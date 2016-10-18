Гибель Моторолы не повлияла на ситуацию на фронте – Лысенко

Гибель в результате подрыва боевика Арсена "Моторолы" Павлова не повлияла на ситуацию в зоне проведения АТО.

Об этом сказал на брифинге во вторник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

"Что касается гибели одного из боевиков... это никоим образом не повлияло на ситуацию на фронте", - сказал полковник.

В свою очередь российское пропагандистское издание Life.ru сообщает во вторник, что в Донецке пройдет церемония прощания с Моторолой – 19 октября с 10 до 12 утра в "театре оперы и балета ДНР".

Как известно, "Моторола" был убит вечером 16 октября: в лифте донецкого дома, где он жил, сработало взрывное устройство. После этого лидер донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что это является объявлением войны со стороны властей Украины и пригрозил убивать украинских силовиков в мирных городах Украины.

Руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак призвал СБУ усилить антитеррористические меры из-за убийства боевика "Моторолы" в Донецке.

В Службе безопасности Украины не исключают, что боевика так называемой "ДНР" Арсена Павлова, убили российские спецслужбы.

Украинская правда