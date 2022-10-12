Як брешуть пропагандисти: від "заготовок" під вибух Кримського мосту до "бомбардування" Верховної Ради

8 жовтня після вибуху Кримського мосту "вибухнули" і пропагандисти кремля, зокрема скабєєва та соловйов.

Крім вимог "відповісти" владі України, у своїх телеграм-каналах вони запостили марку-фотозону в Києві, на якій зображено Кримський міст у полум’ї. Мовляв, влада столиці заздалегідь готувалася до цієї події, тому і створила таку інтерактивну фотозону.

Реакція рашистських пропагандистів цілком зрозуміла. Адже ті, хто живе у країні, де володарюють диктатура і пропаганда, не можуть припустити нічого іншого.

Вони самі створюють для свого володаря нову реальність, створюють брехню та безперервно купаються в брехні, і зрештою починають в неї вірити. Як у те, що вся Україна готувалася до підриву сакрального для путіна об’єкта, так і в те, що кожен мирний мешканець має за таку "наругу" відповісти.

Для російської пропаганди навіть найелементарніша перевірка фактів – це прояв слабкості, а кривава відповідь по цивільних – це звичний і обов’язковий заклик, який ретранслює такі ж криваві побажання тамтешнього режиму.

Але ми, безперечно, за фактчекінг, і особливо, коли так можна показати дурість кремлівських прихвоснів.

Насправді ж марка-фотозона, яка 8 жовтня після пожежі на сакральному для путіна мосту потрапила і в міжнародні ЗМІ, – це ініціатива активістів, причому створена вона була задовго до підриву мосту.

Власне ця яскрава марка – це частина виставки "Інформспротив", створеної спільно Рухом ЧЕСНО та Музеєм Революції Гідності.

Сама виставка вже другий третій місяць мандрує містами України, розповідає про найрізноманітніші способи, якими українці після 24 лютого протидіяли ворогу, та закликає громадян і надалі долучатися до інформаційного спротиву. А гігантська марка якраз і була створена з нагоди запуску експозиції – як один із найяскравіших експонатів, внесених до цієї виставки.

Виставку "Інфоспротив" у Києві Рух ЧЕСНО відкрив ще влітку – напередодні Дня Незалежності. Різницю в сезонах можна помітити хоча б по тому, що на одному з фото, які до своїх постів долучили кремлівські пропагандисти, представники ГО зображені у футболках. Геть недоречно для початку жовтня, чи не так?

Ба більше – позаду марки на різних фото видно геть різні локації. Так, на фото з футболками помітно, що стоїть вона не на тлі будівлі столичної влади, а на Контрактовій площі на Подолі. А якщо пошукати геть трішечки більше, наприклад, пости на Facebook, Телеграмі та Twitter Руху ЧЕСНО у серпні (думаю, з цим допоможе і заборонений в Україні "Яндекс"), відразу стає ясно, що влітку "страшна кривава фотозона" стояла якраз на Подолі.

Те, що на доданих у пост фото різні локації і різні пора року, звичайна людина не могла не помітити. Навіть пропагандисти не могли не помітити. Але хіба ж то має значення, коли "плетеш" нову брехню?

Хоча, як заповідав рашистам Геббельс, для якісної пропаганди завжди потрібна і крихта правди. Є вона і в цих постах кремлівських рупорів.

Фотозона з палаючим Кримським мостом і справді всі ці півтора місяця була дуже популярна серед мешканців та гостей Києва, а після 8 жовтня до "марки" біля КМДА взагалі вишиковуються черги з охочих сфотографуватися на її тлі.

Проте цим брехня рашистської пропаганди знову не закінчилася.

Вже 10 жовтня та сама скабєєва набрехала, поширивши в мережі фото з місця обстрілу Києва, та підписавши, що російська ракета потрапила у Верховну Раду.

І ці слова російської пропагандистки тим огидніші, що внаслідок цього прильоту по абсолютно цивільному об’єкту — перехрестю в центрі української столиці – загинули звичайні українці, які просто їхали на роботу вранці в понеділок.

Скабєєва показала, що у своєму жаданні крові ні вона, ні рашистська влада не зупиняться ні перед чим.

Не секрет, що Кримський міст критично важливий для армії ворога. Саме цим шляхом росіяни постачають зброю, пальне, боєприпаси та військову техніку на окуповану Херсонщину. Тож і для ЗСУ, і для наших міжнародних партнерів така ціль для атаки цілком прийнятна.

Проте Кримський міст для рашистів – це більше, ніж просто міст. Це символ анексії Криму, символ вдалої крадіжки, яка дала старт абсолютній диктатурі та страшній війні, що триває в нашій країні вже вісім років. Саме тому запит на знищення цього мосту в українців вже давно сформований. І після російського вторгнення така атака перетворилася у справжню мрію.

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Чи стала ця мрія меншою після жахливих обстрілів 10 жовтня? Аж ніяк! Справжнє народне обурення і холоднокровна готовність до спротиву у будь-яких формах тільки посилилися, як і впевненість у нашій перемозі.

Взагалі ж, історія про реакцію українців на зображення з палаючим Кримським мостом – яскраве підтвердження, що від самого вторгнення і дотепер із ворогом борються не лише влада чи армія. І жодні обстріли чи відвертий терор кремля не зможуть це подолати.

До національного спротиву долучився увесь народ, використовуючи для того найрізноманітніші засоби – поштові марки, меми, шкарпетки, пісні в метро просто під час бомбардувань і навіть звичайне селфі на тлі палаючого символа путінської влади.

Але російським пропагандистам цього не зрозуміти, адже в їхньому світі немає спротиву. Там не знають і не розуміють, що таке національна єдність, якщо з центру не спустили відповідних методичок.

Їм не осягнути, що навіть після 84 ракет в один ранок така єдність залишатиметься непорушною.

Скабєєвій та соловйову легше думати, що все, що може відбуватися на вулицях українських міст – робота влади. Що будь-яка активність і тут, і в усьому світі неможлива без дозволу згори. Це і є та брехня, яку вони роками будували навколо себе, яку вони несли у свій викривлений світ. І яка, зрештою, згорить, як "незнищенний" Кримський міст.

Віта Думанська, лідерка громадської організації Рух ЧЕСНО