Міятович звернулася до Лаврова у справі Сущенка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович звернулася до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо затримання у Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка.

Про це Міятович повідомила у вівторок в Києві під час зустрічі з активом Національної спілки журналістів, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, "дуже багато людей займаються цим питанням, воно постійно під контролем, але проблема дуже складна і делікатна". Міятович додала, що вона постійно підтримує зв’язок з російськими високопосадовцями.

"Найголовніше зараз – забезпечити його (Сущенка – ред.) безпеку, надання йому юридичної допомоги, щоб консул мав можливість доступу та спілкування з ним", – сказала представник ОБСЄ.

Також Міятович сказала, що треба докладати всіх зусиль для звільнення Сущенка.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.