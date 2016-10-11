Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миятович обратилась к Лаврову по поводу Сущенко

Вторник, 11 октября 2016, 14:11

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович обратилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову касательно задержания в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко.

Об этом Миятович сообщила во вторник в Киеве во время встречи с активом Национального союза журналистов, сообщает "Укринформ".

По ее словам, "очень много людей занимаются этим вопросом, о постоянно под контролем, но проблема очень сложная и деликатная". Миятович добавила, что она постоянно поддерживает связь с российскими высокопоставленными лицами.

"Самое главное сейчас – обеспечить его (Сущенко – ред.) безопасность, предоставление ему юридической помощи, чтобы консул имел возможность доступа и общения с ним", – сказала представитель ОБСЕ.

Также Миятович сказала, что надо прилагать все усилия для освобождения Сущенко.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Темы: СущенкоЛавриновичРосcияОБСЕСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: