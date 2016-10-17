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ФСБ забрала Сущенка на слідчі дії

Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:02

Слідче управління ФСБ проводить чергові слідчі дії у справі незаконно ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це в Твіттері повідомив в понеділок його адвокат Марк Фейгін.

"Через півгодини в СУ ФСБ чергові слідчі дії у справі журналіста Романа Сущенкв обвинуваченого в шпигунстві. Багато що проясниться", – написав він.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

10 жовтня український консул зустрівся із журналістом Сущенком в Лефортовському СІЗО в Москві.

Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Фейгін, який захищає затриманого в Росії за звинуваченням в "шпигунстві" українського журналіста, вважає, що звільнення його підзахисного можливо тільки через обмін і вирішити це може виключно президент Росії Володимир Путін.

Українська правда

Теми: ЗМІРосія
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