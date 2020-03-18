У Києві закриття метро провокує черги на маршрутки

Після закриття метрополітену через карантин кияни в деяких районах вистоюють черги, щоб сісти на маршрутку.

Джерело: Facebook, допис Юрія Богданова, коментар Катерини Зайцевої, повідолмення інших киян

Деталі: Згідно з фото у соцмережі, на "Чернігівській" люди в масках вишикувалися в довгу чергу біля зупинки, аби потрапити у наземний транспорт.

Водночас пишуть, що біля метро "Сирець" не було і немає черги, та й узагалі ніякого скупчення людей.

При цьому кияни помічають більше велосипедистів на вулицях.

Кияни з інших районів теж повідомляють, що маршрутки переповнені, а маски – лише "на одній десятій" частині людей.

Київ після закриття метро Фото Los Solomas . Киев via Роман Малко

Фото Los Solomas . Киев

Фото Los Solomas . Киев

Фото Los Solomas . Киев

На Оболоні ж у маршрутках мало народу, в автобусах взагалі по кілька осіб.

Передісторія:

В Україні запроваджено карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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