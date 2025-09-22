Drones attack Moscow and its suburbs
Monday, 22 September 2025, 20:22
Drones attacked Moscow and its suburbs on the evening of 22 September.
Source: Moscow mayor Sergei Sobyanin; Kremlin-aligned Russian news agency RBC (RosBusinessConsulting)
Details: Sobyanin has claimed Russian air defences have shot down nine drones over the city.
Local media outlets have reported loud noises across Moscow. No casualties or damage have been reported. Sheremetyevo Airport has introduced temporary restrictions on take-offs and landings, Russian media outlets said.
