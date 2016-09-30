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Лавров отказался извиниться за уничтожение "Боинга"

Пятница, 30 сентября 2016, 16:50

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за гибель рейса MH17 в связи с докладом следствия, согласно которому уничтоживший самолет комплекс "Бук" был доставлен из России и потом вернулся обратно.

Так он отреагировал в ответ на предложение ведущего BBC Стивена Сакура принести извинения в связи с обнародованной комиссией информацией.

"Принести извинения за что?" – вопросил он.

По словам Лаврова, Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено.

"Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", – добавил он.

Лавров заявил, что Россия обнародовала и предоставила комиссии огромный объем данных относительно крушения самолета, но не получила на них реакции. В то же время, как утверждает министр, принятые комиссией во внимание данные, полученные от Украины и США, обнародованы не были.

Как известно, ранее схожую с Лавровым позицию высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что Россия не склонна считать выводы комиссии "окончательной правдой" и не видит в них никаких доказательств.

В среду международное следствие озвучило данные расследования, согласно с которыми "Бук" был доставлен с России и после выстрела вернулся назад.

МИД РФ и боевики назвали этот доклад ложью. "Алмаз-Антей" заявил, что запуск ракеты "Бука" мог быть осуществлен случайно.

Темы: MH17ЛавровРосcия
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