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Посол ЄС: Сущенко має бути звільнений

Понеділок, 10 жовтня 2016, 17:03

В ЄС вважають за необхідне звільнити українського журналіста Романа Сущенка, затриманого спецслужбами Росії.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми засудили арешт журналіста, на нашу думку, він повинен бути звільнений", - сказав він на своїй першій прес-конференції в понеділок у Києві.

Посол підкреслив, що журналістів треба захищати незалежно від місця їх перебування: у Росії, Україні, інших країнах.

Мінгареллі, також зазначив, що не може коментувати рекомендацію Міністерства закордонних справ України для співвітчизників не відвідувати Росію.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Теми: СущенкоЄС
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