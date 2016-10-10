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Посол ЕС: Сущенко должен быть освобожден

Понедельник, 10 октября 2016, 17:03

В ЕС считают необходимым освободить украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в России.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает Интерфакс-Украина.

"Мы осудили арест журналиста, по нашему мнению, он должен быть освобожден", - сказал он на своей первой пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Посол подчеркнул, что журналистов необходимо защищать независимо от места их пребывания: в России, Украине, или других странах.

Мингарелли, также отметил, что не может комментировать рекомендацию Министерства иностранных дел Украины для соотечественников не посещать Россию.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

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Темы: СущенкоЕС
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