можливість значно спростити процес інформування свого депутата про проблеми.

У січні 2020 року мною був запущений сервіс онлайн-звернень E-Приймальня, завдяки якому жителі всього Дніпровського району (не тільки округу) тепер можуть залишати свої повідомлення-звернення в режимі онлайн на сайті.

Сервіс дуже простий у користуванні та має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Навіть кияни старшого покоління, які часом не в змозі "впоратися" з налаштуванням ручних гаджетів, зможуть зрозуміти найпростіші принципи роботи Е-Приймальні.

Лише декілька кроків дозволяють надіслати звернення та запустити процес депутатської роботи над проблемами жителів району. Потрібно зареєструватися та заповнити форму звернення. Після чого починається процес роботи над вирішенням зазначеної проблеми.

У контексті карантину

З огляду на панічну ситуацію зі швидким розповсюдженням нового коронавірусу, онлайн-сервіс Е-Приймальня є дуже корисним та дозволяє убезпечити від зараження громадян.

Більше не потрібно стояти в довгих чергах біля депутатської приймальні, не треба віч-на-віч комунікувати з помічниками та юристами, доводячи важливість вирішення тієї чи іншої проблеми.

Після реєстрації та заповнення форми на Е-Приймальні, звернення автоматично надходить до адміна ресурсу, та команда депутата починає опрацювання проблеми. Тобто глибинний механізм роботи не змінився, просто все відбувається в онлайн-режимі.

Наразі, коли небезпека підхопити вірусну інфекцію особливо висока, треба обов'язково дотримуватися всіх правил карантину та мінімізувати будь-які соціальні контакти. Але завдяки особливостям Е-Приймальні не зупиняється процес роботи на окрузі, усе відбувається, як і раніше, тільки без особистих зустрічей.

Людина, яка залишила звернення, може особисто спостерігати в онлайн-режимі за ходом виконання роботи, а щодо будь-яких змін її буде проінформовано працівниками е-приймальні.

Майже за два місяці, з початку запуску цього сервісу, надійшло вже понад 100 звернень. Отже, це свідчить про дієвість та корисність електронної приймальні.

Кияни, як і жителі всієї України, повинні усвідомити важливість онлайн-сервісів саме під час карантину.

Можливо, для старшого покоління українців це буде зовсім початковий етап знайомства з діджиталізацією послуг, тим не менш, його ігнорувати не можна. Насамперед саме ваших батьків, бабусь і дідусів, які так люблять приходити до офісів держпосадовців та ділитися власними проблемами, це убезпечить від зараження COVID-19!

Доки ви користуєтеся послугами в режимі онлайн – ви не наражаєте себе на небезпеку під час карантину, а стаєте більш сучасними та інформованими.

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Переваги комунікації онлайн

Основні переваги депутатської E-Приймальні очевидні та зрозумілі кожному. Це:

мінімізація особистих контактів у соціальній активності при збереженні її основних функцій (не забуваймо про карантин!);

спрощення комунікації між владою та народом (не треба стояти в нескінченних чергах та витрачати дорогоцінний час на очікування);

нагальні проблеми можна вирішити не виходячи з дому (незважаючи на карантин);

візуалізація проблеми (до звернення можна додати фото, що лише полегшить розуміння проблеми).

Місцевим депутатам необхідно усвідомити важливість діджиталізації своєї приймальні та подбати про запуск подібного онлайн-сервісу.

Уже зараз у людей не виникали би питання штибу "А як про наші проблеми буде дізнаватися влада, якщо зустрічі та пересування містом обмежені? Депутатські офіси закриті, на дзвінки ніхто не відповідає, місто в колапсі".

Почитайте у соцмережах коментарі збентежених киян і ви зрозумієте, наскільки це реально почало турбувати людей.

На жаль, наразі депутат зобов'язаний відповідати тільки на письмові, юридично оформлені звернення громадян. Водночас світ не стоїть на місці. Тож я вважаю, що онлайн-звернення потрібно запровадити на рівні законодавства.

Щоби кожен депутат місцевої ради не просто за бажанням використовував цю можливість, а змушений був відповідати на електронні звернення, згідно зі своїми законними обов'язками.

Як бачимо, вихід із ситуації завжди є. Треба лише своєчасно про це подбати.

І головне, пам'ятайте: карантин – це не канікули!

Залишайтеся вдома та будьте здорові!

Олег Петровець, для УП

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