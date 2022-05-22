Московська в Україні. Церква чи агент?

12 406. Стільки парафій Московський патріархат має в Україні. Це третина конфесійної мережі, третина всіх православних парафій. Небезпечно багато як і для будь-чого московського в Україні.

Справжня назва

Непростою є історія з назвою православної церкви, яка діє на території України, але підпорядковується росії.

Ще у 2018 році був прийнятий законопроєкт щодо назви релігійних організацій, за яким усі церкви, які підпорядковуються росії, повинні були називатися "Російська православна церква в Україні".

На жаль, згодом перейменування було заблоковано Окружним адміністративним судом м. Києва. То ж ми досі називаємо це явище "Українська православна церква Московського патріархату", скорочено УПЦ МП, неофіційно. Хоча слово "українська" там точно зайве, бо показує не суть, а географічне розташування.

Як ставиться Московський патріархат до російського нападу на українську державність?

Це риторичне питання, адже ставиться так, як і будь-що московське до дій свого керівництва. Після анексії Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей УПЦ МП розпалювала міжрелігійну ворожнечу, розповідала про братовбивчу громадянську війну, всі ці роки співпрацювала з окупаційними адміністраціями.

На росії Кіріл благословляв військових на війну проти України.

І за таких обставин російська православна церква продовжує працювати в Україні! Вона становить ще більшу загрозу ніж ворожі ДРГ, бо по своїй суті вони ними і є!

Далі наведу декілька фактів підривної діяльності церков МП проти Української державності.

Злочини священників УПЦ МП

Декілька свіжих прикладів. 25 лютого 2022 року у Київській області, біля Гостомеля, був затриманий протоієрей російської православної церкви в Україні – Михаїл Павлушенко, який допомагав російській армії.

16 березня 2022 року у Києві затримали священника російської православної церкви в Україні отця Онуфрія. Під час обшуку його будинку було виявлено, що він співпрацював зі спецслужбами рф. Він передавав інформацію про блокпости та об'єкти критичної інфраструктури в Україні.

Інший приклад: на Дніпропетровщині та Кіровоградщині правоохоронці викрили священників УПЦ МП, які закликали вірян підтримувати окупаційні війська. А тепер вдумайтеся, що сталося напередодні найбільшого християнського свята – Воскресіння Христового. Священник УПЦ МП здійснив погрозу війною редактору Букінфо після того, як журналіст відмовився особисто зустрітися.

Зараз в мережі поширюються фото і відео про освячення зброї церквами Московського патріархату, від якої помирають тисячі воєнних та цивільних людей. Це про віру в Бога чи про щось інше?

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Участь УПЦ МП у депортації українців на територію росії

Російська православна церква відіграє ключову роль в депортації українців на територію росії, працює в постійному контакті з силовиками та Міністерством надзвичайних ситуацій росії. Міністерство надсилає електронною поштою церкві звіти про депортованих, їх маршрути, а та розселяє українців по церквах та монастирях.

У цих листах зазначається, що лише за один день, 24 лютого, з територій ОРДЛО через пункти пропуску на територію Ростовської області прибуло 107 819 осіб. Після примусового ввезення, українці піддавалися допитам, а після – духовним бесідам з церковниками.

Скільки депортованих українців зараз в росії, яка частина з них в церквах та монастирях, які в них умови перебування достеменно невідомо. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про мільйон українців, з яких 182 тисячі дітей.

Як наслідок таких ганебних дій "церковників", багато священників та громад висловлюють небажання бути в одній структурі з Московським патріархатом. На початку березня, на Львівщині, Дрогобицька міська рада заборонила діяльність УПЦ МП для своєї громади.

13 квітня 2022 р. миряни УПЦ МП опублікували звернення до митрополита Онуфрія, в якому вимагали засудити Кіріла та адептів "руского міра", скликати Всеправославний собор, налагодити діалог з ПЦУ. Електронні петиції про заборону московського патріархату були у Тернопільській, Закарпатській та багатьох інших областях.

9 квітня представники різних конфесій молилися у Софії Київській за мир в Україні. Але представників УПЦ МП не було. Показовий факт.

Що з цим робити?

У зв‘язку з вищенаведеними фактами ми з колегами зареєстрували законопроєкт 7213, який забороняє діяльність релігійних організацій, керівний центр яких є в державі-агресорі. Усі релігійні громади матимуть можливість приєднатися до Православної церкви України протягом 48 годин з моменту набрання чинності Законом. Якщо не забажають переходити – майно буде передано у власність народу України.

На жаль, поки що немає офіційної позиції Ради церков щодо цього питання. У приватних розмовах керівники церков погоджуються з неможливістю продовження діяльності церков Московського патріархату, але остаточна позиція Ради церков досі не сформована.

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Що думають українці?

63% респондентів підтримує ідею розриву зв’язків УПЦ МП з РПЦ, не підтримує – 10 %. Такі дані за березень 2022 р. А вже за місяць, у квітні, розрив підтримувало 74% респондентів.

51% опитаних українців вважають, що держава взагалі має заборонити діяльність УПЦ МП на території України.

Ця позитивна тенденція вселяє оптимізм, ми розуміємо, що рано чи пізно ми маємо заборонити Московський патріархат. Суспільство вже готове до цього, чи готові політики? Побачимо це найближчим часом.

А поки Синод УПЦ МП висловлює занепокоєння через "антицерковні" законопроєкти у Парламенті та заборону їх церков у окремих громадах. Вони кажуть, що активізувалися процеси захоплення храмів Української Православної Церкви. Всю провину за релігійну ворожнечу Синод скидає на політику колишнього президента Петра Порошенка. Вони звертаються до Генпрокурора і Омбудсмена щодо порушення прав вірян. Це настільки цинічно після того, як УПЦ не хотіла проводити чин похорону українським воїнам. А ще відмовилися відспівувати маленьку дівчинку в Запоріжжі, бо вона була хрещена в УПЦ КП.

Безліч доказів вказує на сприяння московською церквою нелюдським злочинам в Україні. Не можна назвати добрим ділом вбивство українців. Не можна прикриватися рясою і чинити злочини проти українського народу. Не можна служити Богові та сатані одночасно.

Віра та релігія надзвичайно важливі для наших громадян. Вони визначають світогляд, цінності, поведінку. Впливають на думки, сприйняття світу, оцінку подій. Нами не може керувати кагебістська структура ворожої країни, та ще й під час війни, та ще й виправдовуючи звірства країни-агресора.

Варто нарешті заборонити Московський патріархат в Україні раз і назавжди. Незалежність має бути у всьому, і в релігії та вірі теж.

Наталія Піпа