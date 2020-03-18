У Києві закриття метро провокує черги на маршрутки

Після закриття метрополітену через карантин кияни подекуди вистоюють черги, щоб сісти на маршрутку.

Джерело: Facebook, допис Юрія Богданова, коментар Катерини Зайцевої, повідолмення інших киян

Деталі: Згідно з фото у соцмережі, на "Чернігівській" люди в масках вишикувалися в довгу чергу біля зупинки, аби потрапити у наземний транспорт.

Водночас пишуть, що біля метро "Сирець" не було і немає черги, та й узагалі ніякого скупчення людей.

Водночас, кияни помічають більше велосипедистів на вулицях.

На Оболоні у маршрутках мало народу, в автобусах взагалі по кілька осіб.

Але кияни з інших районів теж повідомляють, що маршрутки переповнені, а маски – лише "на одній десятій" частині людей.