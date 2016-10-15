У БПП назвали брехнею заяву Лещенка про санкції. Він наполягає

Народний депутат від БПП Іван Вінник називає брехнею заяву іншого депутата від БПП Сергія Лещенка про те, що з 16 вересня санкції України щодо російських громадян и компаній перестали діяти.

"Колега Лещенко відверто збрехав. Я вимагаю спростування як посадова особа комітету з питань національної безпеки і оборони. Санкції діють, ніхто нічого не скасовував", - сказав Вінник в ефірі каналу "112 Україна" в суботу.

На його думку, Лещенко або демонструє приклад абсолютного правового нігілізму, або займається корупційним лобізмом на користь окремих російських компаній, які перебувають під санкціями.

Вінник стверджує, що вказаний у рішенні РНБО про санкції від 16 вересня 2015 року термін дії 1 рік означає лише те, що через рік РНБО може повернутися до його перегляду, і не означає закінчення терміну дії санкцій.

"Цей термін в розумінні чинного закону про санкції означає тільки те, що через рік після введення в дію цього рішення, у разі усунення тих проблем, у зв'язку з якими були застосовані санкції, (РНБО) може повернутися до перегляду цього питання. Це ні в якому разі не означає скасування санкцій", - заявляє депутат.

За його словами, згідно п. 7 ст. 5 закону про санкції, будь-яке скасування санкцій приймається тим самим органом, який їх застосовував, а жодного рішення про скасування санкцій РНБО не приймала.

Пізніше Лещенко на своїй сторінці в Facebook написав, що Вінник плутає поняття.

"Скасування" стосується безстрокових санкцій або передчасної зупинки їх дії. А указ Порошенка від 16 вересня 2015 року чітко вказав - санкції введено на рік. Крапка. Значить, 16 вересня 2016 року термін дії санкцій закінчився. І вже місяць їх немає", - написав Лещенко.

Він зазначив, що місяць тому відбулося засідання Ради нацбезпеки, яким затвердили нові санкції, але вони не набули чинності. "Конституція України містить пряму норму - рішення РНБО набуває чинності після указу президента", - нагадав він.

"Це ж вказано в законі про санкції, який не дочитав Вінник: "Рішення щодо внесення змін до санкцій (тобто продовження санкцій) приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом президента України", - написав Лещенко.

Він також наполягає, що санкції не продовжили не через неуважність.

"Можливо, хтось думає, що санкції проти росіян не продовжили через неуважність. Ні, все набагато цинічніше - я вже знаю про два випадки, коли за допомогою включення/невключення до санкційного списку намагаються заробити", - пише депутат.

"Тому ці "санкційні канікули" - час для заробляння. Якщо хтось хоче вийте з-під санкцій, він знає куди звертатися - до смотрящих Порошенка. Можливо, ще встигнуть внести зміни до указу", - додав Лещенко.

Також раніше Лещенко написав, що в результаті того, що президент Петро Порошенко не видав указ про продовження санкцій, з-під санкцій вийшов, зокрема, Банк Москви, який має "доньку" на території України.

Зупинення санкцій підтвердила Нацкомісія цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомлялося, у п'ятницю Лещенко заявив, що з 16 вересня рішення РНБО про застосування санкцій перестало діяти, а нове рішення не введено в дію указом президента.

Він також заявив про корупцію навколо включення певних російських громадян або компаній до цього списку або виключення з нього.

Українська правда