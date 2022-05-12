УПЦ МП звинуватила Порошенка і ПЦУ в створенні приводу для вторгнення Росії

Синод Української православної церкви Московського патріархату заявив, що діяльність попереднього президента Петра Порошенка щодо здобуття Томосу й заснування української єдиної помісної церкви стали одним із приводів для вторгнення Росії у 2022 році.

Джерело: офіційна заява Синоду УПЦ МП

Дослівно: "Замість єднання народу у прагненні до перемоги та відновлення мирного життя, в країні розпалюється внутрішній, релігійний фронт. Так, групою народних депутатів України, через надумані та свідомо неправдиві звинувачення, були подані на розгляд до Верховної Ради України законопроєкти про заборону діяльності нашої Церкви.

З сумом констатуємо, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства Петра Олексійовича Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну".

Деталі: Керівництво церкви наголосило, що всі парафії моляться за збереження української державності й настання миру, але внаслідок перемовин, а не збройного протистояння. Окремо вони підкреслили, що російське вторгнення в Україну є гріховним.

У заяві синоду зазначено, що заборона діяльності УПЦ МП буде "національним самогубством", адже, мовляв, мільйони українців, котрі боронять Україну, належать саме до цієї церкви.

Найближчим часом очільник УПЦ МП планує скликати зібрання за участю священиків, ченців і черниць, а також мирян, аби вирішити майбутнє церкви в таких умовах. Проте синод хоче уникнути розколів і порушення церковних канонів.

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Наразі не зрозуміло, як в умовах воєнного стану церковні керівники планують організувати масові зібрання.

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