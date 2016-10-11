Порошенко пропонує продовжити мандат місії по MH-17

Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді продовжити до 1 серпня 2017 року знаходження міжнародної місії захисту розслідування катастрофи MH-17.

Про це свідчить відповідний законопроект № 0111, який глава держави вніс до парламенту.



"Проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2017 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року" зареєстровано 11 жовтня

Текст документу на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Як свідчить відповідний запис, документ знаходиться на розгляді у керівництва парламенту.

Як повідомлялося, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.



Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Росія заявила послу Нідерландів про невдоволення слідством щодо MH17.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Українська правда