Лавров відмовився вибачитися за знищення "Боїнга"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився вибачатися за загибель рейсу MH17 у зв'язку з доповіддю слідства, згідно з яким комплекс "Бук", що знищив літак, був доставлений з Росії і потім повернувся назад.

Так він відреагував на пропозицію ведучого BBC Стівена Сакура принести вибачення у зв'язку з оприлюдненою комісією інформацією.

"Принести вибачення за що?" – запитав він.

За словами Лаврова, Росія має намір дочекатися остаточних результатів розслідування, оскільки воно ще не закінчено.

"Є сто імен, які фігурують у розслідуванні, але вони поки навіть не проходять у якості підозрюваних", – додав він.

Лавров заявив, що Росія оприлюднила і надала комісії величезний обсяг даних щодо катастрофи літака, але не отримала на них реакції. У той же час, як стверджує міністр, прийняті комісією до уваги дані, отримані від України і США, оприлюднені не були.

Як відомо, раніше схожу з Лавровим позицію висловив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Він сказав, що Росія не схильна вважати висновки комісії "остаточною правдою" і не бачить у них жодних доказів.

У середу міжнародне слідство оприлюднило дані розслідування, згідно з якими "Бук" був доставлений з Росії і після пострілу повернувся назад.

МЗС РФ і бойовики назвали цей доповідь брехнею. "Алмаз-Антей" заявив, що запуск ракети "Бука" міг бути здійснений випадково.