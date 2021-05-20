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Кличко розповів, як люди Єрмака опинились у столичній владі

Четвер, 20 травня 2021, 09:52
Кличко розповів, як люди Єрмака опинились у столичній владі
Фото УП

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в київській владі дійсно працюють люди, яких рекомендував голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, його перший заступник Олексій Кулеба.

Джерело: Кличко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У мене була розмова ще рік тому, і одна з таких розмов така: "Благоустрій, що там таке"? Я кажу – там багато питань було ще до минулого керівництва.

Це розмова з Єрмаком. Я звернувся, кажу: "Знаєте, що? Дайте мені людину, я обов’язково подивлюсь на цю людину, чи вона відповідає ключовим вимогам. Він повинен бути принциповий і ефективний".

Пройшло, може, місяць і ми повернулися до цієї розмови, і Єрмак каже: "У мене є людина, можеш розглянути?"".

Деталі: Кличко додав, що Єрмак тоді запропонував Кулебу (на посаду керівника Департаменту благоустрою Києва – ред.), він з ним зустрівся, і Кулеба йому сподобався.

Мер Києва додав, що дав йому завдання і "побачив людину, яка дійсно гарно відноситься до своєї справи", а через якийсь час він побачив, що "людина дійсно намагається показати результат". 

Для довідки. У листопаді 2019 року Кулебу призначили директором Департаменту міського благоустрою. Також людиною Єрмака називають в.о. керівника КП "Київблагоустрій" Миколу Бойка, який обіймає цю посаду з грудня 2019 року.

На зауваження журналістів, що наразі Кулебу називають одним із головних претендентів на заміщення Кличка у КМДА, мер столиці сказав, що підколював з цього приводу свого першого заступника.

Кличко додав, що Кулеба на це заявив, що нікуди не претендує і вдячний меру за довіру, що взяв його у свою команду, і якщо будуть подібні пропозиції, то він на них не погодиться.

Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.
  • На думку Кличка, причиною загострення відносин і напружені стосунки з Офісом президента є політична складова і питання контролю. 

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиївАндрій Єрмак
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