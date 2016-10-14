Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справи Сущенка та Семени - у порядку денному Міятович

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 15:05

Справи українських журналістів Романа Сущенка, затриманого у Москві та Миколи Семени, який перебуває під домашнім арештом у Криму - одні з ключових у порядку денному представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ за підсумками візиту Міятович до Києва. 

Як зазначено у звіті, представниця ОБСЄ у ході зустрічі з главою МЗС Павлом Клімкіним наголосила на необхідності забезпечення безпеки представників ЗМІ та забезпечення плюралізму ЗМІ.

"Я отримую більше повідомлень про погрози на адресу журналістів, особливо в Інтернеті, і особливо проти тих, хто бере участь в журналістських розслідуваннях", - зазначила Міятович.

"Утиски та "маркування" журналістів як "зрадників"  -  неприйнятно у демократичному суспільстві, і це фактично обмежує представників ЗМІ у виконанні своєї робот", - зазначила вона.

Разом з тим Міятович закликала українську владу активізувати зусилля, щоб покласти край безкарності за злочини, вчинені стосовно журналістів. 

Як відомо, 19 квітня 2016 року підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста Миколи Семени за статтею російського законодавства про "сепаратизм" за публікації в ЗМІ.

Наприкінці квітня Семену перевели в статус обвинуваченого.  У вересні Семена написав звернення до низки міжнародних представників з прав людини і свободи ЗМІ.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Українська правда 

Теми: ЗМІОБСЄРосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: