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Олег Петровець
політичний експерт

Путін присипляє нашу пильність

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:00

Через ескалацію конфлікту на Донбасі, як мантра звучить у головах українців одне й теж запитання – "чи нападе Росія зараз?". 

І традиційно народ розділився на два табори: перші вважають, що ніякого нападу не буде, це лише класичні провокації, на які нам не варто піддаватися; другі впевнені, що військова агресія може розпочатися вже найближчим часом, адже саме до цього Росія готувалася протягом квітня.

І навіть попри те, що наразі напруження трохи спало, адже Кремль зробив заяву, що нібито відводить військову техніку від кордону з Україною, є ризики, що це лише відволікаючий маневр, щоби приспати нашу пильність.

Згадайте, як все починалося весною 2014-го, перед військовою агресією Росії на Донбасі. Так само, як і зараз, ворог концентрував війська на кордоні з Україною та нарощував свою присутність у Криму.

Наразі ж ситуація акурат повторюється. 

Під виглядом військових навчань Росія стягувала свої війська до українського кордону. 

Паралельно ввелася заборона польотів над Кримом і прилеглою акваторією Чорного моря, а також прохід іноземних військових кораблів. Нібито район є тимчасово небезпечним через навчальні пуски ракет різних класів.

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Безумовно, українську владу повинні насторожувати ці події і вона мусить реагувати належним чином. Як мінімум – довгостроково концентрувати свою військову техніку на кордоні з країною-агресором. 

І навіть, якщо зараз Путін нібито імітує відведення російських військ, паралельно все це озброєння залишиться до вересня неподалік кордону. Тож до наступних масштабних навчань восени є ризики вторгнення на нашу територію. 

Недооцінювати ворога не можна, адже в нас за плечима гіркий досвід, який призвів до окупації наших земель.

Ба більше, згідно з соціологічними опитуваннями за 2020 рік, більшість населення України (59%) готове відстоювати територіальну цілісність Батьківщини зі зброєю в руках – це один із найвищих показників у Європі. 

Якщо чергові військові навчання росіян перетечуть у напад – у нас мусять бути заздалегідь сконцентровані всі можливі ресурси, у том числі людські. Другого нападу Україна може не пережити.

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Один із можливих сценаріїв нападу – це напад зі сторони анексованого Криму. 

Мета цілком логічна для агресора – відновлення водних ресурсів на півострові. 

Цю теорію також підтверджує той факт, що наразі окупована акваторія Чорного моря повністю закрита для іноземних кораблів. Тобто Росія хоче попередити будь-які втручання в свої плани зі сторони моря.

Однак водні ресурси для Криму – це не головна ціль Путіна. А скоріше метод її досягнення. 

Єдине, що хоче Путін – це слабка Україна, яка під абсолютним впливом Росії. 

Україна, яка не просто не йде в НАТО, а й навіть не дивиться в той бік. І він готовий все зробити, щоби так і було. 

Тож відповідь на запитання "чи можливий повномасштабний напад?" генерується логічно – так, він можливий. 

Відведення військ Росії може бути "димовою завісою", щоби приспати нашу пильність і вдарити зненацька. І ми мусимо вже зараз бути всіляко до цього готові  - морально, технічно та економічно.

Олег Петровець, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки. 

Теми: ПутінРосіявійнаДонбасКрим


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Путін присипляє нашу пильність

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