Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко розповів, як люди Єрмака опинились у столичній владі

Четвер, 20 травня 2021, 09:52
Фото УП

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в київській владі дійсно працюють люди, яких рекомендував голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, його перший заступник Олексій Кулеба.

Джерело: Кличко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У мене була розмова ще рік тому, і одна з таких розмов така: "Благоустрій, що там таке"? Я кажу – там багато питань було ще до минулого керівництва.

Це розмова з Єрмаком. Я звернувся, кажу: "Знаєте, що? Дайте мені людину, я обов’язково подивлюсь на цю людину, чи вона відповідає ключовим вимогам. Він повинен бути принциповий і ефективний".

Пройшло, може, місяць і ми повернулися до цієї розмови, і Єрмак каже: "У мене є людина, можеш розглянути?"".

Деталі: Кличко додав, що Єрмак тоді запропонував Кулебу (на посаду керівника Департаменту благоустрою Києва – ред.), він з ним зустрівся, і Кулеба йому сподобався.

Мер Києва додав, що дав йому завдання і "побачив людину, яка дійсно гарно відноситься до своєї справи", а через якийсь час він побачив, що "людина дійсно намагається показати результат". 

Для довідки. У листопаді 2019 року Кулебу призначили директором Департаменту міського благоустрою. Також людиною Єрмака називають в.о. керівника КП "Київблагоустрій" Миколу Бойка, який обіймає цю посаду з грудня 2019 року.

На зауваження журналістів, що наразі Кулебу називають одним із головних претендентів на заміщення Кличка у КМДА, мер столиці сказав, що підколював з цього приводу свого першого заступника.

Кличко додав, що Кулеба на це заявив, що нікуди не претендує і вдячний меру за довіру, що взяв його у свою команду, і якщо будуть подібні пропозиції, то він на них не погодиться.

Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.
  • На думку Кличка, причиною загострення відносин і напружені стосунки з Офісом президента є політична складова і питання контролю. 

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївАндрій Єрмак


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ "знайшли" Чауса у військовій частині ДПСУ: прикордонники спростовують

фото"Умка" й "Лаша Сван": поліція затримала впливових "ворів у законі" 

COVID в Україні: понад 5 тисяч нових випадків, 203 летальних

За добу у світі коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей

Штати готові відповісти на агресію Росії – Блінкен під час зустрічі з Лавровим

Комітет Конгресу США схвалив документ про заборону визнавати претензії Росії на Крим

Усі новини...
Віталій Кличко
Кличко розповів, коли востаннє бачився з Зеленським
"Це все питання контролю" – Кличко про "гострі" стосунки з ОП
Віталій Кличко: Люди приходять, починають розказувати: "Віталій, давай, іди в президенти"
Останні новини
10:14
Поліція пояснила, чому покарала маму за те, що син шукав її у метро, хоча дитину мав пильнувати батько
10:01
Посол України звинуватив німецьких лівих у фальсифікації історії
09:58
Щорічні втрати економіки України від інсультів становлять 100 мільярдів – асоціація
09:52
Кличко розповів, як люди Єрмака опинились у столичній владі
09:46
ЗМІ "знайшли" Чауса у військовій частині ДПСУ: прикордонники спростовують
09:42
Назвали імена 6 композиторів, які спробують створити нову українську увертюру
09:20
Кличко розповів, коли востаннє бачився з Зеленським
09:16
фото"Умка" й "Лаша Сван": поліція затримала впливових "ворів у законі" 
08:56
48 тисяч осіб завершили вакцинацію проти COVID в Україні
08:30
Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії
Усі новини...