Дела Сущенко и Семены - в повестке дня Миятович
Дела украинских журналистов Романа Сущенко, задержанного в Москве и Николая Семены, который находится под домашним арестом в Крыму - одни из ключевых в повестке дня представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович.
Об этом говорится в сообщении ОБСЕ по итогам визита Миятович в Киев.
Как указано в отчете, представитель ОБСЕ в ходе встречи с главой МИД Павлом Климкиным подчеркнула необходимость обеспечения безопасности представителей СМИ и обеспечение плюрализма.
"Я получаю больше сообщений об угрозах в адрес журналистов, особенно в Интернете, и особенно против тех, кто участвует в журналистских расследованиях", - отметила Миятович.
"Гонения и "маркировка" журналистов как "предателей" - неприемлемо в демократическом обществе, и это фактически ограничивает представителей СМИ в выполнении своей работы", - отметила она.
Вместе с тем Миятович призвала украинские власти активизировать усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления, совершенные в отношении журналистов.
Как известно, 19 апреля 2016 года подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела в отношении крымского журналиста Николая Семены по статье российского законодательства о "сепаратизм" за публикации в СМИ.
В конце апреля Семену перевели в статус обвиняемого. В сентябре Семена написал обращение к ряду международных представителей по правам человека и свободы СМИ.
Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.
Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ГУР опровергли обвинения ФСБ.
После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.
7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.
Украинская правда