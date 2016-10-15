В БПП назвали ложью заявление Лещенко о санкциях. Он настаивает

Народный депутат от БПП Иван Винник называет ложью заявление другого депутата от БПП Сергея Лещенко о том, что с 16 сентября санкции Украины в отношении российских граждан и компаний перестали действовать.

"Коллега Лещенко откровенно соврал. Я требую опровержения как должностное лицо комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Санкции действуют, никто ничего не отменял", - сказал Винник в эфире канала "112 Украина".

По его мнению, Лещенко или демонстрирует пример абсолютного правового нигилизма, или занимается коррупционным лоббизмом в пользу отдельных российских компаний, которые находятся под санкциями.

Винник утверждает, что указанный в решении СНБО о санкциях от 16 сентября 2015 года срок действия 1 год означает лишь то, что через год СНБО может вернуться к его пересмотру, и не означает окончания срока действия санкций.

"Этот срок в понимании действующего закона о санкциях означает только то, что через год после введения в действие этого решения, в случае устранения тех проблем, в связи с которыми были применены санкции, (СНБО) может вернуться к пересмотру этого вопроса. Это ни в коем случае не означает отмены санкций", - заявляет депутат.

По его словам, согласно п. 7 ст. 5 закона о санкциях, любая отмена санкций принимается тем же органом, который их ввел, а никакого решения об отмене санкций СНБО не принимала.

Позже Лещенко на своей странице в Facebook написал, что Винник путает понятия.

"Отмена" касается бессрочных санкций или преждевременной остановки их действия. А указ Порошенко от 16 сентября 2015 года четко указал - санкции введены в год. Точка. Значит, 16 сентября 2016 года срок действия санкций истек. И уже месяц их нет", - написал Лещенко.

Он отметил, что месяц назад состоялось заседание Совета нацбезопасности, которым утвердили новые санкции, но они не вступили в силу. "Конституция Украины содержит прямую норму - решение СНБО вступает в силу после указа президента", - напомнил он.

"Это же указано в законе о санкциях, который не дочитал Винник: "Решение о внесении изменений в санкции (то есть продолжение санкций) принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины", - написал Лещенко.

Он также настаивает, что санкции не продлили не из-за невнимательности.

"Возможно, кто-то думает, что санкции против россиян не продлили из-за невнимательности. Нет, все гораздо циничнее - я уже знаю о двух случаях, когда с помощью включения/невключения в санкционный список пытаются заработать", - пишет депутат.

"Поэтому эти "санкционные каникулы" - время для зарабатывания. Если кто-то хочет выйти из-под санкций, он знает куда обращаться - к смотрящим Порошенко. Возможно, еще успеют внести изменения в указ", - добавил Лещенко.

Также ранее Лещенко написал, что в результате того, что президент Петр Порошенко не издал указ о продлении санкций, из-под санкций вышел, в частности, Банк Москвы, который имеет "дочку" на территории Украины.

Остановку санкций подтвердила Нацкомиссия ценных бумаг и фондового рынка.

Как сообщалось, в пятницу Лещенко заявил, что с 16 сентября решение СНБО о применении санкций перестало действовать, а новое решение не введено в действие указом президента.

Он также заявил о коррупции вокруг включения определенных российских граждан или компаний в этот список или исключения из него.

Украинская правда