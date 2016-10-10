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Союз журналистов РФ требует у ФСБ объяснений относительно Сущенко

Понедельник, 10 октября 2016, 09:34

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой предоставить подробные разъяснения относительно ареста в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко.

Об этом сообщила в своем письме Национальному союзу журналистов Украины секретарь СЖР Надежда Ажгихина, пишет "Детектор.медиа" со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

"Сообщаю, что сразу после вашего обращения от имени НСЖУ, а также обращений представителей ОБСЕ, МФЖ и других международных организаций в связи с арестом корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, СЖР провел экстренное рабочее совещание, на котором было принято решение обратиться к руководству ФСБ за разъяснениями", – говорится в письме Ажгихиной.

Как отмечает секретарь СЖР, в организации "чрезвычайно обеспокоены тем, что случилось" и продолжают следить за ситуацией.

Руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подтвердил, что сразу как стало известно о задержании украинского журналиста в Москве, Союз обратился с просьбой проявить солидарность к СЖР, Международной и Европейской федераций журналистов, и к представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуне Миятович.

"Абсурдность обвинения Романа Сущенко в шпионаже совершенно очевидна. Но важно, чтобы об эту очевидность речь шла не только в заявлениях, но и в обращениях различных международных структур", – сказал Томиленко.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СущенкоСМИРосcия
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