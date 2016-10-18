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Загибель Мотороли не вплинула на ситуацію на фронті – Лисенко

Вівторок, 18 жовтня 2016, 13:20

Загибель внаслідок підриву бойовика Арсена "Мотороли" Павлова не вплинула на ситуацію у зоні проведення АТО.

Про це сказав на брифінгу у вівторок речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів.

"Що стосується загибелі одного з бойовиків… це жодним чином не вплинуло на ситуацію на фронті", – сказав полковник.

У свою чергу російське пропагандистське видання Life.ru повідомляє у вівторок, що в Донецьку пройде церемонія прощання з Моторолою – 19 жовтня з 10 до 12 ранку в "театрі опери та балету ДНР".

Як відомо, "Моторола" був убитий увечері 16 жовтня: в ліфті донецького будинку, де він жив, спрацював вибуховий пристрій.

Після цього лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що це є оголошенням війни з боку влади України і пригрозив вбивати українських силовиків у мирних містах України.

Керівник фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак закликав СБУ посилити антитерористичні заходи через вбивство бойовика "Мотороли" у Донецьку.

У Службі безпеки України не виключають, що бойовика так званої "ДНР" Арсена Павлова, убили російські спецслужби.

Українська правда

Теми: тероризмДНР
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