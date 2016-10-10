Спілка журналістів РФ вимагає у ФСБ пояснень щодо Сущенка

Голова Союзу журналістів Росії Всеволод Богданов надіслав листа до директора ФСБ Олександра Бортникова з проханням надати детальні роз’яснення щодо арешту в Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка.

Про це повідомила у своєму листі до Національної спілки журналістів України секретар СЖР Надія Ажгіхіна, пише "Детектор.медіа" з посиланням на прес-службу НСЖУ.

"Повідомляю, що одразу після вашого звернення від імені НСЖУ, а також звернень представників ОБСЄ, МФЖ і інших міжнародних організацій у зв’язку з арештом кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, СЖР провів екстрену робочу нараду, на якій було прийнято рішення звернутися до керівництва ФСБ за роз’ясненнями", – йдеться у листі Ажгіхіної.

Як наголошує секретар СЖР, у організації "надзвичайно стурбовані тим, що трапилося" і продовжують стежити за ситуацією.

Керівник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко підтвердив, що одразу як стало відомо про затримання українського журналіста у Москві, Спілка звернулася з проханням проявити солідарність до СЖР, Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, і до Представника ОБСЄ з питань свободи слова Дуні Міятович.

"Абсурдність звинувачення Романа Сущенка у шпигунстві абсолютно очевидна. Але важливо, щоб про цю очевидність йшлося не лише у вітчизняних заявах, а й у зверненнях різноманітних міжнародних структур", – сказав Томіленко.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом. Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.