Газова зброя Путіна. Фейки і маніпуляції російського енергетичного шантажу

Путінський режим намагається підірвати єдність Європейського Союзу та змусити його зменшити підтримку України. Для цього Кремль використовує вже звичні інструменти енергетичного шантажу та здійснює інформаційні атаки, розповсюджуючи фейки і маніпуляції.

Росіяни намагаються налякати громадян ЄС "зимовим апокаліпсисом", а уряди – масовими протестами через зростання тарифів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розібрався, наскільки обґрунтованими є російські погрози.

Маніпуляція: ЄС винний у зупинці "Північного потоку"

2 вересня російський "Газпром" повідомив про зупинку газогону "Північний потік", пославшись на несправність у компресорній станції.

Співробітники компанії нібито виявили витік мастила у газоперекачувальному агрегаті. Росіяни стверджують, що через санкційні обмеження усунення несправності неможливе і перекладають відповідальність на компанію Siemens.

Пред’явлений Газпромом витік мастила на на комплексі інженерно-технічних споруд "Портова"

Джерело: Газпром

Насправді: У Siemens пояснили, що виявлена "несправність" може бути усунута оперативно і не є підставою для зупинки газогону. Отже, рішення "Газпрому" є політичним, так само, як і вимоги Кремля щодо зняття санкцій.

Брехня: США змушують Європу відмовлятися від російського газу та купувати зріджений американський за завищеною ціною

Насправді: Росія неодноразово демонструвала готовність використовувати енергоносії не як товар, а як зброю.

Зупинку "Північного потоку" Єврокомісія охарактеризувала як "чергове підтвердження ненадійності постачальника" та "доказ цинізму Росії".

Речник Єврокомісії Ерік Мамер: "Оголошення Газпрому про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під надуманим приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника.Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "Путін використовує енергію як зброю, знижуючи поставки та маніпулюючи нашим енергоринком. Він програє. Європа переможе. Єврокомісія готує пропозиції, щоб допомогти вразливим домогосподарствам та бізнесу впоратися з високими тарифами ".

З метою диверсифікації джерел постачання енергоресурсів європейські країни будують LNG-термінали, орендують термінали для видобування зрідженого газу.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну прискорило процес відмови від російського газу в Європі.

Брехня: Відмовившись від російського газу, Європа втратить надійного постачальника дешевих енергоресурсів, а Росія – не втратить нічого

Насправді: Європа була ключовим ринком збуту російських енергоресурсів.

У 2021 році експорт газу приніс Росії 55 млрд доларів. Більша частина цієї суми приходиться на країни ЄС, які завжди були дисциплінованими покупцями і не накопичували боргів.

Втративши європейський ринок, РФ втрачатиме десятки мільярдів доларів щороку, буде змушена скорочувати обсяги видобутку та спалювати частину газу.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, втрати видобутку газу в найближчі три роки сягатимуть 500 млрд кубометрів. Через логістичні причини Росії не вдасться швидко переорієнтуватися на "дружні" країни. До того ж, їм газ часто-густо продавали не за ринковою, а за "політичною" ціною.

Брехня: Європа замерзне без російського газу

Насправді: В Європі вже втілюється план економії енергоресурсів, погоджений міністрами енергетики держав ЄС у липні.

Згідно з планом, у серпні – березні споживання газу має бути скорочено на 15%.

Джерело: Єврокомісія

У Німеччині, зокрема, відмовляються від підсвітки історичних будівель та знижують температуру кондиціювання. У серпні Німеччина скоротила споживання газу на 25%.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, станом на 31 серпня газосховища ЄС були заповнені на 80%.

Маніпуляція: Зростання тарифів спровокує бунти в Європі та змусить уряди відмовитися від підтримки України

Насправді: Протестні настрої в європейських країнах, спровоковані зростанням тарифів та інфляцією, дійсно є. Однак в ЄС вживають заходи для пом’якшення ситуації. Зокрема Німеччина знижує з 19% до 7% податок на додану вартість на споживання газу.

Уряд виділив 15 млн євро на підтримку енергетичної компанії Uniper, що постраждала від російського газового шантажу.

Також фінансуватимуться програми підтримки домогосподарств: уряд компенсуватиме збільшення тарифів.

До того ж, більшість громадян ЄС підтримують розірвання стосунків з РФ, санкції та дії своїх урядів з підтримки України і навіть вважають їх недостатніми. Про це свідчать дані опитування "Індекс сприяння демократії 2022".

Використовуючи енергоносії в якості зброї, путінський режим намагається дестабілізувати Європу, посилити розбіжності, спровокувати конфлікти та зруйнувати добробут.

Шантажуючи ЄС, Путін загнав сам себе у пастку, адже втрата європейського ринку болюче б’є по російській економіці.

Для європейських країн цей перехідний період також не є простим, але і уряди, і більшість громадян розуміють необхідність стримування Росії та позбавлення її важелів впливу. Але вирішальним чинником є Збройні сили України. Від них залежить як безпека Європи, зокрема, й енергетична, так і подальша доля режиму Путіна.

Сергій Жуков, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки