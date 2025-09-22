All Sections
Укр Рус Eng Support Us
Укр Рус Eng
Support Us

Drones attack Moscow and its suburbs

Tetyana OliynykMonday, 22 September 2025, 20:22
Drones attack Moscow and its suburbs
A trail of smoke in the sky. Photo: Russian media

Drones attacked Moscow and its suburbs on the evening of 22 September.

Source: Moscow mayor Sergei Sobyanin; Kremlin-aligned Russian news agency RBC (RosBusinessConsulting)

Details: Sobyanin has claimed Russian air defences have shot down nine drones over the city.

Advertisement:

Local media outlets have reported loud noises across Moscow. No casualties or damage have been reported. Sheremetyevo Airport has introduced temporary restrictions on take-offs and landings, Russian media outlets said.

Support Ukrainska Pravda on Patreon!

Russiadrones
Advertisement:
Zaporizhzhia Nuclear Power Plant sees tenth blackout since Russian occupation
Trump at UN: NATO states "funding war against themselves" by buying Russian energy
Woman injured during labour dies in hospital after Russian attack on Kyiv on 7 September 
Three African countries quit International Criminal Court, clearing way for Putin
Ukraine's General Staff confirms strikes on key facilities in Russia and Crimea
UpdatedAirports in Denmark and Norway close after "large drones" spotted
All News
Russia
UK foreign secretary: If we need to confront Russian aircraft, we will do so
Russia modifies attack drone Molniya into drone carrier – Ukrainian expert
Russians increasingly seeking insurance against Ukrainian drone strikes
RECENT NEWS
19:11
Woman killed in Russian attack on Nikopol
19:02
Drone attack halts operations at Gazprom's plant in Astrakhan, says Reuters
18:51
US secretary of state rules out downing Russian aircraft violating NATO airspace
18:14
Zaporizhzhia Nuclear Power Plant sees tenth blackout since Russian occupation
18:11
Trump at UN: NATO states "funding war against themselves" by buying Russian energy
18:00
Woman injured during labour dies in hospital after Russian attack on Kyiv on 7 September 
17:31
Bridge used by Russian troops blown up in Belgorod Oblast
17:07
Idea to ban diesel fuel exports floated in Russia, says FT
16:59
Ukrainian company STG presents poncho that conceals soldiers from thermal imagers – photos
16:50
Russian army attacks Ukrainian state postal service branch in Odesa Oblast
All News
Advertisement:
Advertisement: