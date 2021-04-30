Путин усыпляет нашу бдительность

Через ескалацію конфлікту на Донбасі, як мантра звучить у головах українців одне й теж запитання – "чи нападе Росія зараз?".

І традиційно народ розділився на два табори: перші вважають, що ніякого нападу не буде, це лише класичні провокації, на які нам не варто піддаватися; другі впевнені, що військова агресія може розпочатися вже найближчим часом, адже саме до цього Росія готувалася протягом квітня.

І навіть попри те, що наразі напруження трохи спало, адже Кремль зробив заяву, що нібито відводить військову техніку від кордону з Україною, є ризики, що це лише відволікаючий маневр, щоби приспати нашу пильність.

Згадайте, як все починалося весною 2014-го, перед військовою агресією Росії на Донбасі. Так само, як і зараз, ворог концентрував війська на кордоні з Україною та нарощував свою присутність у Криму.

Наразі ж ситуація акурат повторюється.

Під виглядом військових навчань Росія стягувала свої війська до українського кордону.

Паралельно ввелася заборона польотів над Кримом і прилеглою акваторією Чорного моря, а також прохід іноземних військових кораблів. Нібито район є тимчасово небезпечним через навчальні пуски ракет різних класів.

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Безумовно, українську владу повинні насторожувати ці події і вона мусить реагувати належним чином. Як мінімум – довгостроково концентрувати свою військову техніку на кордоні з країною-агресором.

І навіть, якщо зараз Путін нібито імітує відведення російських військ, паралельно все це озброєння залишиться до вересня неподалік кордону. Тож до наступних масштабних навчань восени є ризики вторгнення на нашу територію.

Недооцінювати ворога не можна, адже в нас за плечима гіркий досвід, який призвів до окупації наших земель.

Ба більше, згідно з соціологічними опитуваннями за 2020 рік, більшість населення України (59%) готове відстоювати територіальну цілісність Батьківщини зі зброєю в руках – це один із найвищих показників у Європі.

Якщо чергові військові навчання росіян перетечуть у напад – у нас мусять бути заздалегідь сконцентровані всі можливі ресурси, у том числі людські. Другого нападу Україна може не пережити.

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Один із можливих сценаріїв нападу – це напад зі сторони анексованого Криму.

Мета цілком логічна для агресора – відновлення водних ресурсів на півострові.

Цю теорію також підтверджує той факт, що наразі окупована акваторія Чорного моря повністю закрита для іноземних кораблів. Тобто Росія хоче попередити будь-які втручання в свої плани зі сторони моря.

Однак водні ресурси для Криму – це не головна ціль Путіна. А скоріше метод її досягнення.

Єдине, що хоче Путін – це слабка Україна, яка під абсолютним впливом Росії.

Україна, яка не просто не йде в НАТО, а й навіть не дивиться в той бік. І він готовий все зробити, щоби так і було.

Тож відповідь на запитання "чи можливий повномасштабний напад?" генерується логічно – так, він можливий.

Відведення військ Росії може бути "димовою завісою", щоби приспати нашу пильність і вдарити зненацька. І ми мусимо вже зараз бути всіляко до цього готові - морально, технічно та економічно.

Олег Петровець, спеціально для УП

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