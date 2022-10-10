War Speeches: Країна-терорист в агонії

Попередній тиждень (3–9 жовтня) ознаменувався значною підтримкою України з боку союзників, новими санкціями проти рф, а також, звісно ж, непересічною подією, яка викликала захват мільйонів українців – частковим руйнуванням Керченського мосту.

Втім, упродовж минулого тижня росіяни знову нещадно тероризували українські міста, зокрема Запоріжжя – обстрілювали житлові будинки та вбивали цивільних.

Натомість уже на початку цього тижня країна-терорист здійснила масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі десятків українських міст. Однак українців не злякати!

Про те, як Україна та світ реагували на агресію росії минулого тижня, читайте в нашому огляді.

Трофеї від путіна та "пріоритети" росіян

На початку минулого тижня в американському виданні "WSJ" з’явилася цікава інформація про те, що росія перетворилася на найбільшого "постачальника" важкого озброєння для України. Як так сталося? Дуже просто – трофеї української армії.

"Успіхи ЗСУ перетворили Москву на найбільшого постачальника важкого озброєння для України, який значно випереджає США та інших союзників за кількістю. Однак зброя, яку постачає Захід, зазвичай більш сучасна і точна".

За інформацією видання, Україна захопила 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Справжня кількість, імовірно, більша.

З огляду на те, що багато техніки ЗСУ захопили на харківському напрямку, не менш оптимістичною видається й інформація про Південь України.

Так, за даними британської розвідки, росія стоїть перед дилемою: "відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися і оборонятися". Тому, на думку британців, імовірно, росія має на меті розгорнути мобілізованих резервістів якраз у цьому секторі. Чи буде саме так – невідомо.

Росіяни справді можуть керуватися політичною доцільністю у процесі прийняття рішень. Так, наприклад, за словами низки джерел, путін, попри заперечення ФСБ, все ж вирішив обміняти свого кума медведчука на українських військовополонених, оскільки нібито дав обіцянки оксані марченко.

Хай там як, а плани росії та путіна завжди можуть зіткнутися з жорсткою реальністю. Зокрема, секретар РНБО України Олексій Данілов зауважив, що кількість громадян, які залишили росію в останні дні, вдвічі перевищує кількість мобілізованих. Крім того, за даними Данілова, "кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії… Ми маємо величезну кількість інформації стосовно відмови військових воювати, навчатися… починаються локальні бунти".

Задуматися про правду росіянам радив і міністр оборони України Олексій Резніков, який звернувся до російських військовослужбовців із закликом "не проґавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження".

Поки що не відомо, скільки росіян обере пріоритетом власне життя і хоча б якесь майбутнє власної країни.

Натомість про пріоритети українців ми добре знаємо. Це мир та перемога, а також безпечне та перспективне євроатлантичне майбутнє.

Так, підтримка вступу України до НАТО зросла до рекордного показника за всю історію. Опитування групи "Рейтинг" свідчить, що таке рішення підтримало би 83% українців. Крім того, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення такого референдуму. З огляду на те, що саме цього тижня Генсек НАТО Єнс Столтенберг отримав через дипломатичні канали заявку України на членство в Альянсі за прискореною процедурою, результати опитування є надзвичайно важливим сигналом про подальші прагнення українців.

Ядерний шантаж росії

Тема ядерного шантажу росії була актуальною і цього тижня. Для протидії йому Володимир Зеленський під час дискусії в австралійському Інституті Лоуї закликав ввести проти москви нові превентивні санкції, щоб узагалі унеможливити застосування росією ядерної зброї.

Натомість російські пропагандисти почали істерику та назвали це закликом до світової війни. Прессекретар президента рф дмітрій пєсков взагалі назвав слова Зеленського закликом "до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками", а речниця мзс рф марія захарова заявила, що "Захід розпалює ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського".

Водночас про свої побоювання, нераціональні дії путіна та ядерний шантаж говорив і міністр оборони Британії Бен Воллес. Зокрема, він зазначив, що минулі дії російського лідера – від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну – були "цілком ірраціональними". Попри це, Воллес підкреслив, що вважає застосування ядерної зброї малоймовірним: "Хоча використання ядерної зброї входить до російської військової доктрини, воно було б неприйнятним для союзників Москви — Індії та Китаю".

Окремі ж країни НАТО значно активніше продожують реагувати на погрози путіна.

Так, у відповідь на загострення ядерної загрози з боку рф активізувалася Польща. Президент Анджей Дуда заявив, що країна веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку росії. Ця програма є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам, які не мають такої зброї, брати участь у плануванні її використання.

Підтримка Заходу триває

Після незаконно проведених проведених та повністю сфальсифікованих референдумів дмітрій пєсков заявив, "що кордони окупованих Херсонської та Запорізької областей ще не визначені та залежатимуть від волі населення, однак нових референдумів на цих територіях не буде". Тобто прессекретар путіна навіть не зміг обгрунтувати, які території нібито приєднала до себе російська федерація, хоча анексію відповідних територій ще 3 жовтня схвалила держдума рф.

Цікаво, що незаконну анексію української території підтримала хіба що КНДР. Так, Джо Чхоль Су, генеральний директор міжнародних організацій в МЗС Пхеньяна, заявив, що референдуми були проведені "законно, відповідно до Статуту ООН", але "Сполучені Штати дотримуються бандитських подвійних стандартів після того, як самі вторглися до інших країн".

Натомість Україна ще 30 вересня відповіла на анексію територій поданням заявки на членство у НАТО, а також рішенням РНБО щодо неможливості переговоріві з президентом рф владіміром путіним. Крім того, акти, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України, визнані нікчемними указом Президента.

З огляду на це, надзвичайно важливою цього тижня виявилась і підтримка України нашими союзниками. Що цікаво, нам допомагали і наші держави-партнери, так і навіть громадські ініціативи.

Зокрема, Сполучені Штати Америки оприлюднили подробиці нового пакету допомоги на 625 мільйонів доларів. До нього увійдуть 4 HIMARS та боєприпаси до них, 16 гаубиць 155 мм і 75 тисяч снарядів до них, 500 високоточних 155-мм снарядів і 1000 боєприпасів цього ж калібру для дистанційних протитанкових мінних систем, 16 гаубиць калібру 105 мм та багато чого іншого.

Євросоюз, своєю чергою, затвердив новий, уже восьмий пакет санкцій проти рф у відповідь на анексію українських територій. Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Крім того, Європейський Союз у межах нової тренувальної місії планує навчити 15 тисяч українських військових. Про це на початку минулого тижня повідомил німецьке видання Spiegel.

Дев'ятий пакет військової допомоги Україні схвалила Фінляндія. Вартість попередніх наданих пакетів підтримки вже оцінюють у майже 93 мільйони євро.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення в ЄС спецфонду в розмірі 100 мільйонів євро, за допомогою якого Україна зможе здійснювати прямі закупівлі військової техніки.

Подальшу військову допомогу Україні схвалила і Чехія — до нового пакету входить важка техніка. Крім того, громадяни цієї країни зібрали у вересні 30 млн чеських крон (близько 1,2 млн євро) в межах громадської ініціативи на закупівлю модернізованого танка T-72 для ЗСУ.

Натомість у росії мобілізованих підтримують рибою. Саме так, рибою. Про це заявив керівник регіонального виконкому "єдиної росії" михайло шувалов. На Сахаліні родичі мобілізованих отримають по 5 кг риби на людину в рамках підтримки від держави: "Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета... У сім'ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5-6 кілограмів на людину".

"Подарунки" для путіна

Як зазначила Голова "Центру громадських свобод" Олександра Матвійчук, який наприкінці минулого тижня отримав Нобелівську премію миру, "росію мають виключити з Радбезу ООН і створити міжнародний трибунал для притягнення володимира путіна до відповідальності".

Можливо, саме трибунал і буде подарунком для путіна на його наступний день народження. Принаймні такі сподівання висловив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який теж закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні та побажав путіну зустріти наступний день народження за ґратами.

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Не забув про путіна і російський диктатор лукашенко, який подарував йому трактор "Беларус". Та справді найкращий подарунок владімір путін отримав уже наступного дня, коли було частково зруйновано Керченський міст. путін звинуватив у цьому українські спецслужби, а також назвав підтрив посту "терактом". Він одразу спішно підписав указ та доручив ФСБ захищати Кримський міст. Як сказав Володимир Зеленський, "того дня в окупованому Криму, на жаль, було хмарно, хоча й теж тепло".

Цікаво, що на "ювілеї путіна" і не обійшлося й без інших неприємних подарунків від нібито "союзників росії". Так, президент Киргизстану Садир Жапаров не приїхав на ювілей президента путіна. Також згодом Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання ОДКБ на своїй території

Як бачимо, попередній тиждень обернувся для росіян низкою поразок на дипломатичному та військовому фронтах. У результаті росіяни вже на початку цього тижня, 10 жовтня застосували свою єдину тактику – тероризм – і завдали масових ракетних ударів по Україні.